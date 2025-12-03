Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)
Christian Drastil
03.12.2025, 3326 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : -0.14% vs. last #gabb, +28.18% ytd, +113.80% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 141.312 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000). Gestern habe ich Pierer Mobility aufgestockt.
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 35,67 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|48.185,24 €
|+35,67% / +12.669,48 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|21,5500 EUR
|1.077,50 €
|+9,39 % / +92,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,6250 EUR
|1.104,38 €
|+10,71 % / +106,88 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,1000 EUR
|988,10 €
|+0,42 % / +4,10 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|32,6500 EUR
|2.677,30 €
|+169,61 % / +1.684,28 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,5200 EUR
|943,92 €
|-5,48 % / -54,72 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,6500 EUR
|1.635,90 €
|+64,20 % / +639,60 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|117,4500 EUR
|1.409,40 €
|+44,73 % / +435,60 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|43,7800 EUR
|1.400,96 €
|+40,77 % / +405,76 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|15,3450 EUR
|1.028,12 €
|+2,85 % / +28,48 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|185,5000 EUR
|927,50 €
|+3,06 % / +27,50 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|97,9500 EUR
|1.567,20 €
|+64,18 % / +612,64 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|27,1500 EUR
|1.221,75 €
|+23,41 % / +231,75 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|11,3300 EUR
|1.892,11 €
|+89,78 % / +895,12 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|54,6000 EUR
|982,80 €
|+2,63 % / +25,20 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|67,5000 EUR
|2.362,50 €
|+142,81 % / +1.389,50 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,0600 EUR
|1.036,26 €
|+3,77 % / +37,62 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|22,8600 EUR
|1.165,86 €
|+17,23 % / +171,36 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|19,4500 EUR
|1.283,70 €
|+29,67 % / +293,70 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|30,7500 EUR
|1.045,50 €
|+6,77 % / +66,30 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|32,4250 EUR
|1.621,25 €
|+64,76 % / +637,25 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|16,3800 EUR
|819,00 €
|-16,85 % / -166,00 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,2950 EUR
|1.647,50 €
|+64,75 % / +647,50 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|32,1750 EUR
|1.801,80 €
|+81,37 % / +808,36 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|34,9700 EUR
|1.748,50 €
|+77,06 % / +761,00 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,0000 EUR
|1.200,00 €
|+20,00 % / +200,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|12,9900 EUR
|1.091,16 €
|+9,71 % / +96,60 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|78,9000 EUR
|1.972,50 €
|+99,75 % / +985,00 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|8,7200 EUR
|1.090,00 €
|+9,55 % / +95,00 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|23,4500 EUR
|1.453,90 €
|+45,65 % / +455,70 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|15,0100 EUR
|1.906,27 €
|+91,70 % / +911,86 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|2,8000 EUR
|481,60 €
|-51,72 % / -516,00 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|63,2000 EUR
|884,80 €
|-9,71 % / -95,20 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|48,7750 EUR
|1.560,80 €
|+60,71 % / +589,60 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5000 EUR
|874,00 €
|-12,59 % / -125,86 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|29,2100 EUR
|1.080,77 €
|+9,07 % / +89,91 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.12.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Trump ist erster 2fach-Champion an der Wiener Börse, Übergewinnsteuer bleibt aber das Böseste
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Bawag, OMV, Mayr-Melnhof, EVN, ATX, ATX Prime, ATX TR, Porr, ATX NTR, Strabag, Semperit, Österreichische Post, Rosgix, CPI Europe AG, DO&CO, Erste Group, EuroTeleSites AG, Wiener Privatbank, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, Flughafen Wien, Polytec Group, Telekom Austria, Bayer, Boeing, Merck KGaA.
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Trump ist erster 2fach-Champion an der Wiener Börse, Übergewinnsteuer bleibt aber das Böseste
Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Bawag, OMV, Mayr-Melnhof, EVN, ATX, ATX Prime, ATX TR, Porr, ATX NTR, Strabag, Semperit, Österreichische Post, Rosgix, CPI Europe AG, DO&CO, Erste Group, EuroTeleSites AG, Wiener Privatbank, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, Flughafen Wien, Polytec Group, Telekom Austria, Bayer, Boeing, Merck KGaA.
