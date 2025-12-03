SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

03.12.2025, 3326 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 : -0.14% vs. last #gabb, +28.18% ytd, +113.80% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 141.312 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000). Gestern habe ich Pierer Mobility aufgestockt.

Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 35,67 Prozent.

BEZEICHNUNG ˄ ISIN/WKN STK./NOM. MARKTKURS MARKTWERT G/V %/ABS.
Summe 48.185,24 +35,67% / +12.669,48
Addiko Bank AT000ADDIKO0 50Stk. 21,5500 EUR 1.077,50 +9,39 % / +92,50
Agrana AT000AGRANA3 95Stk. 11,6250 EUR 1.104,38 +10,71 % / +106,88
Amag AT00000AMAG3 41Stk. 24,1000 EUR 988,10 +0,42 % / +4,10
AT&S AT0000969985 82Stk. 32,6500 EUR 2.677,30 +169,61 % / +1.684,28
Austriacard Holdings AG AT0000A325L0 171Stk. 5,5200 EUR 943,92 -5,48 % / -54,72
Baader Bank DE0005088108 246Stk. 6,6500 EUR 1.635,90 +64,20 % / +639,60
Bawag AT0000BAWAG2 12Stk. 117,4500 EUR 1.409,40 +44,73 % / +435,60
Bechtle DE0005158703 32Stk. 43,7800 EUR 1.400,96 +40,77 % / +405,76
CPI Europe AG AT0000A21KS2 67Stk. 15,3450 EUR 1.028,12 +2,85 % / +28,48
DO&CO AT0000818802 5Stk. 185,5000 EUR 927,50 +3,06 % / +27,50
Erste Group AT0000652011 16Stk. 97,9500 EUR 1.567,20 +64,18 % / +612,64
EuroTeleSites AG AT000000ETS9 224Stk. 5,3600 EUR 1.200,64 +20,18 % / +201,60
EVN AT0000741053 45Stk. 27,1500 EUR 1.221,75 +23,41 % / +231,75
FACC AT00000FACC2 167Stk. 11,3300 EUR 1.892,11 +89,78 % / +895,12
Flughafen Wien AT00000VIE62 18Stk. 54,6000 EUR 982,80 +2,63 % / +25,20
Frequentis ATFREQUENT09 35Stk. 67,5000 EUR 2.362,50 +142,81 % / +1.389,50
Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 171Stk. 6,0600 EUR 1.036,26 +3,77 % / +37,62
Kontron AT0000A0E9W5 51Stk. 22,8600 EUR 1.165,86 +17,23 % / +171,36
Marinomed Biotech ATMARINOMED6 66Stk. 19,4500 EUR 1.283,70 +29,67 % / +293,70
Österreichische Post AT0000APOST4 34Stk. 30,7500 EUR 1.045,50 +6,77 % / +66,30
Palfinger AT0000758305 50Stk. 32,4250 EUR 1.621,25 +64,76 % / +637,25
Pierer Mobility AT0000KTMI02 50Stk. 16,3800 EUR 819,00 -16,85 % / -166,00
Polytec Group AT0000A00XX9 500Stk. 3,2950 EUR 1.647,50 +64,75 % / +647,50
Porr AT0000609607 56Stk. 32,1750 EUR 1.801,80 +81,37 % / +808,36
RBI AT0000606306 50Stk. 34,9700 EUR 1.748,50 +77,06 % / +761,00
RWT AG AT00RWTRACE1 400Stk. 3,0000 EUR 1.200,00 +20,00 % / +200,00
Semperit AT0000785555 84Stk. 12,9900 EUR 1.091,16 +9,71 % / +96,60
Strabag AT000000STR1 25Stk. 78,9000 EUR 1.972,50 +99,75 % / +985,00
Telekom Austria AT0000720008 125Stk. 8,7200 EUR 1.090,00 +9,55 % / +95,00
UBM AT0000815402 62Stk. 23,4500 EUR 1.453,90 +45,65 % / +455,70
Uniqa AT0000821103 127Stk. 15,0100 EUR 1.906,27 +91,70 % / +911,86
VAS AG AT0VASGROUP3 172Stk. 2,8000 EUR 481,60 -51,72 % / -516,00
Verbund AT0000746409 14Stk. 63,2000 EUR 884,80 -9,71 % / -95,20
VIG AT0000908504 32Stk. 48,7750 EUR 1.560,80 +60,71 % / +589,60
Warimpex AT0000827209 1748Stk. 0,5000 EUR 874,00 -12,59 % / -125,86
Wienerberger AT0000831706 37Stk. 29,2100 EUR 1.080,77 +9,07 % / +89,91

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.12.)


(03.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Trump ist erster 2fach-Champion an der Wiener Börse, Übergewinnsteuer bleibt aber das Böseste




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Bawag, OMV, Mayr-Melnhof, EVN, ATX, ATX Prime, ATX TR, Porr, ATX NTR, Strabag, Semperit, Österreichische Post, Rosgix, CPI Europe AG, DO&CO, Erste Group, EuroTeleSites AG, Wiener Privatbank, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, Flughafen Wien, Polytec Group, Telekom Austria, Bayer, Boeing, Merck KGaA.

Random Partner

Vienna International Airport
Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere.

>>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 3.12.: OMV, Stefan Zapotocky, AT&S, Semperit (Börse Gesc...

» Nachlese: Jubin Honarfar whatchado und jetzt fehlt nur noch der ATX Five...

» In den News: Börsenunwort, Dividenen-Aktien, UBM, Research zu Uniqa, Flu...

» Ausgabe 1993, nur 1 IPO im Jahr 1993 (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1047: ATX leichter, UBM gesucht, Kursrally kostet St...

» Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: UBM, Strabag und EuroTeleSites ge...

» Börsepeople im Podcast S22/08: Jubin Honarfar

» ATX-Trends: Erste Group, UBM, Palfinger, CPI Europe ...

» Österreich-Depots: Gestern Pierer Mobility aufgestockt (Depot Kommentar)


    Star der Stunde: UBM 1.51%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.05%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: CPI Europe AG(2), Telekom Austria(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: Agrana 0.44%, Rutsch der Stunde: CPI Europe AG -0.66%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: RBI(2), Pierer Mobility(1), Strabag(1)
    Star der Stunde: voestalpine 0.96%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.64%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kontron(1), Erste Group(1)
    Star der Stunde: Strabag 1.27%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -1.31%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Kontron(6)
    BSN MA-Event Continental
    Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Bawag, OMV, Mayr-Melnhof, EVN, ATX, ATX Prime, ATX TR, Porr, ATX NTR, Strabag, Semperit, Österreichische Post, Rosgix, CPI Europe AG, DO&CO, Erste Group, EuroTeleSites AG, Wiener Privatbank, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, Flughafen Wien, Polytec Group, Telekom Austria, Bayer, Boeing, Merck KGaA.

    » Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 3.12.: OMV, Stefan Zapotocky, AT&S, Semperit (Börse Gesc...

    » Nachlese: Jubin Honarfar whatchado und jetzt fehlt nur noch der ATX Five...

    » In den News: Börsenunwort, Dividenen-Aktien, UBM, Research zu Uniqa, Flu...

    » Ausgabe 1993, nur 1 IPO im Jahr 1993 (Christian Drastil)

    » Wiener Börse Party #1047: ATX leichter, UBM gesucht, Kursrally kostet St...

    » Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: UBM, Strabag und EuroTeleSites ge...

    » Börsepeople im Podcast S22/08: Jubin Honarfar

    » ATX-Trends: Erste Group, UBM, Palfinger, CPI Europe ...

    » Österreich-Depots: Gestern Pierer Mobility aufgestockt (Depot Kommentar)


      Star der Stunde: UBM 1.51%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.05%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: CPI Europe AG(2), Telekom Austria(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: Agrana 0.44%, Rutsch der Stunde: CPI Europe AG -0.66%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: RBI(2), Pierer Mobility(1), Strabag(1)
      Star der Stunde: voestalpine 0.96%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.64%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kontron(1), Erste Group(1)
      Star der Stunde: Strabag 1.27%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -1.31%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Kontron(6)
      BSN MA-Event Continental
      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Eine grosse Bitte!

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute einfach nur eine grosse Bitte für http://www.audio-cd.at/people .

      Unse...

