Börsepeople im Podcast S22/08: Jubin Honarfar
Autor:
Christian Drastil
>> Website
03.12.2025, 2053 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8158/
Jubin Honarfar ist CEO von whatchado und Bestseller Autor. Der Österreicher mit persischen Wurzeln spricht über den Early Job als Verkehrszähler, über Käfigkicken mit Ali Mahlodji, über die UNO, die whatchado-Gründungsgeschichte mit Ali, weiteren Foundern und Special Help von Hansi Hansmann. whatchado begleitet bei Themen wie Content Creation (HR Videos) und Content Distribution (Social Media Recruiting), hat mehr als 8000 Videos live und setzt auch verstärkt auf KI und Reels. Wir reden auch über Fachbücher, FH-Unterrichtstätigkeiten und Jubins Töchter.
https://www.whatchado.com/de/
https://www.jubin.at
Börsepeople Hansi Hansmann: https://audio-cd.at/page/podcast/8109/
Börsepeople Kambis Kohansal Vajargah: https://audio-cd.at/page/podcast/3860
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Hans(wo)men Group
"Die Hans(wo)men Group: 50+ Startups, 9 Länder, ein Ziel: Zukunft aktiv bauen. Die Hanswomen Group investiert früh, denkt groß und steht Gründerinnen und Gründern als Sparring Partner langfristig zur Seite. Dabei im Fokus? Software und technologiebasierte Innovationen, die richtig gut skalieren und großes Entwicklungspotenzial bieten. Fresh. Global. Disruptive. Mehr zum Wiener Family Office unter hansmengroup.com.”
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Trump ist erster 2fach-Champion an der Wiener Börse, Übergewinnsteuer bleibt aber das Böseste
Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/4FTGvByKkT4KxTYpKWtPCI
Börsepeople im Podcast S22/08: Jubin Honarfar - Jubin Honarfar ist CEO von whatchado und Bestseller Autor. Der Österreicher mit persischen Wurzeln spricht über den Early Job als Verkehrszähler, über Käfigkicken mit Ali Mahlodji, über die UNO, die whatchado-Gründungsgeschichte mit Ali, weiteren Foundern und Special Help von Hansi Hansmann. whatchado begleitet bei Themen wie Content Creation (HR Videos) und Content Distribution (Social Media Recruiting), hat mehr als 8000 Videos live und setzt auch verstärkt auf KI und Reels. Wir reden auch über Fachbücher, FH-Unterrichtstätigkeiten und Jubins Töchter.
https://www.whatchado.com/de/
https://www.jubin.at
Börsepeople Hansi Hansmann: https://audio-cd.at/page/podcast/8109/
Börsepeople Kambis Kohansal Vajargah: https://audio-cd.at/page/podcast/3860
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Hans(wo)men Group
"Die Hans(wo)men Group: 50+ Startups, 9 Länder, ein Ziel: Zukunft aktiv bauen. Die Hanswomen Group investiert früh, denkt groß und steht Gründerinnen und Gründern als Sparring Partner langfristig zur Seite. Dabei im Fokus? Software und technologiebasierte Innovationen, die richtig gut skalieren und großes Entwicklungspotenzial bieten. Fresh. Global. Disruptive. Mehr zum Wiener Family Office unter hansmengroup.com.”
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .
Jubin Honarfar ist CEO von whatchado und Bestseller Autor. Der Österreicher mit persischen Wurzeln spricht über den Early Job als Verkehrszähler, über Käfigkicken mit Ali Mahlodji, über die UNO, die whatchado-Gründungsgeschichte mit Ali, weiteren Foundern und Special Help von Hansi Hansmann. whatchado begleitet bei Themen wie Content Creation (HR Videos) und Content Distribution (Social Media Recruiting), hat mehr als 8000 Videos live und setzt auch verstärkt auf KI und Reels. Wir reden auch über Fachbücher, FH-Unterrichtstätigkeiten und Jubins Töchter.
Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Bawag, OMV, Mayr-Melnhof, EVN, ATX, ATX Prime, ATX TR, Porr, ATX NTR, Strabag, Semperit, Österreichische Post, Rosgix, CPI Europe AG, DO&CO, Erste Group, EuroTeleSites AG, Wiener Privatbank, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, Flughafen Wien, Polytec Group, Telekom Austria, Bayer, Boeing, Merck KGaA.
Random Partner
OeKB
Seit 1946 stärkt die OeKB Gruppe den Standort Österreich mit zahlreichen Services für kleine, mittlere und große Unternehmen sowie die Republik Österreich und hält dabei eine besondere Stellung als zentrale Finanzdienstleisterin.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 3.12.: OMV, Stefan Zapotocky, AT&S, Semperit (Börse Gesc...
» Nachlese: Jubin Honarfar whatchado und jetzt fehlt nur noch der ATX Five...
» In den News: Börsenunwort, Dividenen-Aktien, UBM, Research zu Uniqa, Flu...
» Ausgabe 1993, nur 1 IPO im Jahr 1993 (Christian Drastil)
» Wiener Börse Party #1047: ATX leichter, UBM gesucht, Kursrally kostet St...
» Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: UBM, Strabag und EuroTeleSites ge...
» Börsepeople im Podcast S22/08: Jubin Honarfar
» ATX-Trends: Erste Group, UBM, Palfinger, CPI Europe ...
» Österreich-Depots: Gestern Pierer Mobility aufgestockt (Depot Kommentar)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
Börsepeople im Podcast S9/05: Beatrice Schobesberger
Börsepeople im Podcast S10/05: Sonja Blasz
Börsepeople im Podcast S2/16: Hans Wanovits
- Agrana einigt sich mit Rübenbauern
- Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Komme...
- Raiffeisen Top Picks: Drei Austro-Aktien entfernt...
- Börsegeschichte 3.12.: OMV, Stefan Zapotocky, AT&...
- Nachlese: Jubin Honarfar whatchado und jetzt fehl...
- Unser Volumensrobot sagt: FACC, Kapsch TrafficCom...
Featured Partner Video
ABC Audio Business Chart #149: Der Risikokompass - welche Risikokennzahlen wirklich zählen (Josef Obergantschnig)
ABC – Audio Business Chart #149: Die letzten Wochen waren ein Reality-Check.
Volatile Märkte. Überraschende Ausschläge. Einige Investor:innen am falschen Fuß erwischt.
Der Fehler? Rendite im B...
Books josefchladek.com
Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
So lebt man heute in Rußland
1957
Blüchert
Tomáš Chadim
Znásilněná krajina / Violated landscape
2022
Self published
Krass Clement
Født af mørket
2025
Gyldendal
Bernhard Fuchs
Heustock
2025
Verlag der Buchhandlung Walther König
03.12.2025, 2053 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8158/
Jubin Honarfar ist CEO von whatchado und Bestseller Autor. Der Österreicher mit persischen Wurzeln spricht über den Early Job als Verkehrszähler, über Käfigkicken mit Ali Mahlodji, über die UNO, die whatchado-Gründungsgeschichte mit Ali, weiteren Foundern und Special Help von Hansi Hansmann. whatchado begleitet bei Themen wie Content Creation (HR Videos) und Content Distribution (Social Media Recruiting), hat mehr als 8000 Videos live und setzt auch verstärkt auf KI und Reels. Wir reden auch über Fachbücher, FH-Unterrichtstätigkeiten und Jubins Töchter.
https://www.whatchado.com/de/
https://www.jubin.at
Börsepeople Hansi Hansmann: https://audio-cd.at/page/podcast/8109/
Börsepeople Kambis Kohansal Vajargah: https://audio-cd.at/page/podcast/3860
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Hans(wo)men Group
"Die Hans(wo)men Group: 50+ Startups, 9 Länder, ein Ziel: Zukunft aktiv bauen. Die Hanswomen Group investiert früh, denkt groß und steht Gründerinnen und Gründern als Sparring Partner langfristig zur Seite. Dabei im Fokus? Software und technologiebasierte Innovationen, die richtig gut skalieren und großes Entwicklungspotenzial bieten. Fresh. Global. Disruptive. Mehr zum Wiener Family Office unter hansmengroup.com.”
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Trump ist erster 2fach-Champion an der Wiener Börse, Übergewinnsteuer bleibt aber das Böseste
Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/4FTGvByKkT4KxTYpKWtPCI
Börsepeople im Podcast S22/08: Jubin Honarfar - Jubin Honarfar ist CEO von whatchado und Bestseller Autor. Der Österreicher mit persischen Wurzeln spricht über den Early Job als Verkehrszähler, über Käfigkicken mit Ali Mahlodji, über die UNO, die whatchado-Gründungsgeschichte mit Ali, weiteren Foundern und Special Help von Hansi Hansmann. whatchado begleitet bei Themen wie Content Creation (HR Videos) und Content Distribution (Social Media Recruiting), hat mehr als 8000 Videos live und setzt auch verstärkt auf KI und Reels. Wir reden auch über Fachbücher, FH-Unterrichtstätigkeiten und Jubins Töchter.
https://www.whatchado.com/de/
https://www.jubin.at
Börsepeople Hansi Hansmann: https://audio-cd.at/page/podcast/8109/
Börsepeople Kambis Kohansal Vajargah: https://audio-cd.at/page/podcast/3860
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Hans(wo)men Group
"Die Hans(wo)men Group: 50+ Startups, 9 Länder, ein Ziel: Zukunft aktiv bauen. Die Hanswomen Group investiert früh, denkt groß und steht Gründerinnen und Gründern als Sparring Partner langfristig zur Seite. Dabei im Fokus? Software und technologiebasierte Innovationen, die richtig gut skalieren und großes Entwicklungspotenzial bieten. Fresh. Global. Disruptive. Mehr zum Wiener Family Office unter hansmengroup.com.”
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .
Jubin Honarfar ist CEO von whatchado und Bestseller Autor. Der Österreicher mit persischen Wurzeln spricht über den Early Job als Verkehrszähler, über Käfigkicken mit Ali Mahlodji, über die UNO, die whatchado-Gründungsgeschichte mit Ali, weiteren Foundern und Special Help von Hansi Hansmann. whatchado begleitet bei Themen wie Content Creation (HR Videos) und Content Distribution (Social Media Recruiting), hat mehr als 8000 Videos live und setzt auch verstärkt auf KI und Reels. Wir reden auch über Fachbücher, FH-Unterrichtstätigkeiten und Jubins Töchter.
Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Bawag, OMV, Mayr-Melnhof, EVN, ATX, ATX Prime, ATX TR, Porr, ATX NTR, Strabag, Semperit, Österreichische Post, Rosgix, CPI Europe AG, DO&CO, Erste Group, EuroTeleSites AG, Wiener Privatbank, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, Flughafen Wien, Polytec Group, Telekom Austria, Bayer, Boeing, Merck KGaA.
Random Partner
OeKB
Seit 1946 stärkt die OeKB Gruppe den Standort Österreich mit zahlreichen Services für kleine, mittlere und große Unternehmen sowie die Republik Österreich und hält dabei eine besondere Stellung als zentrale Finanzdienstleisterin.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 3.12.: OMV, Stefan Zapotocky, AT&S, Semperit (Börse Gesc...
» Nachlese: Jubin Honarfar whatchado und jetzt fehlt nur noch der ATX Five...
» In den News: Börsenunwort, Dividenen-Aktien, UBM, Research zu Uniqa, Flu...
» Ausgabe 1993, nur 1 IPO im Jahr 1993 (Christian Drastil)
» Wiener Börse Party #1047: ATX leichter, UBM gesucht, Kursrally kostet St...
» Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: UBM, Strabag und EuroTeleSites ge...
» Börsepeople im Podcast S22/08: Jubin Honarfar
» ATX-Trends: Erste Group, UBM, Palfinger, CPI Europe ...
» Österreich-Depots: Gestern Pierer Mobility aufgestockt (Depot Kommentar)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
Börsepeople im Podcast S9/05: Beatrice Schobesberger
Börsepeople im Podcast S10/05: Sonja Blasz
Börsepeople im Podcast S2/16: Hans Wanovits
- Agrana einigt sich mit Rübenbauern
- Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Komme...
- Raiffeisen Top Picks: Drei Austro-Aktien entfernt...
- Börsegeschichte 3.12.: OMV, Stefan Zapotocky, AT&...
- Nachlese: Jubin Honarfar whatchado und jetzt fehl...
- Unser Volumensrobot sagt: FACC, Kapsch TrafficCom...
Featured Partner Video
ABC Audio Business Chart #149: Der Risikokompass - welche Risikokennzahlen wirklich zählen (Josef Obergantschnig)
ABC – Audio Business Chart #149: Die letzten Wochen waren ein Reality-Check.
Volatile Märkte. Überraschende Ausschläge. Einige Investor:innen am falschen Fuß erwischt.
Der Fehler? Rendite im B...
Books josefchladek.com
Paul Graham
Beyond Caring
1986
Grey Editions
Florian Rainer
Tagada
2025
Fotohof
Krass Clement
Født af mørket
2025
Gyldendal
Allied Forces
Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
1945
Selbstverlag