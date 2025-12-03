SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsepeople im Podcast S22/08: Jubin Honarfar

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
03.12.2025, 2053 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8158/

Jubin Honarfar ist CEO von whatchado und Bestseller Autor. Der Österreicher mit persischen Wurzeln spricht über den Early Job als Verkehrszähler, über Käfigkicken mit Ali Mahlodji, über die UNO, die whatchado-Gründungsgeschichte mit Ali, weiteren Foundern und Special Help von Hansi Hansmann. whatchado begleitet bei Themen wie Content Creation (HR Videos) und Content Distribution (Social Media Recruiting), hat mehr als 8000 Videos live und setzt auch verstärkt auf KI und Reels. Wir reden auch über Fachbücher, FH-Unterrichtstätigkeiten und Jubins Töchter.

https://www.whatchado.com/de/
https://www.jubin.at
Börsepeople Hansi Hansmann: https://audio-cd.at/page/podcast/8109/
Börsepeople Kambis Kohansal Vajargah: https://audio-cd.at/page/podcast/3860

Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Hans(wo)men Group
"Die Hans(wo)men Group: 50+ Startups, 9 Länder, ein Ziel: Zukunft aktiv bauen. Die Hanswomen Group investiert früh, denkt groß und steht Gründerinnen und Gründern als Sparring Partner langfristig zur Seite. Dabei im Fokus? Software und technologiebasierte Innovationen, die richtig gut skalieren und großes Entwicklungspotenzial bieten. Fresh. Global. Disruptive. Mehr zum Wiener Family Office unter hansmengroup.com.”

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify 


(03.12.2025)

