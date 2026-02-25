(Christian Drastil)
Christian Drastil
25.02.2026, 541 Zeichen
Um 11:33 liegt der ATX mit +0.48 Prozent im Plus bei 5736 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 7.69% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +4.05% auf 13.61 Euro, dahinter Bawag mit +1.87% auf 133.35 Euro und RBI mit +1.74% auf 42.1 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 25071 (+0.34%, Ultimo 2025: 24490, 2.03% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +2.29% auf 169.8 Euro, dahinter E.ON mit +2.11% auf 19.135 Euro und Commerzbank mit +2.07% auf 34.96 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.02.)
Wiener Börse Party #1102: ATX deutlich erholt, heute FACC-Day an der Wiener Börse, spannende News bei cyan, Aufschlag Erich Hampel
