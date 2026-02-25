SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

25.02.2026, 541 Zeichen

Um 11:33 liegt der ATX mit +0.48 Prozent im Plus bei 5736 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 7.69% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +4.05% auf 13.61 Euro, dahinter Bawag mit +1.87% auf 133.35 Euro und RBI mit +1.74% auf 42.1 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 25071 (+0.34%, Ultimo 2025: 24490, 2.03% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +2.29% auf 169.8 Euro, dahinter E.ON mit +2.11% auf 19.135 Euro und Commerzbank mit +2.07% auf 34.96 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.02.)


(25.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1102: ATX deutlich erholt, heute FACC-Day an der Wiener Börse, spannende News bei cyan, Aufschlag Erich Hampel




 

Aktien auf dem Radar:FACC, Amag, Strabag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, Rosgix, EuroTeleSites AG, Wienerberger, Telekom Austria, AT&S, Hutter & Schrantz Stahlbau, SBO, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, UBM, Verbund.

