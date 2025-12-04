SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Christian Drastil

Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

04.12.2025, 3326 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 : 0.00% vs. last #gabb, +28.18% ytd, +113.80% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 141.312 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000). Gestern habe ich Pierer Mobility aufgestockt.

Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 35,78 Prozent.

BEZEICHNUNG ˄ ISIN/WKN STK./NOM. MARKTKURS MARKTWERT G/V %/ABS.
Summe 48.224,63 +35,78% / +12.708,87
Addiko Bank AT000ADDIKO0 50Stk. 22,1500 EUR 1.107,50 +12,44 % / +122,50
Agrana AT000AGRANA3 95Stk. 11,7500 EUR 1.116,25 +11,90 % / +118,75
Amag AT00000AMAG3 41Stk. 24,1500 EUR 990,15 +0,62 % / +6,15
AT&S AT0000969985 82Stk. 32,4000 EUR 2.656,80 +167,55 % / +1.663,78
Austriacard Holdings AG AT0000A325L0 171Stk. 5,6400 EUR 964,44 -3,42 % / -34,20
Baader Bank DE0005088108 246Stk. 7,0000 EUR 1.722,00 +72,84 % / +725,70
Bawag AT0000BAWAG2 12Stk. 117,0000 EUR 1.404,00 +44,18 % / +430,20
Bechtle DE0005158703 32Stk. 44,0400 EUR 1.409,28 +41,61 % / +414,08
CPI Europe AG AT0000A21KS2 67Stk. 15,1650 EUR 1.016,06 +1,64 % / +16,42
DO&CO AT0000818802 5Stk. 183,9000 EUR 919,50 +2,17 % / +19,50
Erste Group AT0000652011 16Stk. 96,3750 EUR 1.542,00 +61,54 % / +587,44
EuroTeleSites AG AT000000ETS9 224Stk. 5,3600 EUR 1.200,64 +20,18 % / +201,60
EVN AT0000741053 45Stk. 27,1500 EUR 1.221,75 +23,41 % / +231,75
FACC AT00000FACC2 167Stk. 11,4400 EUR 1.910,48 +91,62 % / +913,49
Flughafen Wien AT00000VIE62 18Stk. 53,8000 EUR 968,40 +1,13 % / +10,80
Frequentis ATFREQUENT09 35Stk. 66,9000 EUR 2.341,50 +140,65 % / +1.368,50
Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 171Stk. 6,0700 EUR 1.037,97 +3,94 % / +39,33
Kontron AT0000A0E9W5 51Stk. 22,8800 EUR 1.166,88 +17,33 % / +172,38
Marinomed Biotech ATMARINOMED6 66Stk. 19,7500 EUR 1.303,50 +31,67 % / +313,50
Österreichische Post AT0000APOST4 34Stk. 30,7000 EUR 1.043,80 +6,60 % / +64,60
Palfinger AT0000758305 50Stk. 32,7500 EUR 1.637,50 +66,41 % / +653,50
Pierer Mobility AT0000KTMI02 50Stk. 16,2800 EUR 814,00 -17,36 % / -171,00
Polytec Group AT0000A00XX9 500Stk. 3,2650 EUR 1.632,50 +63,25 % / +632,50
Porr AT0000609607 56Stk. 32,3500 EUR 1.811,60 +82,36 % / +818,16
RBI AT0000606306 50Stk. 34,8000 EUR 1.740,00 +76,20 % / +752,50
RWT AG AT00RWTRACE1 400Stk. 3,0000 EUR 1.200,00 +20,00 % / +200,00
Semperit AT0000785555 84Stk. 12,9400 EUR 1.086,96 +9,29 % / +92,40
Strabag AT000000STR1 25Stk. 78,7500 EUR 1.968,75 +99,37 % / +981,25
Telekom Austria AT0000720008 125Stk. 8,6500 EUR 1.081,25 +8,67 % / +86,25
UBM AT0000815402 62Stk. 23,1000 EUR 1.432,20 +43,48 % / +434,00
Uniqa AT0000821103 127Stk. 14,6000 EUR 1.854,20 +86,46 % / +859,79
VAS AG AT0VASGROUP3 172Stk. 2,8000 EUR 481,60 -51,72 % / -516,00
Verbund AT0000746409 14Stk. 64,5500 EUR 903,70 -7,79 % / -76,30
VIG AT0000908504 32Stk. 49,0750 EUR 1.570,40 +61,70 % / +599,20
Warimpex AT0000827209 1748Stk. 0,5100 EUR 891,48 -10,84 % / -108,38
Wienerberger AT0000831706 37Stk. 29,0700 EUR 1.075,59 +8,55 % / +84,73

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.12.)


(04.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1048: ATX unverändert, Verbund mit fetter Dividende für den Staat, Raiffeisen Research wechselt bei den Top-Picks




 

Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, OMV, Bawag, EVN, Porr, Strabag, Wolford, CPI Europe AG, Pierer Mobility, VIG, CA Immo, Rath AG, Wolftank-Adisa, Wiener Privatbank, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, Merck KGaA, Volkswagen Vz., Fresenius Medical Care, Continental, Vonovia SE, GEA Group, Deutsche Telekom.

    Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, OMV, Bawag, EVN, Porr, Strabag, Wolford, CPI Europe AG, Pierer Mobility, VIG, CA Immo, Rath AG, Wolftank-Adisa, Wiener Privatbank, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, Merck KGaA, Volkswagen Vz., Fresenius Medical Care, Continental, Vonovia SE, GEA Group, Deutsche Telekom.

