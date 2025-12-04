Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
04.12.2025, 3326 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : 0.00% vs. last #gabb, +28.18% ytd, +113.80% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 141.312 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000). Gestern habe ich Pierer Mobility aufgestockt.
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 35,78 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|48.224,63 €
|+35,78% / +12.708,87 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|22,1500 EUR
|1.107,50 €
|+12,44 % / +122,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,7500 EUR
|1.116,25 €
|+11,90 % / +118,75 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,1500 EUR
|990,15 €
|+0,62 % / +6,15 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|32,4000 EUR
|2.656,80 €
|+167,55 % / +1.663,78 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,6400 EUR
|964,44 €
|-3,42 % / -34,20 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|7,0000 EUR
|1.722,00 €
|+72,84 % / +725,70 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|117,0000 EUR
|1.404,00 €
|+44,18 % / +430,20 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|44,0400 EUR
|1.409,28 €
|+41,61 % / +414,08 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|15,1650 EUR
|1.016,06 €
|+1,64 % / +16,42 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|183,9000 EUR
|919,50 €
|+2,17 % / +19,50 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|96,3750 EUR
|1.542,00 €
|+61,54 % / +587,44 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|27,1500 EUR
|1.221,75 €
|+23,41 % / +231,75 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|11,4400 EUR
|1.910,48 €
|+91,62 % / +913,49 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|53,8000 EUR
|968,40 €
|+1,13 % / +10,80 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|66,9000 EUR
|2.341,50 €
|+140,65 % / +1.368,50 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,0700 EUR
|1.037,97 €
|+3,94 % / +39,33 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|22,8800 EUR
|1.166,88 €
|+17,33 % / +172,38 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|19,7500 EUR
|1.303,50 €
|+31,67 % / +313,50 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|30,7000 EUR
|1.043,80 €
|+6,60 % / +64,60 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|32,7500 EUR
|1.637,50 €
|+66,41 % / +653,50 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|16,2800 EUR
|814,00 €
|-17,36 % / -171,00 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,2650 EUR
|1.632,50 €
|+63,25 % / +632,50 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|32,3500 EUR
|1.811,60 €
|+82,36 % / +818,16 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|34,8000 EUR
|1.740,00 €
|+76,20 % / +752,50 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,0000 EUR
|1.200,00 €
|+20,00 % / +200,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|12,9400 EUR
|1.086,96 €
|+9,29 % / +92,40 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|78,7500 EUR
|1.968,75 €
|+99,37 % / +981,25 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|8,6500 EUR
|1.081,25 €
|+8,67 % / +86,25 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|23,1000 EUR
|1.432,20 €
|+43,48 % / +434,00 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|14,6000 EUR
|1.854,20 €
|+86,46 % / +859,79 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|2,8000 EUR
|481,60 €
|-51,72 % / -516,00 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|64,5500 EUR
|903,70 €
|-7,79 % / -76,30 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|49,0750 EUR
|1.570,40 €
|+61,70 % / +599,20 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5100 EUR
|891,48 €
|-10,84 % / -108,38 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|29,0700 EUR
|1.075,59 €
|+8,55 % / +84,73 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.12.)
Wiener Börse Party #1048: ATX unverändert, Verbund mit fetter Dividende für den Staat, Raiffeisen Research wechselt bei den Top-Picks
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, OMV, Bawag, EVN, Porr, Strabag, Wolford, CPI Europe AG, Pierer Mobility, VIG, CA Immo, Rath AG, Wolftank-Adisa, Wiener Privatbank, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, Merck KGaA, Volkswagen Vz., Fresenius Medical Care, Continental, Vonovia SE, GEA Group, Deutsche Telekom.
Random Partner
Zertifikate Forum Austria
Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 4.12.: Erste Group (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Böser Trump, böse Übergewinnsteuer (audio cd.at)
» In den News: VIG, Post, Verbund, Agrana, Strabag, neue Raiffeisen Top Pi...
» Ausgabe 1994, fünf IPOs 1994, noch 100 Tage bis zum boersentag.at (Chri...
» Wiener Börse Party #1048: ATX unverändert, Verbund mit fetter Dividende ...
» Wiener Börse zu Mittag unverändert: CPI Europe, Addiko Bank und EuroTele...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. ATXPrime, ATXFive, RBI, Monika Kalbache...
» ATX-Trends: wienerberger, RBI, Flughafen Wien, Uniqa ...
» Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 4.12.: Erste Group (Börse Geschic...
- Nachlese: Böser Trump, böse Übergewinnsteuer (aud...
- #gabb Jobradar: wienerberger, Uniqa, wikifolio, C...
- In den News: VIG, Post, Verbund, Agrana, Strabag,...
- Ausgabe 1994, fünf IPOs 1994, noch 100 Tage bis z...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Info an Börsenotierte, die im 350-Seiten-Werk zum Österreichischen Kapitalmarkt ihre Story bringen wollen
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at:
Die Muster-Company in der neuen Ära des österreichischen Kapitalmarkts
Wir sind die Muster-Company. Als der ATX 1991 startete...
Books josefchladek.com
Elizabeth Alderliesten
Remember Who You Once Were
2024
Self published
Paul Graham
A1: The Great North Road
1983
Grey Editions
Gregory Halpern
King, Queen, Knave
2024
MACK
Julie van der Vaart
Particles
2025
Origini edizioni
04.12.2025, 3326 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : 0.00% vs. last #gabb, +28.18% ytd, +113.80% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 141.312 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000). Gestern habe ich Pierer Mobility aufgestockt.
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 35,78 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|48.224,63 €
|+35,78% / +12.708,87 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|22,1500 EUR
|1.107,50 €
|+12,44 % / +122,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,7500 EUR
|1.116,25 €
|+11,90 % / +118,75 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,1500 EUR
|990,15 €
|+0,62 % / +6,15 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|32,4000 EUR
|2.656,80 €
|+167,55 % / +1.663,78 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,6400 EUR
|964,44 €
|-3,42 % / -34,20 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|7,0000 EUR
|1.722,00 €
|+72,84 % / +725,70 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|117,0000 EUR
|1.404,00 €
|+44,18 % / +430,20 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|44,0400 EUR
|1.409,28 €
|+41,61 % / +414,08 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|15,1650 EUR
|1.016,06 €
|+1,64 % / +16,42 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|183,9000 EUR
|919,50 €
|+2,17 % / +19,50 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|96,3750 EUR
|1.542,00 €
|+61,54 % / +587,44 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|27,1500 EUR
|1.221,75 €
|+23,41 % / +231,75 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|11,4400 EUR
|1.910,48 €
|+91,62 % / +913,49 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|53,8000 EUR
|968,40 €
|+1,13 % / +10,80 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|66,9000 EUR
|2.341,50 €
|+140,65 % / +1.368,50 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,0700 EUR
|1.037,97 €
|+3,94 % / +39,33 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|22,8800 EUR
|1.166,88 €
|+17,33 % / +172,38 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|19,7500 EUR
|1.303,50 €
|+31,67 % / +313,50 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|30,7000 EUR
|1.043,80 €
|+6,60 % / +64,60 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|32,7500 EUR
|1.637,50 €
|+66,41 % / +653,50 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|16,2800 EUR
|814,00 €
|-17,36 % / -171,00 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,2650 EUR
|1.632,50 €
|+63,25 % / +632,50 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|32,3500 EUR
|1.811,60 €
|+82,36 % / +818,16 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|34,8000 EUR
|1.740,00 €
|+76,20 % / +752,50 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,0000 EUR
|1.200,00 €
|+20,00 % / +200,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|12,9400 EUR
|1.086,96 €
|+9,29 % / +92,40 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|78,7500 EUR
|1.968,75 €
|+99,37 % / +981,25 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|8,6500 EUR
|1.081,25 €
|+8,67 % / +86,25 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|23,1000 EUR
|1.432,20 €
|+43,48 % / +434,00 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|14,6000 EUR
|1.854,20 €
|+86,46 % / +859,79 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|2,8000 EUR
|481,60 €
|-51,72 % / -516,00 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|64,5500 EUR
|903,70 €
|-7,79 % / -76,30 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|49,0750 EUR
|1.570,40 €
|+61,70 % / +599,20 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5100 EUR
|891,48 €
|-10,84 % / -108,38 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|29,0700 EUR
|1.075,59 €
|+8,55 % / +84,73 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.12.)
Wiener Börse Party #1048: ATX unverändert, Verbund mit fetter Dividende für den Staat, Raiffeisen Research wechselt bei den Top-Picks
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, OMV, Bawag, EVN, Porr, Strabag, Wolford, CPI Europe AG, Pierer Mobility, VIG, CA Immo, Rath AG, Wolftank-Adisa, Wiener Privatbank, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, Merck KGaA, Volkswagen Vz., Fresenius Medical Care, Continental, Vonovia SE, GEA Group, Deutsche Telekom.
Random Partner
Zertifikate Forum Austria
Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 4.12.: Erste Group (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Böser Trump, böse Übergewinnsteuer (audio cd.at)
» In den News: VIG, Post, Verbund, Agrana, Strabag, neue Raiffeisen Top Pi...
» Ausgabe 1994, fünf IPOs 1994, noch 100 Tage bis zum boersentag.at (Chri...
» Wiener Börse Party #1048: ATX unverändert, Verbund mit fetter Dividende ...
» Wiener Börse zu Mittag unverändert: CPI Europe, Addiko Bank und EuroTele...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. ATXPrime, ATXFive, RBI, Monika Kalbache...
» ATX-Trends: wienerberger, RBI, Flughafen Wien, Uniqa ...
» Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 4.12.: Erste Group (Börse Geschic...
- Nachlese: Böser Trump, böse Übergewinnsteuer (aud...
- #gabb Jobradar: wienerberger, Uniqa, wikifolio, C...
- In den News: VIG, Post, Verbund, Agrana, Strabag,...
- Ausgabe 1994, fünf IPOs 1994, noch 100 Tage bis z...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Info an Börsenotierte, die im 350-Seiten-Werk zum Österreichischen Kapitalmarkt ihre Story bringen wollen
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at:
Die Muster-Company in der neuen Ära des österreichischen Kapitalmarkts
Wir sind die Muster-Company. Als der ATX 1991 startete...
Books josefchladek.com
Paul Graham
Beyond Caring
1986
Grey Editions
Allied Forces
Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
1945
Selbstverlag
Bernhard Fuchs
Heustock
2025
Verlag der Buchhandlung Walther König
Adriano Zanni
Sequenze di Fabbrica
2025
Boring Machines
Konrad Werner Schulze
Der Stahlskelettbau
1928
Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.