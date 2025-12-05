Österreich-Depots: Gute Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
05.12.2025, 3333 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : +0.56% vs. last #gabb, +28.90% ytd, +115.00% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 142.312 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000). Diese Woche habe ich Pierer Mobility aufgestockt.
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 36,78 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|48.579,51 €
|+36,78% / +13.063,76 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|22,2500 EUR
|1.112,50 €
|+12,94 % / +127,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,8250 EUR
|1.123,38 €
|+12,62 % / +125,88 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,1500 EUR
|990,15 €
|+0,62 % / +6,15 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|32,6500 EUR
|2.677,30 €
|+169,61 % / +1.684,28 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,6600 EUR
|967,86 €
|-3,08 % / -30,78 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|7,2000 EUR
|1.771,20 €
|+77,78 % / +774,90 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|118,9500 EUR
|1.427,40 €
|+46,58 % / +453,60 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|43,3900 EUR
|1.388,48 €
|+39,52 % / +393,28 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|15,0300 EUR
|1.007,01 €
|+0,74 % / +7,37 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|187,5000 EUR
|937,50 €
|+4,17 % / +37,50 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|97,2000 EUR
|1.555,20 €
|+62,92 % / +600,64 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|27,0250 EUR
|1.216,13 €
|+22,84 % / +226,13 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|11,4000 EUR
|1.903,80 €
|+90,95 % / +906,81 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|54,5000 EUR
|981,00 €
|+2,44 % / +23,40 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|68,9000 EUR
|2.411,50 €
|+147,84 % / +1.438,50 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,0900 EUR
|1.041,39 €
|+4,28 % / +42,75 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|22,5400 EUR
|1.149,54 €
|+15,59 % / +155,04 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|19,7000 EUR
|1.300,20 €
|+31,33 % / +310,20 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|31,0500 EUR
|1.055,70 €
|+7,81 % / +76,50 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|33,3500 EUR
|1.667,50 €
|+69,46 % / +683,50 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|16,1800 EUR
|809,00 €
|-17,87 % / -176,00 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,2650 EUR
|1.632,50 €
|+63,25 % / +632,50 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|32,6000 EUR
|1.825,60 €
|+83,77 % / +832,16 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|35,2400 EUR
|1.762,00 €
|+78,43 % / +774,50 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,0000 EUR
|1.200,00 €
|+20,00 % / +200,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|12,9600 EUR
|1.088,64 €
|+9,46 % / +94,08 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|80,4000 EUR
|2.010,00 €
|+103,54 % / +1.022,50 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|8,6250 EUR
|1.078,13 €
|+8,35 % / +83,13 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|22,3500 EUR
|1.385,70 €
|+38,82 % / +387,50 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|14,8100 EUR
|1.880,87 €
|+89,14 % / +886,46 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|2,8000 EUR
|481,60 €
|-51,72 % / -516,00 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|64,7500 EUR
|906,50 €
|-7,50 % / -73,50 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|52,1000 EUR
|1.667,20 €
|+71,66 % / +696,00 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5020 EUR
|877,50 €
|-12,24 % / -122,36 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|29,4300 EUR
|1.088,91 €
|+9,90 % / +98,05 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.12.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Sonderdividende oder Übergewinnsteuer, da nehmen wir zur Not allemal Marterbauers erste Wahl
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:FACC, VIG, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, Rosgix, Andritz, SBO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Strabag, salesforce.com.
Random Partner
EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG
Die EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG ist die führende österreichische Energiebörse mit einer breiten heimischen sowie internationalen Kundenbasis und einem länderübergreifenden Produktportfolio. Die Energiebörse versteht sich als Partner für alle Akteure am europäischen Energiemarkt und erschließt kontinuierlich neue Geschäftsfelder, um weiter nachhaltig zu wachsen.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1049: ATX mit neuem Verlaufshoch, aber Korrektur am ...
» Österreich-Depots: Gute Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 5.12.: Bitte wieder so ein Krampus wie 2007 (Börse Gesch...
» Nachlese: Katharina Hader BCR Freisinger Holding, Glacier, Birgit Puck F...
» PIR-News: News zu Porr, FACC, Research zu Verbund, Warimpex, UBM (Christ...
» Ausgabe 1995, im Jahr 1995 waren die starken Stahl IPOs (Christian Drastil)
» Wiener Börse zu Mittag nochmal stärker: Strabag, VIG und Porr gesucht
» Börsepeople im Podcast S22/09: Katharina Hader
» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 4.12.: Erste Group (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Ibiden Co.Ltd, Delivery Hero, Swiss Re, Suess...
- Wie Manz, Zumtobel, SMA Solar, BMW, AT&S und Evot...
- Wie Procter & Gamble, VISA, Verizon, UnitedHealth...
- Wie BMW, Infineon, BASF, RWE, E.ON und Bayer für...
- Wiener Börse Party #1049: ATX mit neuem Verlaufsh...
- Wiener Börse: ATX geht etwas tiefer aus der Freit...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1039: ATX zum Verfall schwach, 25 Jahre Telekom Austria IPO mit tollen GratulantInnen, Comeback der Opening Bell
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Florian Rainer
Tagada
2025
Fotohof
Adriano Zanni
Estratti di giorni cupi
2025
Boring Machines
Ció Prat i Bofill
Milions d’estels i un somni
2025
Self published
Gregory Halpern
King, Queen, Knave
2024
MACK
Regina Anzenberger
The Australian Journey
2025
AnzenbergerEdition
05.12.2025, 3333 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : +0.56% vs. last #gabb, +28.90% ytd, +115.00% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 142.312 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000). Diese Woche habe ich Pierer Mobility aufgestockt.
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 36,78 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|48.579,51 €
|+36,78% / +13.063,76 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|22,2500 EUR
|1.112,50 €
|+12,94 % / +127,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,8250 EUR
|1.123,38 €
|+12,62 % / +125,88 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,1500 EUR
|990,15 €
|+0,62 % / +6,15 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|32,6500 EUR
|2.677,30 €
|+169,61 % / +1.684,28 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,6600 EUR
|967,86 €
|-3,08 % / -30,78 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|7,2000 EUR
|1.771,20 €
|+77,78 % / +774,90 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|118,9500 EUR
|1.427,40 €
|+46,58 % / +453,60 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|43,3900 EUR
|1.388,48 €
|+39,52 % / +393,28 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|15,0300 EUR
|1.007,01 €
|+0,74 % / +7,37 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|187,5000 EUR
|937,50 €
|+4,17 % / +37,50 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|97,2000 EUR
|1.555,20 €
|+62,92 % / +600,64 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|27,0250 EUR
|1.216,13 €
|+22,84 % / +226,13 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|11,4000 EUR
|1.903,80 €
|+90,95 % / +906,81 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|54,5000 EUR
|981,00 €
|+2,44 % / +23,40 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|68,9000 EUR
|2.411,50 €
|+147,84 % / +1.438,50 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,0900 EUR
|1.041,39 €
|+4,28 % / +42,75 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|22,5400 EUR
|1.149,54 €
|+15,59 % / +155,04 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|19,7000 EUR
|1.300,20 €
|+31,33 % / +310,20 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|31,0500 EUR
|1.055,70 €
|+7,81 % / +76,50 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|33,3500 EUR
|1.667,50 €
|+69,46 % / +683,50 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|16,1800 EUR
|809,00 €
|-17,87 % / -176,00 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,2650 EUR
|1.632,50 €
|+63,25 % / +632,50 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|32,6000 EUR
|1.825,60 €
|+83,77 % / +832,16 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|35,2400 EUR
|1.762,00 €
|+78,43 % / +774,50 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,0000 EUR
|1.200,00 €
|+20,00 % / +200,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|12,9600 EUR
|1.088,64 €
|+9,46 % / +94,08 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|80,4000 EUR
|2.010,00 €
|+103,54 % / +1.022,50 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|8,6250 EUR
|1.078,13 €
|+8,35 % / +83,13 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|22,3500 EUR
|1.385,70 €
|+38,82 % / +387,50 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|14,8100 EUR
|1.880,87 €
|+89,14 % / +886,46 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|2,8000 EUR
|481,60 €
|-51,72 % / -516,00 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|64,7500 EUR
|906,50 €
|-7,50 % / -73,50 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|52,1000 EUR
|1.667,20 €
|+71,66 % / +696,00 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5020 EUR
|877,50 €
|-12,24 % / -122,36 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|29,4300 EUR
|1.088,91 €
|+9,90 % / +98,05 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.12.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Sonderdividende oder Übergewinnsteuer, da nehmen wir zur Not allemal Marterbauers erste Wahl
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:FACC, VIG, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, Rosgix, Andritz, SBO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Strabag, salesforce.com.
Random Partner
EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG
Die EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG ist die führende österreichische Energiebörse mit einer breiten heimischen sowie internationalen Kundenbasis und einem länderübergreifenden Produktportfolio. Die Energiebörse versteht sich als Partner für alle Akteure am europäischen Energiemarkt und erschließt kontinuierlich neue Geschäftsfelder, um weiter nachhaltig zu wachsen.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1049: ATX mit neuem Verlaufshoch, aber Korrektur am ...
» Österreich-Depots: Gute Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 5.12.: Bitte wieder so ein Krampus wie 2007 (Börse Gesch...
» Nachlese: Katharina Hader BCR Freisinger Holding, Glacier, Birgit Puck F...
» PIR-News: News zu Porr, FACC, Research zu Verbund, Warimpex, UBM (Christ...
» Ausgabe 1995, im Jahr 1995 waren die starken Stahl IPOs (Christian Drastil)
» Wiener Börse zu Mittag nochmal stärker: Strabag, VIG und Porr gesucht
» Börsepeople im Podcast S22/09: Katharina Hader
» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 4.12.: Erste Group (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Ibiden Co.Ltd, Delivery Hero, Swiss Re, Suess...
- Wie Manz, Zumtobel, SMA Solar, BMW, AT&S und Evot...
- Wie Procter & Gamble, VISA, Verizon, UnitedHealth...
- Wie BMW, Infineon, BASF, RWE, E.ON und Bayer für...
- Wiener Börse Party #1049: ATX mit neuem Verlaufsh...
- Wiener Börse: ATX geht etwas tiefer aus der Freit...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1039: ATX zum Verfall schwach, 25 Jahre Telekom Austria IPO mit tollen GratulantInnen, Comeback der Opening Bell
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Paul Graham
Beyond Caring
1986
Grey Editions
Erich Einhorn
Im Flug nach Moskau
1959
Artia
Krass Clement
Født af mørket
2025
Gyldendal
Regina Anzenberger
The Australian Journey
2025
AnzenbergerEdition
Tomáš Chadim
Znásilněná krajina / Violated landscape
2022
Self published