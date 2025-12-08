» Research zu Verbund, VIG, News von der Post (Christine Petzwinkler)

08.12.2025, 1467 Zeichen

Die Analysten von RBC nehmen die Coverage für Verbund mit einem Underperform-Rating und Kursziel 57,50 Euro auf.

Verbund ( Akt. Indikation: 63,00 /63,10, -1,64%)

Die Experten von Oddo bestätigen die Halten-Empfehlung für die VIG-Aktie und heben das Kursziel auf 54,0 Euro an (zuvor: 43,5 Euro). Sie meinen: "VIG ist ideal positioniert, um von einer voraussichtlichen Zunahme der Versicherungsdurchdringung in Mittel- und Osteuropa und dabei von ihren hervorragenden Marktpositionen in der Region zu profitieren. Wir gehen davon aus, dass die VIG mittelfristig rund 30 Prozent ihres Gewinns an die Aktionäre ausschütten wird, was deutlich unter dem Niveau ihrer Mitbewerber liegt (50–75 Prozent, einschließlich Rückkäufe). Infolgedessen wird die Aktie mit einem Abschlag von ca. 25 Prozent auf die für 2025 und 2026 erwarteten KGV im Vergleich zu ihren Mitbewerbern gehandelt, und wir halten unsere Einschätzung aufrecht, dass dies aufgrund der niedrigeren Ausschüttungsquote und der Überkapitalisierung gerechtfertigt ist."

VIG ( Akt. Indikation: 52,60 /52,80, 1,93%)

Die Österreichische Post hat kürzlich ihr bereits 6.000stes E-Fahrzeug in Betrieb genommen. Es handelt sich dabei um einen Fiat e-Scudo, der im Zuge der Umstellung auf eine komplett elektrische Zustellung in Wien zum Einsatz kommt.

Österreichische Post ( Akt. Indikation: 30,70 /30,90, -0,65%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.12.)

(08.12.2025)

BSN Podcasts

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Warum agieren Stiftungsvorstände nur so aktienfern? Und wie wird man eigentlich Stiftungsvorstand?

Akt. Indikation: 30.80 / 30.95

Uhrzeit: 16:02:50

Veränderung zu letztem SK: -0.40%

Letzter SK: 31.00 ( -0.32%)

Akt. Indikation: 62.50 / 62.60

Uhrzeit: 16:46:18

Veränderung zu letztem SK: -2.42%

Letzter SK: 64.10 ( -0.77%)

Akt. Indikation: 52.40 / 52.60

Uhrzeit: 16:47:06

Veränderung zu letztem SK: 1.55%

Letzter SK: 51.70 ( 1.17%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:FACC, VIG, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, Rosgix, Andritz, SBO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Strabag, salesforce.com, Volkswagen Vz., Siemens, Fresenius Medical Care, HeidelbergCement, MTU Aero Engines, DAIMLER TRUCK HLD..., BMW, Deutsche Post, Porsche Automobil Holding, CPI Europe AG, AT&S.

Random Partner Palfinger

Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien. >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1050: ATX mit etwas festerem Feiertagshandel, VIG, D...

» Österreich-Depots: Knapp unter Highs (Depot Kommentar)

» Wiener Börse am Feiertag etwas stärker: VIG, Do&Co und Uniqa gesucht

» Börsegeschichte 8.12: Heute wird zum 5. Mal gehandelt; Happy Birthday Jo...

» Nachlese: Manfred Wieland stiftung-nextgen, Codara, Sonderdividende vs. ...

» Research zu Verbund, VIG, News von der Post (Christine Petzwinkler)

» Zur Ausgabe 1996 das IPO-Jahr 1996 (Christian Drastil)

» Börsepeople im Podcast S22/10: Manfred Wieland

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Anastasia Potapova, Manfred Wieland, Ne...

» LinkedIn-NL: Spotify Wrapped 2025 - für 899 Leute ist audio-cd.at der me...