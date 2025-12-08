SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Research zu Verbund, VIG, News von der Post (Christine Petzwinkler)

08.12.2025, 1467 Zeichen

Die Analysten von RBC nehmen die Coverage für Verbund mit einem Underperform-Rating und Kursziel 57,50 Euro auf.
Verbund ( Akt. Indikation:  63,00 /63,10, -1,64%)

Die Experten von Oddo bestätigen die Halten-Empfehlung für die VIG-Aktie und heben das Kursziel auf 54,0 Euro an (zuvor: 43,5 Euro). Sie meinen: "VIG ist ideal positioniert, um von einer voraussichtlichen Zunahme der Versicherungsdurchdringung in Mittel- und Osteuropa und dabei von ihren hervorragenden Marktpositionen in der Region zu profitieren. Wir gehen davon aus, dass die VIG mittelfristig rund 30 Prozent ihres Gewinns an die Aktionäre ausschütten wird, was deutlich unter dem Niveau ihrer Mitbewerber liegt (50–75 Prozent, einschließlich Rückkäufe). Infolgedessen wird die Aktie mit einem Abschlag von ca. 25 Prozent auf die für 2025 und 2026 erwarteten KGV im Vergleich zu ihren Mitbewerbern gehandelt, und wir halten unsere Einschätzung aufrecht, dass dies aufgrund der niedrigeren Ausschüttungsquote und der Überkapitalisierung gerechtfertigt ist."
VIG ( Akt. Indikation:  52,60 /52,80, 1,93%)

Die Österreichische Post hat kürzlich ihr bereits 6.000stes E-Fahrzeug in Betrieb genommen. Es handelt sich dabei um einen Fiat e-Scudo, der im Zuge der Umstellung auf eine komplett elektrische Zustellung in Wien zum Einsatz kommt.
Österreichische Post ( Akt. Indikation:  30,70 /30,90, -0,65%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.12.)


(08.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Warum agieren Stiftungsvorstände nur so aktienfern? Und wie wird man eigentlich Stiftungsvorstand?




Österreichische Post
Akt. Indikation:  30.80 / 30.95
Uhrzeit:  16:02:50
Veränderung zu letztem SK:  -0.40%
Letzter SK:  31.00 ( -0.32%)

Verbund
Akt. Indikation:  62.50 / 62.60
Uhrzeit:  16:46:18
Veränderung zu letztem SK:  -2.42%
Letzter SK:  64.10 ( -0.77%)

VIG
Akt. Indikation:  52.40 / 52.60
Uhrzeit:  16:47:06
Veränderung zu letztem SK:  1.55%
Letzter SK:  51.70 ( 1.17%)



 

