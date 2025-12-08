Research zu Verbund, VIG, News von der Post (Christine Petzwinkler)
08.12.2025, 1467 Zeichen
Die Analysten von RBC nehmen die Coverage für Verbund mit einem Underperform-Rating und Kursziel 57,50 Euro auf.
Verbund ( Akt. Indikation: 63,00 /63,10, -1,64%)
Die Experten von Oddo bestätigen die Halten-Empfehlung für die VIG-Aktie und heben das Kursziel auf 54,0 Euro an (zuvor: 43,5 Euro). Sie meinen: "VIG ist ideal positioniert, um von einer voraussichtlichen Zunahme der Versicherungsdurchdringung in Mittel- und Osteuropa und dabei von ihren hervorragenden Marktpositionen in der Region zu profitieren. Wir gehen davon aus, dass die VIG mittelfristig rund 30 Prozent ihres Gewinns an die Aktionäre ausschütten wird, was deutlich unter dem Niveau ihrer Mitbewerber liegt (50–75 Prozent, einschließlich Rückkäufe). Infolgedessen wird die Aktie mit einem Abschlag von ca. 25 Prozent auf die für 2025 und 2026 erwarteten KGV im Vergleich zu ihren Mitbewerbern gehandelt, und wir halten unsere Einschätzung aufrecht, dass dies aufgrund der niedrigeren Ausschüttungsquote und der Überkapitalisierung gerechtfertigt ist."
VIG ( Akt. Indikation: 52,60 /52,80, 1,93%)
Die Österreichische Post hat kürzlich ihr bereits 6.000stes E-Fahrzeug in Betrieb genommen. Es handelt sich dabei um einen Fiat e-Scudo, der im Zuge der Umstellung auf eine komplett elektrische Zustellung in Wien zum Einsatz kommt.
Österreichische Post ( Akt. Indikation: 30,70 /30,90, -0,65%)
Österreichische Post
Uhrzeit: 16:02:50
Veränderung zu letztem SK: -0.40%
Letzter SK: 31.00 ( -0.32%)
Verbund
Uhrzeit: 16:46:18
Veränderung zu letztem SK: -2.42%
Letzter SK: 64.10 ( -0.77%)
VIG
Uhrzeit: 16:47:06
Veränderung zu letztem SK: 1.55%
Letzter SK: 51.70 ( 1.17%)
