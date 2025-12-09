Österreich-Depots: Knapp unter High (Depot Kommentar)
Christian Drastil
09.12.2025, 3335 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : +0.05% vs. last #gabb, +28.30% ytd, +114.00% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 141,759 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000). Diese Woche habe ich Pierer Mobility aufgestockt.
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 36,31 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|48.410,85 €
|+36,31% / +12.895,09 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|22,0500 EUR
|1.102,50 €
|+11,93 % / +117,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,6500 EUR
|1.106,75 €
|+10,95 % / +109,25 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,2000 EUR
|992,20 €
|+0,83 % / +8,20 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|32,2500 EUR
|2.644,50 €
|+166,31 % / +1.651,48 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,6600 EUR
|967,86 €
|-3,08 % / -30,78 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,8500 EUR
|1.685,10 €
|+69,14 % / +688,80 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|120,8500 EUR
|1.450,20 €
|+48,92 % / +476,40 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|43,1000 EUR
|1.379,20 €
|+38,59 % / +384,00 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|15,0750 EUR
|1.010,03 €
|+1,04 % / +10,39 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|196,0000 EUR
|980,00 €
|+8,89 % / +80,00 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|97,2000 EUR
|1.555,20 €
|+62,92 % / +600,64 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|27,0250 EUR
|1.216,13 €
|+22,84 % / +226,13 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|11,3000 EUR
|1.887,10 €
|+89,28 % / +890,11 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|54,6000 EUR
|982,80 €
|+2,63 % / +25,20 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|69,2000 EUR
|2.422,00 €
|+148,92 % / +1.449,00 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,0400 EUR
|1.032,84 €
|+3,42 % / +34,20 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|22,0700 EUR
|1.125,57 €
|+13,18 % / +131,07 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|19,2000 EUR
|1.267,20 €
|+28,00 % / +277,20 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|30,9250 EUR
|1.051,45 €
|+7,38 % / +72,25 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|33,4750 EUR
|1.673,75 €
|+70,10 % / +689,75 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|15,6200 EUR
|781,00 €
|-20,71 % / -204,00 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,2500 EUR
|1.625,00 €
|+62,50 % / +625,00 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|32,4000 EUR
|1.814,40 €
|+82,64 % / +820,96 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|35,6600 EUR
|1.783,00 €
|+80,56 % / +795,50 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,0000 EUR
|1.200,00 €
|+20,00 % / +200,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|12,7500 EUR
|1.071,00 €
|+7,69 % / +76,44 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|79,3000 EUR
|1.982,50 €
|+100,76 % / +995,00 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|8,6550 EUR
|1.081,88 €
|+8,73 % / +86,88 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|22,4000 EUR
|1.388,80 €
|+39,13 % / +390,60 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|15,0300 EUR
|1.908,81 €
|+91,95 % / +914,40 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|2,8000 EUR
|481,60 €
|-51,72 % / -516,00 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|62,7000 EUR
|877,80 €
|-10,43 % / -102,20 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|55,1000 EUR
|1.763,20 €
|+81,55 % / +792,00 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,4930 EUR
|861,76 €
|-13,81 % / -138,09 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|28,5700 EUR
|1.057,09 €
|+6,68 % / +66,23 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.12.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die Strabag und ihre 1,5 Milliarden
mind the #gabb
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.12.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die Strabag und ihre 1,5 Milliarden
