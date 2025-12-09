» Österreich-Depots: Knapp unter High (Depot Kommentar)

09.12.2025, 3335 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 : +0.05% vs. last #gabb, +28.30% ytd, +114.00% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 141,759 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000). Diese Woche habe ich Pierer Mobility aufgestockt.

Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 36,31 Prozent.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.12.)

(09.12.2025)

BSN Podcasts

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die Strabag und ihre 1,5 Milliarden

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:VIG, FACC, RBI, Pierer Mobility, Austriacard Holdings AG, Rosenbauer, DO&CO, Palfinger, Warimpex, Kapsch TrafficCom, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, GEA Group, Siemens, HeidelbergCement, MTU Aero Engines, Fresenius Medical Care, Deutsche Bank, Deutsche Post, BMW, Porsche Automobil Holding, Continental, Vonovia SE, Bayer, Rheinmetall.

Random Partner Kontron

Der Technologiekonzern Kontron AG – ehemals S&T AG – ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 32 Ländern weltweit präsent. Das im SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich Kontron auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services. >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Knapp unter High (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 9.12.: Extremes zu SBO (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Aktienferne Stiftungsvorstände, Ina Sabitzer PIR (audio cd.at)

» PIR-News: Research zu EVN, VIG, Aktienkäufe bei AT&S, Uniqa feiert (Chri...

» Zur Ausgabe 1997 die 1997er-IPOs (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1051: ATX mit neuem Verlaufsrekord (aber nur kurz), ...

» Wiener Börse zu Mittag minimal stärker: VIG, Frequentis und RBI gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Oracle, Ina Sabitzer, Netflix, aktienfe...

» ATX-Trends: Verbund, Erste Group, VIG ...

» Wiener Börse Party #1050: ATX mit etwas festerem Feiertagshandel, VIG, D...