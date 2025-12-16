Öko-Invest-Editorial ausnahmsweise von Christian Drastil (Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
16.12.2025, 895 Zeichen
Um 14:57 liegt der ATX mit +0.06 Prozent im Plus bei 5174 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 41.25% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Wienerberger mit +3.53% auf 31.08 Euro, dahinter Austriacard Holdings AG mit +2.87% auf 5.74 Euro und UBM mit +1.64% auf 21.65 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24123 ( -0.44%, Ultimo 2024: 19909, 21.70% ytd). Topperformer DAX sind Merck KGaA mit +3.17% auf 122.15 Euro, dahinter Zalando mit +2.15% auf 24.2 Euro und BASF mit +1.72% auf 45.01 Euro.
Bild: Diesen Beitrag durfte ich auf Einladung von Max Deml für die Ausgabe Nr. 777 des Öko-Invest-Börsenbriefs verfassen, der seit 1991 mit Musterdepot und unterschiedlichen Schwerpunktthemen sowie dem Natur-Aktien-Index nx-25 erscheint.
Ein kostenloses Probeheft (per Post oder digital) ist per email (www.oeko-invest.net) abzurufen."
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.12.)
Private Investor Relations Podcast #14: Heiko Thieme rät zu Anrufen bei der IR, sieht Private gegenüber Institutionellen insgesamt im Vorteil
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:VIG, Amag, FACC, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Frequentis, Rosgix, DO&CO, Frauenthal, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, Stadlauer Malzfabrik AG, Wolford, Oberbank AG Stamm, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Semperit, Strabag, UBM, Hannover Rück, Fresenius Medical Care, Siemens Healthineers, Infineon, Deutsche Post, Vonovia SE, Henkel, Beiersdorf.
Random Partner
Wiener Privatbank
Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien. Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse am Nachmittag unverändert: Wienerberger, Austriacard und UB...
» Research zu RBI, News zu Flughafen Wien, Frequentis, Kapsch TrafficCom, ...
» Öko-Invest-Editorial ausnahmsweise von Christian Drastil (Christian Dras...
» LinkedIn-NL: Mit meinen Offline-Kabarettisten (samt Veranstaltungen) und...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. VIG Verdoppler, Roland Meier, BNP Parib...
» ATX-Trends: RBI, Polytec, VIG, Uniqa ....
» Börsegeschichte 15.12.: RHI Magnesita (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Roland Meier, shadowmap.org, VIG vs. Uniqa, Norbert Peter vs. ...
» PIR-News: Research zu VIG, RBI, Polytec, News zu Post, BKS, Flughafen Wi...
» Wiener Börse Party #1055: ATX weiter stark, VIG mit heute 2025er-Verdopp...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Börsegeschichte 16.12.: Extremes zu Erste Group (...
- Wiener Börse am Nachmittag unverändert: Wienerber...
- Nachlese: Heiko Thieme Investor Relations, Jahres...
- Unser Volumensrobot sagt: VIG, Amag, FACC (#gabb ...
- Research zu RBI, News zu Flughafen Wien, Frequent...
- Öko-Invest-Editorial ausnahmsweise von Christian ...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #7: Manolis Kontos (CEO) skizziert die Investmentstory der Austriacard Holdings AG (engl.)
Manolis Kontos, Vorstandsvorsitzender und Group CEO, kommentiert die Investmentstory der in Wien und Athen notierten Austriacard Holdings, von der wohl jede(r) ein Produkt in der Geldbörse mitträgt...
Books josefchladek.com
Niko Havranek
Fleisch #74 „Ganz Wien“
2025
Self published
Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
So lebt man heute in Rußland
1957
Blüchert
Claudia Andujar
Genocídio do Yanomami
2025
Void
John Gossage
The Romance industry
2002
Nazraeli
16.12.2025, 895 Zeichen
Um 14:57 liegt der ATX mit +0.06 Prozent im Plus bei 5174 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 41.25% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Wienerberger mit +3.53% auf 31.08 Euro, dahinter Austriacard Holdings AG mit +2.87% auf 5.74 Euro und UBM mit +1.64% auf 21.65 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24123 ( -0.44%, Ultimo 2024: 19909, 21.70% ytd). Topperformer DAX sind Merck KGaA mit +3.17% auf 122.15 Euro, dahinter Zalando mit +2.15% auf 24.2 Euro und BASF mit +1.72% auf 45.01 Euro.
Bild: Diesen Beitrag durfte ich auf Einladung von Max Deml für die Ausgabe Nr. 777 des Öko-Invest-Börsenbriefs verfassen, der seit 1991 mit Musterdepot und unterschiedlichen Schwerpunktthemen sowie dem Natur-Aktien-Index nx-25 erscheint.
Ein kostenloses Probeheft (per Post oder digital) ist per email (www.oeko-invest.net) abzurufen."
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.12.)
Private Investor Relations Podcast #14: Heiko Thieme rät zu Anrufen bei der IR, sieht Private gegenüber Institutionellen insgesamt im Vorteil
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:VIG, Amag, FACC, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Frequentis, Rosgix, DO&CO, Frauenthal, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, Stadlauer Malzfabrik AG, Wolford, Oberbank AG Stamm, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Semperit, Strabag, UBM, Hannover Rück, Fresenius Medical Care, Siemens Healthineers, Infineon, Deutsche Post, Vonovia SE, Henkel, Beiersdorf.
Random Partner
Wiener Privatbank
Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien. Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse am Nachmittag unverändert: Wienerberger, Austriacard und UB...
» Research zu RBI, News zu Flughafen Wien, Frequentis, Kapsch TrafficCom, ...
» Öko-Invest-Editorial ausnahmsweise von Christian Drastil (Christian Dras...
» LinkedIn-NL: Mit meinen Offline-Kabarettisten (samt Veranstaltungen) und...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. VIG Verdoppler, Roland Meier, BNP Parib...
» ATX-Trends: RBI, Polytec, VIG, Uniqa ....
» Börsegeschichte 15.12.: RHI Magnesita (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Roland Meier, shadowmap.org, VIG vs. Uniqa, Norbert Peter vs. ...
» PIR-News: Research zu VIG, RBI, Polytec, News zu Post, BKS, Flughafen Wi...
» Wiener Börse Party #1055: ATX weiter stark, VIG mit heute 2025er-Verdopp...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Börsegeschichte 16.12.: Extremes zu Erste Group (...
- Wiener Börse am Nachmittag unverändert: Wienerber...
- Nachlese: Heiko Thieme Investor Relations, Jahres...
- Unser Volumensrobot sagt: VIG, Amag, FACC (#gabb ...
- Research zu RBI, News zu Flughafen Wien, Frequent...
- Öko-Invest-Editorial ausnahmsweise von Christian ...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #7: Manolis Kontos (CEO) skizziert die Investmentstory der Austriacard Holdings AG (engl.)
Manolis Kontos, Vorstandsvorsitzender und Group CEO, kommentiert die Investmentstory der in Wien und Athen notierten Austriacard Holdings, von der wohl jede(r) ein Produkt in der Geldbörse mitträgt...
Books josefchladek.com
Eliška Klimešová
Women Readers
2025
Self published
Nikola Mihov
The Last Gift
2025
Self published
Wassili und Hans Luckhardt
Zur neuen Wohnform
1930
Bauwelt-Verlag
Adriano Zanni
Estratti di giorni cupi
2025
Boring Machines
Sasha & Cami Stone
Femmes. Collection d'études photographiques du corps humain
1933
Arts et Métiers Graphiques