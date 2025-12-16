SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
Öko-Invest-Editorial ausnahmsweise von Christian Drastil (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

16.12.2025, 895 Zeichen

Um 14:57 liegt der ATX mit +0.06 Prozent im Plus bei 5174 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 41.25% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Wienerberger mit +3.53% auf 31.08 Euro, dahinter Austriacard Holdings AG mit +2.87% auf 5.74 Euro und UBM mit +1.64% auf 21.65 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24123 ( -0.44%, Ultimo 2024: 19909, 21.70% ytd). Topperformer DAX sind Merck KGaA mit +3.17% auf 122.15 Euro, dahinter Zalando mit +2.15% auf 24.2 Euro und BASF mit +1.72% auf 45.01 Euro.

Bild: Diesen Beitrag durfte ich auf Einladung von Max Deml für die Ausgabe Nr. 777 des Öko-Invest-Börsenbriefs verfassen, der seit 1991 mit Musterdepot und unterschiedlichen Schwerpunktthemen sowie dem Natur-Aktien-Index nx-25 erscheint.

Ein kostenloses Probeheft (per Post oder digital) ist per email (www.oeko-invest.net) abzurufen."

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.12.)


(16.12.2025)

Private Investor Relations Podcast #14: Heiko Thieme rät zu Anrufen bei der IR, sieht Private gegenüber Institutionellen insgesamt im Vorteil




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:VIG, Amag, FACC, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Frequentis, Rosgix, DO&CO, Frauenthal, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, Stadlauer Malzfabrik AG, Wolford, Oberbank AG Stamm, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Semperit, Strabag, UBM, Hannover Rück, Fresenius Medical Care, Siemens Healthineers, Infineon, Deutsche Post, Vonovia SE, Henkel, Beiersdorf.

    Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 1.06%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -1.08%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(2), Frequentis(2), Palfinger(1)
    BSN Vola-Event Austriacard Holdings AG
    Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 1.61%, Rutsch der Stunde: RBI -0.84%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Uniqa(1), Palfinger(1), RBI(1), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: VIG 0.73%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -0.67%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Uniqa(5), Kontron(2), Athos Immobilien(1), CPI Europe AG(1), Erste Group(1), RBI(1)
    BSN MA-Event Münchener Rück
    Star der Stunde: Mayr-Melnhof 2.02%, Rutsch der Stunde: UBM -0.92%
    Private Investor Relations Podcast #7: Manolis Kontos (CEO) skizziert die Investmentstory der Austriacard Holdings AG (engl.)

    Manolis Kontos, Vorstandsvorsitzender und Group CEO, kommentiert die Investmentstory der in Wien und Athen notierten Austriacard Holdings, von der wohl jede(r) ein Produkt in der Geldbörse mitträgt...

