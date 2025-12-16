Öko-Invest-Editorial ausnahmsweise von Christian Drastil (Christian Drastil)

16.12.2025, 895 Zeichen

Um 14:57 liegt der ATX mit +0.06 Prozent im Plus bei 5174 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 41.25% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Wienerberger mit +3.53% auf 31.08 Euro, dahinter Austriacard Holdings AG mit +2.87% auf 5.74 Euro und UBM mit +1.64% auf 21.65 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24123 ( -0.44%, Ultimo 2024: 19909, 21.70% ytd). Topperformer DAX sind Merck KGaA mit +3.17% auf 122.15 Euro, dahinter Zalando mit +2.15% auf 24.2 Euro und BASF mit +1.72% auf 45.01 Euro.

Bild: Diesen Beitrag durfte ich auf Einladung von Max Deml für die Ausgabe Nr. 777 des Öko-Invest-Börsenbriefs verfassen, der seit 1991 mit Musterdepot und unterschiedlichen Schwerpunktthemen sowie dem Natur-Aktien-Index nx-25 erscheint.

Ein kostenloses Probeheft (per Post oder digital) ist per email (www.oeko-invest.net) abzurufen."

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.12.)

(16.12.2025)

Private Investor Relations Podcast #14: Heiko Thieme rät zu Anrufen bei der IR, sieht Private gegenüber Institutionellen insgesamt im Vorteil

