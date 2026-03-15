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Florentaise Aktie: Sanierung läuft ( Finanztrends)

15.03.2026, 2840 Zeichen

Florentaise schrumpft sich gesund. Während das Unternehmen im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025-2026 einen herben Umsatzrückgang von 29 Prozent verkraften musste, sorgt das internationale Geschäft für einen deutlichen Lichtblick. Inmitten eines strengen Sanierungsverfahrens entscheidet sich nun, ob die strategische Wette auf den chinesischen Markt und innovative Holzfaser-Technologien aufgeht.

Fokus auf China und Technik

Die neue Fabrik in Shanghai erweist sich derzeit als wichtigster Wachstumstreiber. Während das traditionelle Geschäft schwächelt, legten die internationalen Erlöse um 69,5 Prozent zu. Florentaise konzentriert sich im Rahmen seiner Neuausrichtung fast ausschließlich auf den professionellen Blumenerde-Verkauf in China sowie die Vermietung spezieller Holzdefibrierungsmaschinen in Europa und den USA.

Reicht das massive Wachstum in China aus, um den konzernweiten Umsatzschwund von 29 Prozent nachhaltig aufzufangen? Der Erfolg hängt davon ab, wie schnell die Mietmodelle für die Bivis-Maschinen in den westlichen Märkten skalieren. Nur wenn diese margenstarken Bereiche die Ausfälle im restlichen Portfolio kompensieren, gewinnt das Unternehmen die nötige Stabilität zurück.

Liquidität durch Standortverkäufe

Um die angespannte Finanzlage zu stabilisieren, trennt sich das Management konsequent von Sachwerten. Erst vor wenigen Tagen, im März 2026, wurde die Veräußerung des Standorts Lavilledieu abgeschlossen. Bereits im Vormonat brachte der Verkauf des Geländes in Saint-Escobille frisches Kapital in die Kassen. Diese Erlöse sind essenziell, um die bestehenden Verbindlichkeiten zu bedienen und den operativen Umbau zu finanzieren.

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Entscheidung bis August

Das Unternehmen steht weiterhin unter strenger Aufsicht. Die gerichtliche Beobachtungsperiode wurde zuletzt bis Ende August 2026 verlängert. Bis zu diesem Zeitpunkt muss Florentaise nachweisen, dass der Sanierungsplan tragfähig ist und die verbleibenden Geschäftsbereiche aus eigener Kraft profitabel geführt werden können.

Bis zum Ende dieser Frist im August 2026 müssen die operativen Fortschritte in Shanghai die Verluste im Kerngeschäft auffangen. Die kommenden Berichte zur Kostenstruktur werden zeigen, ob die Entschuldung durch die Immobilienverkäufe schnell genug voranschreitet, um die Zahlungsfähigkeit über das Jahr 2026 hinaus zu sichern.

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(15.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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