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Hellofresh Aktie: Millionen-Rückkauf beendet ( Finanztrends)

15.03.2026, 2776 Zeichen

Hellofresh hat am Kapitalmarkt einen Schlussstrich unter eine umfangreiche Stützungsmaßnahme gezogen. Während das Unternehmen eigene Anteile für über 150 Millionen Euro eingezogen hat, richtet sich der operative Blick nun auf neue Marketing-Wege in Europa. Die Kombination aus finanzieller Konsolidierung und einer gezielten Kundenansprache soll die Basis für eine Stabilisierung legen.

Das Aktienrückkaufprogramm, das bereits Anfang 2025 startete, fand am vergangenen Freitag seinen offiziellen Abschluss. Insgesamt kaufte der Kochboxen-Anbieter rund 20,3 Millionen eigene Aktien über die Börse zurück. Mit einem Gesamtvolumen von 152 Millionen Euro und einem durchschnittlichen Kaufpreis von rund 7,50 Euro pro Aktie schöpfte das Management den finanziellen Rahmen deutlich schneller aus als ursprünglich geplant.

Fokus auf aktive Haushalte

Neben der Kapitalpflege setzt das Unternehmen auf neue Impulse im europäischen Kernmarkt. Eine langfristige Partnerschaft mit dem niederländischen Hockeybund (KNHB) soll die Marke Hellofresh besonders bei sportlich aktiven Familien verankern. Die Kooperation umfasst das Sponsoring des Jugendhockeys sowie die Verpflegung der Nationalmannschaften. Ziel ist eine hohe Sichtbarkeit während der Weltmeisterschaft 2026, um den Zeitmangel bei der Abendplanung in sportlich aktiven Haushalten als Wachstumschance zu nutzen.

Warten auf die Jahresbilanz

An der Börse reagierte das Papier zuletzt kaum auf die strategischen Meldungen. Mit einem Schlusskurs von 4,80 Euro am Freitag notiert die Aktie weiterhin in schwierigem Fahrwasser; seit Jahresbeginn steht ein Minus von über 19 Prozent zu Buche. Zwar konnte sich der Kurs leicht vom erst kürzlich markierten Jahrestief bei 4,63 Euro absetzen, doch die langfristige Performance bleibt mit einem Abschlag von rund 39 Prozent innerhalb eines Jahres schwach.

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(15.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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