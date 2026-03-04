Börsepeople im Podcast S23/22: Andreas Opelt
04.03.2026, 1445 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8462
Andreas Opelt ist seit Jänner 2026 CEO von Saubermacher. Wir starten mit einem Studium Informatik und Telematik an der TU Graz, über die Autorenschaft von Fachbüchern, den Best Paper Award in New York und Führungsjobs bei u.a. Newcon und Infonova. Mitte der 10er wechselte Andreas zu Saubermacher, zunächst als Managing Director Sales. Wir sprechen einerseits über Eva Naux, Horst Pirker, Hans und Rudi Roth, Leadership in Waste Intelligence, kleine Mistkübelgeschenke, Agilität und Kreislaufwirtschaft. Andererseits über ein Beinahe-IPO seinerzeit und den Status Quo jetzt. Und finally auch über Oxford, Kampfsport und Eishockey samt Liga.
https://saubermacher.com
TFC-Podcast Eva Naux: https://audio-cd.at/page/podcast/7846
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
