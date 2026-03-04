SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsepeople im Podcast S23/22: Andreas Opelt

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

04.03.2026, 1445 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8462

Andreas Opelt ist seit Jänner 2026 CEO von Saubermacher. Wir starten mit einem Studium Informatik und Telematik an der TU Graz, über die Autorenschaft von Fachbüchern, den Best Paper Award in New York und Führungsjobs bei u.a. Newcon und Infonova. Mitte der 10er wechselte Andreas zu Saubermacher, zunächst als Managing Director Sales. Wir sprechen einerseits über Eva Naux, Horst Pirker, Hans und Rudi Roth, Leadership in Waste Intelligence, kleine Mistkübelgeschenke, Agilität und Kreislaufwirtschaft. Andererseits über ein Beinahe-IPO seinerzeit und den Status Quo jetzt. Und finally auch über Oxford, Kampfsport und Eishockey samt Liga.

https://saubermacher.com
TFC-Podcast Eva Naux: https://audio-cd.at/page/podcast/7846

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.


(04.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase




 

Bildnachweis

1. https://open.spotify.com/episode/2ITPmlWzTFGd89n1NpFeEL Börsepeople im Podcast S23/22: Andreas Opelt -

