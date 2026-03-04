SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Silicon Metals Aktie: Marktdruck belastet ( Finanztrends)

04.03.2026, 2788 Zeichen

Silicon Metals bewegt sich derzeit in einem anspruchsvollen globalen Marktumfeld für hochreines Silizium. Während branchenweite Überkapazitäten die Preise belasten, treibt das Unternehmen seine Projekte in Ontario und British Columbia voran. Kann die geplante Produktionsaufnahme den schwierigen Branchentrend kompensieren?

Das erste Quartal 2026 beginnt für den Siliziummetall-Sektor verhalten. In wichtigen Regionen wie Nordamerika und Europa stehen die Preisindizes unter Druck. Verantwortlich für diesen Trend sind vor allem hohe Lagerbestände und ein Überangebot, das die aktuelle Nachfrage aus der Aluminium- und Chemieindustrie übersteigt. In diesem Umfeld rückt für Junior-Explorer die lokale Produktion von hochreinem Quarz in den Fokus, um sich strategische Vorteile gegenüber globalen Lieferketten für Massenware zu sichern.

Operative Fortschritte in Ontario

Das Hauptaugenmerk der Marktteilnehmer liegt auf dem Maple Birch Projekt nahe Sudbury. Mit einer Genehmigung für die jährliche Förderung von bis zu 3.000 Tonnen hochreinen Pegmatit-Quarzes steht das Vorhaben vor dem Übergang in die aktive Extraktionsphase. Der bevorstehende Beginn von Abtransport und Verarbeitung gilt als potenzieller Katalysator, um einen stetigen Cashflow zu etablieren.

Zudem wurde die Fläche des Crystal Hills Projekts in Ontario zuletzt um mehr als 300 Prozent erweitert. Zukünftige Explorationsergebnisse auf diesem zusammenhängenden Areal sind entscheidend, um die langfristige Skalierbarkeit der Aktivitäten in Ontario zu bewerten.

Exploration und Termine

In British Columbia steht das Ptarmigan-Siliziumprojekt vor einer wichtigen Phase. Nach dem Erhalt einer fünfjährigen Genehmigung ist für das zweite Quartal 2026 ein Phase-1-Bohrprogramm geplant. Diese Explorationsaktivitäten sollen die Größe und den Gehalt der Ressource genauer definieren, um die Marktposition im Bereich hochreiner Silizium-Rohstoffe auszubauen.

Am 24. April 2026 hält das Unternehmen seine Jahreshauptversammlung ab, auf der das Management die Ziele für das laufende Geschäftsjahr und die Zeitpläne für die Exploration präzisieren wird. Der Erfolg im weiteren Jahresverlauf hängt maßgeblich davon ab, ob die operativen Meilensteine trotz der schleppenden Markterholung termingerecht erreicht werden.

(04.03.2026)

