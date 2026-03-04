SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

KI-Zeitalter: Warum unser unbewusstes Können plötzlich Gold wert ist ( Finanztrends)

04.03.2026, 3425 Zeichen

Während KI immer mehr Denkarbeit übernimmt, wird eine uralte menschliche Stärke neu entdeckt: das implizite Wissen. Experten schlagen aktuell Alarm – dieses intuitive Können droht doppelt verloren zu gehen.

Was ist eigentlich "implizites Wissen"?

Es ist das Wissen in unseren Händen, nicht in unseren Köpfen. Fahrradfahren, ein Instrument meistern oder die Blitzdiagnose eines Arztes: Diese Fähigkeiten beruhen auf implizitem Wissen. Man erwirbt sie nicht durch Lehrbücher, sondern durch jahrelange Praxis. Das Problem? Es lässt sich kaum in Handbücher pressen oder an KI übergeben. Es ist reine Erfahrung.

Anzeige

So wie Experten durch jahrelange Erfahrung eine intuitive Blitzdiagnose entwickeln, können auch Sie Ihre mentale Fitness gezielt stärken. Dieser kostenlose Ratgeber enthüllt 7 Geheimnisse und 11 Übungen für ein leistungsfähiges Gehirn bis ins hohe Alter. Gratis-Report für mehr Fokus und Gedächtnisleistung anfordern

So wird Können zur zweiten Natur

Unser Gehirn ist ein Sparfuchs. Lernt es eine neue, komplexe Fähigkeit, arbeitet der präfrontale Kortex auf Hochtouren – das ist anstrengend. Durch ständige Wiederholung baut das Gehirn jedoch effizientere Nervenbahnen. Die Steuerung der Aufgabe wandert in Regionen wie das Kleinhirn, die unbewusst arbeiten. Die Fähigkeit wird zur Routine, die kognitive Last sinkt. Diesen Prozess der Neuroplastizität können Forscher heute live im Gehirn beobachten.

Die doppelte Gefahr für unser Erfahrungswissen

Aktuell steht dieses wertvolle Wissen unter Beschuss von zwei Seiten. In den Unternehmen geht mit der Generation der Babyboomer ein riesiger Schatz an Erfahrung in Rente. Ihr intuitives Verständnis für Prozesse und Probleme ist kaum ersetzbar.

Gleichzeitig warnt ein aktueller Bericht des Brookings Institute vor den Folgen in der Bildung. Übermäßiger KI-Einsatz beim Lernen könnte die Entwicklung von tiefem logischen Denken behindern. Wenn KI die mentale Anstrengung abnimmt, bilden sich im Gehirn weniger robuste Netzwerke – die Grundlage für implizites Wissen bleibt schwach.

Warum der Mensch unersetzlich bleibt

Die Debatte macht eines klar: In der automatisierten Welt gewinnt der menschliche Faktor an Wert. KI kann Datenmengen analysieren, aber sie hat kein Gefühl für Material wie ein Handwerksmeister. Ihr fehlt die Intuition einer Führungskraft in der Krise, die auf tausend unbewussten Erfahrungen basiert. Forschungsfelder wie die motorische Kognition untersuchen genau diese Einheit von Denken und Handeln – mit Erkenntnissen für Therapien, Sport und Ausbildung.

Anzeige

Besonders für erfahrene Führungskräfte ist der richtige Umgang mit den menschlichen Nuancen im Team heute wertvoller denn je. Entdecken Sie in diesem kostenlosen E-Book die psychologischen Grundlagen für wirksame Führung und wie Sie echtes Vertrauen in modernen Teams aufbauen. Kostenloses E-Book zur Führungspsychologie herunterladen

Die Zukunft: Symbiose statt Ersatz

Unternehmen und Bildungssysteme müssen umdenken. Firmen brauchen Mentoring und praxisnahe Simulationen, um Erfahrung weiterzugeben. Schulen müssen Räume schaffen, in denen kritisches Denken und Problemlösen trainiert werden – nicht nur Fakten gepaukt.

Die Lösung liegt in der Partnerschaft: KI als Werkzeug für die Informationsflut, der Mensch als Träger und Entwickler jener intuitiven Expertise, die Maschinen auf absehbare Zeit nicht kopieren können. Unser unbewusstes Können wird zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil.


(04.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner

REPLOID Group AG
Die 2020 gegründete REPLOID Group AG stellt hochwertige Proteine und Fette sowie biologischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ServiceNow Aktie: Systemchaos kostet Stunden ( Finanztrends)

» Deutsche Telekom Aktie: Sicherheitsoffensive in Griechenland ( Finanztre...

» iShares MSCI World ETF: USA-Anteil sinkt ( Finanztrends)

» Renten steigen 2026 überraschend kräftig um 4,24 Prozent ( Finanztrends)

» Bürgergeld-Abschaffung: Bundestag beschließt schärfere Grundsicherung ( ...

» Personalmanagement in Deutschland vor historischer Wende ( Finanztrends)

» BMO EAFE ESG ETF: Fokus auf Nachhaltigkeit ( Finanztrends)

» Sokensha Aktie: Geschäftsjahresende naht ( Finanztrends)

» Stratec Aktie: Neues Jahrestief ( Finanztrends)

» Grundsicherung ersetzt Bürgergeld: Bundestag beschließt schärfere Sozial...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Leonardo Aktie: Milliarden-Deal bestätigt ( Finanztrends)
Deutsche Telekom Aktie: Sicherheitsoffensive in Griechenland ( Finanztrends)
Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
Palantir Aktie: Rückenwind ( Finanztrends)
Cyberkriminelle zielen gezielt auf deutsche Unternehmen ( Finanztrends)
Demenz-Früherkennung erreicht historischen Wendepunkt ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Kontron(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Verbund(1), Zumtobel(1), Kontron(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: EVN(1), OMV(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Zumtobel(3), Verbund(1), EVN(1)
    Star der Stunde: Telekom Austria 1.93%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -1.42%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Verbund(2), Zumtobel(1), Bawag(1), Addiko Bank(1), Erste Group(1), AT&S(1)
    Star der Stunde: SBO 1.9%, Rutsch der Stunde: UBM -1.97%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Strabag(3), OMV(2), AT&S(2), Kontron(2), Verbund(2), Erste Group(1), RBI(1), Porr(1)
    Star der Stunde: Rosenbauer 2.26%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.79%
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1097: ATX deutlich stärker, Freitag ist Verfallstag - Uniqa top, dazu Michael Buhl und der Personenindex

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    04.03.2026, 3425 Zeichen

    Während KI immer mehr Denkarbeit übernimmt, wird eine uralte menschliche Stärke neu entdeckt: das implizite Wissen. Experten schlagen aktuell Alarm – dieses intuitive Können droht doppelt verloren zu gehen.

    Was ist eigentlich "implizites Wissen"?

    Es ist das Wissen in unseren Händen, nicht in unseren Köpfen. Fahrradfahren, ein Instrument meistern oder die Blitzdiagnose eines Arztes: Diese Fähigkeiten beruhen auf implizitem Wissen. Man erwirbt sie nicht durch Lehrbücher, sondern durch jahrelange Praxis. Das Problem? Es lässt sich kaum in Handbücher pressen oder an KI übergeben. Es ist reine Erfahrung.

    Anzeige

    So wie Experten durch jahrelange Erfahrung eine intuitive Blitzdiagnose entwickeln, können auch Sie Ihre mentale Fitness gezielt stärken. Dieser kostenlose Ratgeber enthüllt 7 Geheimnisse und 11 Übungen für ein leistungsfähiges Gehirn bis ins hohe Alter. Gratis-Report für mehr Fokus und Gedächtnisleistung anfordern

    So wird Können zur zweiten Natur

    Unser Gehirn ist ein Sparfuchs. Lernt es eine neue, komplexe Fähigkeit, arbeitet der präfrontale Kortex auf Hochtouren – das ist anstrengend. Durch ständige Wiederholung baut das Gehirn jedoch effizientere Nervenbahnen. Die Steuerung der Aufgabe wandert in Regionen wie das Kleinhirn, die unbewusst arbeiten. Die Fähigkeit wird zur Routine, die kognitive Last sinkt. Diesen Prozess der Neuroplastizität können Forscher heute live im Gehirn beobachten.

    Die doppelte Gefahr für unser Erfahrungswissen

    Aktuell steht dieses wertvolle Wissen unter Beschuss von zwei Seiten. In den Unternehmen geht mit der Generation der Babyboomer ein riesiger Schatz an Erfahrung in Rente. Ihr intuitives Verständnis für Prozesse und Probleme ist kaum ersetzbar.

    Gleichzeitig warnt ein aktueller Bericht des Brookings Institute vor den Folgen in der Bildung. Übermäßiger KI-Einsatz beim Lernen könnte die Entwicklung von tiefem logischen Denken behindern. Wenn KI die mentale Anstrengung abnimmt, bilden sich im Gehirn weniger robuste Netzwerke – die Grundlage für implizites Wissen bleibt schwach.

    Warum der Mensch unersetzlich bleibt

    Die Debatte macht eines klar: In der automatisierten Welt gewinnt der menschliche Faktor an Wert. KI kann Datenmengen analysieren, aber sie hat kein Gefühl für Material wie ein Handwerksmeister. Ihr fehlt die Intuition einer Führungskraft in der Krise, die auf tausend unbewussten Erfahrungen basiert. Forschungsfelder wie die motorische Kognition untersuchen genau diese Einheit von Denken und Handeln – mit Erkenntnissen für Therapien, Sport und Ausbildung.

    Anzeige

    Besonders für erfahrene Führungskräfte ist der richtige Umgang mit den menschlichen Nuancen im Team heute wertvoller denn je. Entdecken Sie in diesem kostenlosen E-Book die psychologischen Grundlagen für wirksame Führung und wie Sie echtes Vertrauen in modernen Teams aufbauen. Kostenloses E-Book zur Führungspsychologie herunterladen

    Die Zukunft: Symbiose statt Ersatz

    Unternehmen und Bildungssysteme müssen umdenken. Firmen brauchen Mentoring und praxisnahe Simulationen, um Erfahrung weiterzugeben. Schulen müssen Räume schaffen, in denen kritisches Denken und Problemlösen trainiert werden – nicht nur Fakten gepaukt.

    Die Lösung liegt in der Partnerschaft: KI als Werkzeug für die Informationsflut, der Mensch als Träger und Entwickler jener intuitiven Expertise, die Maschinen auf absehbare Zeit nicht kopieren können. Unser unbewusstes Können wird zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil.


    (04.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

    Random Partner

    REPLOID Group AG
    Die 2020 gegründete REPLOID Group AG stellt hochwertige Proteine und Fette sowie biologischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ServiceNow Aktie: Systemchaos kostet Stunden ( Finanztrends)

    » Deutsche Telekom Aktie: Sicherheitsoffensive in Griechenland ( Finanztre...

    » iShares MSCI World ETF: USA-Anteil sinkt ( Finanztrends)

    » Renten steigen 2026 überraschend kräftig um 4,24 Prozent ( Finanztrends)

    » Bürgergeld-Abschaffung: Bundestag beschließt schärfere Grundsicherung ( ...

    » Personalmanagement in Deutschland vor historischer Wende ( Finanztrends)

    » BMO EAFE ESG ETF: Fokus auf Nachhaltigkeit ( Finanztrends)

    » Sokensha Aktie: Geschäftsjahresende naht ( Finanztrends)

    » Stratec Aktie: Neues Jahrestief ( Finanztrends)

    » Grundsicherung ersetzt Bürgergeld: Bundestag beschließt schärfere Sozial...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Leonardo Aktie: Milliarden-Deal bestätigt ( Finanztrends)
    Deutsche Telekom Aktie: Sicherheitsoffensive in Griechenland ( Finanztrends)
    Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
    Palantir Aktie: Rückenwind ( Finanztrends)
    Cyberkriminelle zielen gezielt auf deutsche Unternehmen ( Finanztrends)
    Demenz-Früherkennung erreicht historischen Wendepunkt ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Kontron(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Verbund(1), Zumtobel(1), Kontron(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: EVN(1), OMV(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Zumtobel(3), Verbund(1), EVN(1)
      Star der Stunde: Telekom Austria 1.93%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -1.42%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Verbund(2), Zumtobel(1), Bawag(1), Addiko Bank(1), Erste Group(1), AT&S(1)
      Star der Stunde: SBO 1.9%, Rutsch der Stunde: UBM -1.97%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Strabag(3), OMV(2), AT&S(2), Kontron(2), Verbund(2), Erste Group(1), RBI(1), Porr(1)
      Star der Stunde: Rosenbauer 2.26%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.79%
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1097: ATX deutlich stärker, Freitag ist Verfallstag - Uniqa top, dazu Michael Buhl und der Personenindex

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      Thonet
      Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
      1934
      Selbstverlag

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de