KI-Zeitalter: Warum unser unbewusstes Können plötzlich Gold wert ist ( Finanztrends)

Während KI immer mehr Denkarbeit übernimmt, wird eine uralte menschliche Stärke neu entdeckt: das implizite Wissen. Experten schlagen aktuell Alarm – dieses intuitive Können droht doppelt verloren zu gehen.

Es ist das Wissen in unseren Händen, nicht in unseren Köpfen. Fahrradfahren, ein Instrument meistern oder die Blitzdiagnose eines Arztes: Diese Fähigkeiten beruhen auf implizitem Wissen. Man erwirbt sie nicht durch Lehrbücher, sondern durch jahrelange Praxis. Das Problem? Es lässt sich kaum in Handbücher pressen oder an KI übergeben. Es ist reine Erfahrung.

So wird Können zur zweiten Natur

Unser Gehirn ist ein Sparfuchs. Lernt es eine neue, komplexe Fähigkeit, arbeitet der präfrontale Kortex auf Hochtouren – das ist anstrengend. Durch ständige Wiederholung baut das Gehirn jedoch effizientere Nervenbahnen. Die Steuerung der Aufgabe wandert in Regionen wie das Kleinhirn, die unbewusst arbeiten. Die Fähigkeit wird zur Routine, die kognitive Last sinkt. Diesen Prozess der Neuroplastizität können Forscher heute live im Gehirn beobachten.

Die doppelte Gefahr für unser Erfahrungswissen

Aktuell steht dieses wertvolle Wissen unter Beschuss von zwei Seiten. In den Unternehmen geht mit der Generation der Babyboomer ein riesiger Schatz an Erfahrung in Rente. Ihr intuitives Verständnis für Prozesse und Probleme ist kaum ersetzbar.

Gleichzeitig warnt ein aktueller Bericht des Brookings Institute vor den Folgen in der Bildung. Übermäßiger KI-Einsatz beim Lernen könnte die Entwicklung von tiefem logischen Denken behindern. Wenn KI die mentale Anstrengung abnimmt, bilden sich im Gehirn weniger robuste Netzwerke – die Grundlage für implizites Wissen bleibt schwach.

Warum der Mensch unersetzlich bleibt

Die Debatte macht eines klar: In der automatisierten Welt gewinnt der menschliche Faktor an Wert. KI kann Datenmengen analysieren, aber sie hat kein Gefühl für Material wie ein Handwerksmeister. Ihr fehlt die Intuition einer Führungskraft in der Krise, die auf tausend unbewussten Erfahrungen basiert. Forschungsfelder wie die motorische Kognition untersuchen genau diese Einheit von Denken und Handeln – mit Erkenntnissen für Therapien, Sport und Ausbildung.