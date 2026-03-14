» Bildungsurlaub: Nur jeder Zwölfte nutzt sein Recht ( Finanztrends)

14.03.2026, 4500 Zeichen

Eine neue Studie zeigt: Informationslücken halten Millionen Beschäftigte vom bezahlten Bildungsurlaub ab. Dabei ist die Nachfrage nach Kursen zur mentalen Gesundheit auf Rekordniveau.

Mangelnde Aufklärung als größte Hürde

Obwohl das Interesse an Weiterbildung groß ist, bleibt das staatliche Förderinstrument oft ungenutzt. Eine aktuelle Studie der Justus-Liebig-Universität Gießen belegt gravierende Wissenslücken. Fast 60 Prozent der Beschäftigten kennen keine öffentlichen Fördermöglichkeiten. Zwei Drittel wissen nichts über die Bildungszeitgesetze ihres Bundeslandes.

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„Die bisherige Informationspolitik ist unzureichend“, sagt Studienleiter Professor Bernd Käpplinger. Allgemeine Webseiten-Verweise genügten nicht. Nötig seien konkrete Hilfestellungen. Viele Arbeitnehmer fürchten zudem Nachteile im Betrieb oder scheitern an der komplizierten Antragsstellung. Folge: Bundesweit nutzt nur etwa jeder zwölfte Anspruchsberechtigte sein Recht.

Gesundheit und KI-Know-how im Trend

Wer den Schritt wagt, setzt zunehmend auf die eigene Widerstandsfähigkeit. Der „Bildungsurlaub Trendbericht 2026“ zeigt: Jede zweite gebuchte Maßnahme hat einen gesundheitlichen Schwerpunkt. Seminare zu Stressbewältigung, Achtsamkeit und Burnout-Prävention boomen.

Ein zweiter Bereich wächst rasant: Technologie- und KI-Wissen. Kurse zu Künstlicher Intelligenz verzeichnen die höchsten Zuwachsraten. Klassische gesellschaftliche oder ökologische Themen verlieren dagegen an Boden. Auf Platz zwei der Beliebtheit bleiben Sprachkurse.

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Rekordzahlen und neue Gesetze

Trotz der Hürden verzeichnet der Markt deutliches Wachstum. Im vergangenen Jahr nutzten rund 1,2 Millionen Beschäftigte Bildungsurlaub – ein Plus von 14 Prozent. 59 Prozent der Teilnehmenden sind Frauen.

Auch politisch tut sich etwas. Sachsen verabschiedete kürzlich ein neues Bildungszeitgesetz. Ab 2027 haben Beschäftigte dort Anspruch auf drei Tage bezahlte Freistellung pro Jahr. Damit verfügen künftig Arbeitnehmer in 15 Bundesländern über diesen Rechtsanspruch. Nur Bayern hat weiterhin keine gesetzliche Regelung.

Kleine Städte als ideale Lernorte

Wo man lernt, ist entscheidend – besonders bei Themen der mentalen Gesundheit. Eine aktuelle Analyse bewertete 45 europäische Städte. Das Ergebnis: Klassische Metropolen wie Paris oder Berlin schneiden überraschend schlecht ab. Hohe Kosten und ein intensives Freizeitangebot erschweren die Konzentration.

Stattdessen punkten kleine bis mittelgroße Städte. Sie bieten ein ruhigeres Umfeld für ungestörte Reflexion. Deutsche Standorte liegen im europäischen Vergleich im soliden Mittelfeld.

Was der Trend über den Arbeitsalltag verrät

Dass Gesundheitsthemen die Ranglisten anführen, ist ein klares Signal. Analysten werten dies als Reaktion auf steigende psychische Belastungen im Job. Nutzen Beschäftigte ihren Anspruch primär für mentale Balance, offenbart das Lücken in der betrieblichen Gesundheitsförderung.

Gleichzeitig zeigt die Nachfrage nach IT- und KI-Kursen: Die Bereitschaft, sich für die Arbeitswelt von morgen zu rüsten, ist da. Die größte Herausforderung bleibt das Informationsdefizit. Solange nur acht Prozent der Berechtigten ihre Chance nutzen, verpufft viel Potenzial.

Flexiblere Regeln in Aussicht

In den kommenden Jahren wird sich die Bildungszeit weiter flexibilisieren. Neben Sachsen planen auch andere Bundesländer wie Rheinland-Pfalz Modernisierungen. Geplant sind die stärkere Anerkennung digitaler Lernformate und die Möglichkeit, Urlaub in halben Tagen zu nehmen. Das soll besonders Teilzeitkräften und Menschen mit familiären Verpflichtungen helfen.

Die Verknüpfung von technologischer Weiterbildung und mentaler Gesundheitsförderung bleibt der prägende Trend. Schließt man die Informationslücken, könnte die Zahl der Bildungsurlauber in den nächsten Jahren noch rasanter steigen.

(14.03.2026)

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