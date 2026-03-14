SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Bewegung schärft das Gedächtnis, Stress löscht die innere Landkarte ( Finanztrends)

14.03.2026, 3579 Zeichen

Zwei neue Studien zeigen, wie schnell unser Gehirn auf Bewegung und Stress reagiert. Forscher aus Iowa und Bochum belegen: Schon 20 Minuten Radfahren verbessert die Gedächtnisbildung sofort. Akuter Stress hingegen legt das innere Navigationssystem lahm.

Ein kurzes Workout als Turbo fürs Gehirn

Anzeige

Mentale Fitness beginnt bereits mit kleinen Routinen im Alltag. Dieser kostenlose Report zeigt Ihnen 7 Geheimnisse und 11 einfache Übungen, mit denen Sie Ihren Fokus steigern und Ihr Gedächtnis gezielt stärken können. Gratis-Ratgeber für ein leistungsfähiges Gehirn anfordern

Ein Team der University of Iowa hat erstmals die direkten elektrischen Effekte von Sport auf das Gehirn gemessen. Dafür nutzten sie intrakraniale Elektroden, die Millisekunden-schnelle Signale erfassen. Bisher stützte man sich meist auf langsamere fMRT-Scans.

Das Ergebnis ist eindeutig: Bereits 20 Minuten auf dem Fahrrad reichen aus. Die leichte bis mittlere Anstrengung erhöhte sofort die Rate sogenannter "Ripples". Diese hochfrequenten Gehirnwellen im Hippocampus sind für die Langzeitspeicherung von Erinnerungen entscheidend. Gleichzeitig synchronisierte sich diese Aktivität stärker mit anderen Hirnarealen, die für komplexes Denken zuständig sind. Ein klarer Fall von "use it or lose it" – nur viel schneller.

Wie Stress Ihr inneres GPS ausschaltet

Während Bewegung das Gehirn ankurbelt, zeigt eine zweite Studie seine Verletzlichkeit. Forscher der Ruhr-Universität Bochum untersuchten, wie Stresshormone die räumliche Orientierung zerstören. Sie verabreichten Probanden Cortisol und ließen sie in einem virtuellen Labyrinth navigieren.

Das Ergebnis war dramatisch: Das Stresshormon löschte beinahe das Aktivitätsmuster der Gitterzellen. Diese Nervenzellen im entorhinalen Kortex bilden normalerweise ein präzises, neuronales Koordinatensystem – unser internes GPS. Unter Cortisol-Einfluss verschwamm diese Landkarte. Die gestressten Probanden machten deutlich mehr Fehler, obwohl andere Hirnregionen vergeblich versuchten, den Ausfall zu kompensieren.

Was bedeutet das für unseren Alltag?

Die Studien belegen einen fundamentalen Wandel in der Neurowissenschaft. Unser Gehirn ist kein statischer Speicher, sondern ein hochdynamisches Netzwerk. Seine Leistung schwankt minütlich mit unserem physiologischen Zustand.

Anzeige

Um kognitiven Ausfällen und Vergesslichkeit aktiv entgegenzuwirken, empfehlen Experten regelmäßige mentale Stimulation. Prüfen Sie Ihre geistige Fitness diskret mit diesem anonymen 7-Fragen-Test und erhalten Sie Ihre Auswertung sofort per E-Mail. Hier am kostenlosen Demenz-Selbsttest teilnehmen

Die praktischen Konsequenzen sind enorm. Könnte gezieltes Bewegungstraining künftig als Therapie bei beginnender Demenz helfen? Die Iowa-Studie legt diesen nicht-pharmakologischen Ansatz nahe. Die Bochumer Ergebnisse erklären hingegen, warum Stress bei Burnout oder PTBS oft zu Orientierungslosigkeit und kognitiven Ausfällen führt.

Die Zukunft der Gehirngesundheit

Die vollständige Entschlüsselung dieser Dynamik hat gerade erst begonnen. Die nächste große Frage lautet: Wie lange hält der kognitive Boost durch Bewegung an? Und kann regelmäßiges Training das Gehirn widerstandsfähiger gegen Stress machen?

Eines ist jetzt schon klar: Die Grenze zwischen Neurowissenschaft und Präventivmedizin verschwimmt. Jeder hat durch sein tägliches Verhalten einen direkten, messbaren Einfluss auf die Architektur seiner eigenen Gedanken. Die Wahl zwischen Treppe und Aufzug oder zwischen Pause und Dauerstress ist damit auch eine Entscheidung für die Leistung Ihres Gehirns in der nächsten Stunde.


(14.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

Random Partner

Baader Bank
Die Baader Bank ist eine der führenden familiengeführten Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Die beiden Säulen des Baader Bank Geschäftsmodells sind Market Making und Investment Banking. Als Spezialist an den Börsenplätzen Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt die Baader Bank über 800.000 Finanzinstrumente.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» KI-Sicherheit: Das Wettrüsten der autonomen Agenten ist eröffnet ( Finan...

» BYD Aktie: Zwischen Heimschwäche und Weltbühne ( Finanztrends)

» Carnival Aktie: Gegenwind nimmt zu ( Finanztrends)

» Qcash: Stillstand auf Qtum ( Finanztrends)

» Ernährung wird zum Schlüssel für die psychische Gesundheit ( Finanztrends)

» Bewegung schärft das Gedächtnis, Stress löscht die innere Landkarte ( Fi...

» Bildungsurlaub: Nur jeder Zwölfte nutzt sein Recht ( Finanztrends)

» Strategy Aktie: Frischer Rückenwind ( Finanztrends)

» Quick Aktie: Fokus auf Juni ( Finanztrends)

» Parkinson-Forschung: Neue Therapien und digitale Erkenntnisse ( Finanztr...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Speed-Training senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
Rheinmetall Aktie: Rekord mit Wermutstropfen ( Finanztrends)
Michael Schanze muss sein Münchner Zuhause verlassen ( Finanztrends)
Almonty Industries Aktie: Wolfram-Boom ( Finanztrends)
Verbio und Ballard Power Systems vs. SFC Energy und EVN – kommentierter KW 11 Peer Group Watch Energie
Österreichische Sportstars zeigen sich auf Instagram




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event RBI
    BSN Vola-Event Zalando
    #gabb #2060
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1103: ATX schwächer, FACC auch heute gesucht; RBI führt 3:0 wird aber lt. Simulation trotzdem nicht gewinnen

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth



    Autor: Finanztrends

    14.03.2026, 3579 Zeichen

    Zwei neue Studien zeigen, wie schnell unser Gehirn auf Bewegung und Stress reagiert. Forscher aus Iowa und Bochum belegen: Schon 20 Minuten Radfahren verbessert die Gedächtnisbildung sofort. Akuter Stress hingegen legt das innere Navigationssystem lahm.

    Ein kurzes Workout als Turbo fürs Gehirn

    Anzeige

    Mentale Fitness beginnt bereits mit kleinen Routinen im Alltag. Dieser kostenlose Report zeigt Ihnen 7 Geheimnisse und 11 einfache Übungen, mit denen Sie Ihren Fokus steigern und Ihr Gedächtnis gezielt stärken können. Gratis-Ratgeber für ein leistungsfähiges Gehirn anfordern

    Ein Team der University of Iowa hat erstmals die direkten elektrischen Effekte von Sport auf das Gehirn gemessen. Dafür nutzten sie intrakraniale Elektroden, die Millisekunden-schnelle Signale erfassen. Bisher stützte man sich meist auf langsamere fMRT-Scans.

    Das Ergebnis ist eindeutig: Bereits 20 Minuten auf dem Fahrrad reichen aus. Die leichte bis mittlere Anstrengung erhöhte sofort die Rate sogenannter "Ripples". Diese hochfrequenten Gehirnwellen im Hippocampus sind für die Langzeitspeicherung von Erinnerungen entscheidend. Gleichzeitig synchronisierte sich diese Aktivität stärker mit anderen Hirnarealen, die für komplexes Denken zuständig sind. Ein klarer Fall von "use it or lose it" – nur viel schneller.

    Wie Stress Ihr inneres GPS ausschaltet

    Während Bewegung das Gehirn ankurbelt, zeigt eine zweite Studie seine Verletzlichkeit. Forscher der Ruhr-Universität Bochum untersuchten, wie Stresshormone die räumliche Orientierung zerstören. Sie verabreichten Probanden Cortisol und ließen sie in einem virtuellen Labyrinth navigieren.

    Das Ergebnis war dramatisch: Das Stresshormon löschte beinahe das Aktivitätsmuster der Gitterzellen. Diese Nervenzellen im entorhinalen Kortex bilden normalerweise ein präzises, neuronales Koordinatensystem – unser internes GPS. Unter Cortisol-Einfluss verschwamm diese Landkarte. Die gestressten Probanden machten deutlich mehr Fehler, obwohl andere Hirnregionen vergeblich versuchten, den Ausfall zu kompensieren.

    Was bedeutet das für unseren Alltag?

    Die Studien belegen einen fundamentalen Wandel in der Neurowissenschaft. Unser Gehirn ist kein statischer Speicher, sondern ein hochdynamisches Netzwerk. Seine Leistung schwankt minütlich mit unserem physiologischen Zustand.

    Anzeige

    Um kognitiven Ausfällen und Vergesslichkeit aktiv entgegenzuwirken, empfehlen Experten regelmäßige mentale Stimulation. Prüfen Sie Ihre geistige Fitness diskret mit diesem anonymen 7-Fragen-Test und erhalten Sie Ihre Auswertung sofort per E-Mail. Hier am kostenlosen Demenz-Selbsttest teilnehmen

    Die praktischen Konsequenzen sind enorm. Könnte gezieltes Bewegungstraining künftig als Therapie bei beginnender Demenz helfen? Die Iowa-Studie legt diesen nicht-pharmakologischen Ansatz nahe. Die Bochumer Ergebnisse erklären hingegen, warum Stress bei Burnout oder PTBS oft zu Orientierungslosigkeit und kognitiven Ausfällen führt.

    Die Zukunft der Gehirngesundheit

    Die vollständige Entschlüsselung dieser Dynamik hat gerade erst begonnen. Die nächste große Frage lautet: Wie lange hält der kognitive Boost durch Bewegung an? Und kann regelmäßiges Training das Gehirn widerstandsfähiger gegen Stress machen?

    Eines ist jetzt schon klar: Die Grenze zwischen Neurowissenschaft und Präventivmedizin verschwimmt. Jeder hat durch sein tägliches Verhalten einen direkten, messbaren Einfluss auf die Architektur seiner eigenen Gedanken. Die Wahl zwischen Treppe und Aufzug oder zwischen Pause und Dauerstress ist damit auch eine Entscheidung für die Leistung Ihres Gehirns in der nächsten Stunde.


    (14.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

    Random Partner

    Baader Bank
    Die Baader Bank ist eine der führenden familiengeführten Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Die beiden Säulen des Baader Bank Geschäftsmodells sind Market Making und Investment Banking. Als Spezialist an den Börsenplätzen Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt die Baader Bank über 800.000 Finanzinstrumente.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » KI-Sicherheit: Das Wettrüsten der autonomen Agenten ist eröffnet ( Finan...

    » BYD Aktie: Zwischen Heimschwäche und Weltbühne ( Finanztrends)

    » Carnival Aktie: Gegenwind nimmt zu ( Finanztrends)

    » Qcash: Stillstand auf Qtum ( Finanztrends)

    » Ernährung wird zum Schlüssel für die psychische Gesundheit ( Finanztrends)

    » Bewegung schärft das Gedächtnis, Stress löscht die innere Landkarte ( Fi...

    » Bildungsurlaub: Nur jeder Zwölfte nutzt sein Recht ( Finanztrends)

    » Strategy Aktie: Frischer Rückenwind ( Finanztrends)

    » Quick Aktie: Fokus auf Juni ( Finanztrends)

    » Parkinson-Forschung: Neue Therapien und digitale Erkenntnisse ( Finanztr...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Speed-Training senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
    Rheinmetall Aktie: Rekord mit Wermutstropfen ( Finanztrends)
    Michael Schanze muss sein Münchner Zuhause verlassen ( Finanztrends)
    Almonty Industries Aktie: Wolfram-Boom ( Finanztrends)
    Verbio und Ballard Power Systems vs. SFC Energy und EVN – kommentierter KW 11 Peer Group Watch Energie
    Österreichische Sportstars zeigen sich auf Instagram




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event RBI
      BSN Vola-Event Zalando
      #gabb #2060
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1103: ATX schwächer, FACC auch heute gesucht; RBI führt 3:0 wird aber lt. Simulation trotzdem nicht gewinnen

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

      1937
      Editions Perceval

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de