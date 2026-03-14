» Bluttests erkennen Alzheimer Jahrzehnte vor Symptomen ( Finanztrends)

14.03.2026, 3361 Zeichen

Zwei bahnbrechende Studien zeigen: Neue Bluttests können Alzheimer-Risiken bis zu 25 Jahre vor dem geistigen Abbau erkennen. Damit verschiebt sich der Fokus von der Behandlung hin zur echten Prävention.

Protein p-tau217 sagt Demenz voraus

Forscher der University of California San Diego wiesen nach, dass ein spezifischer Blutwert das Demenzrisiko bei Frauen ein Vierteljahrhundert voraussehen kann. Sie analysierten Daten von über 2.700 Teilnehmerinnen einer Langzeitstudie.

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Im Zentrum stand das Protein p-tau217. Hohe Konzentrationen korrelieren stark mit typischen Alzheimer-Veränderungen im Gehirn. Kognitiv gesunde Frauen mit erhöhten Werten erkrankten später deutlich häufiger. Dieser lange Vorlauf eröffnet völlig neue Möglichkeiten für Präventionsstrategien.

Proteinfaltung als zweiter Schlüssel

Fast zeitgleich präsentierte das Scripps Research Institute einen revolutionären Ansatz. Statt der Proteinmenge analysierten die Forscher die strukturelle Faltung dreier Blutproteine: C1QA, CLUS und ApoB.

Mithilfe von Massenspektrometrie und maschinellem Lernen unterschied ihr System mit hoher Genauigkeit zwischen gesunden Personen und Alzheimer-Patienten. Die Methode gilt als vielversprechender Weg, die Krankheit in unsichtbaren Frühstadien zu entdecken.

Warum die Früherkennung so entscheidend ist

Bei klinisch manifester Demenz können aktuelle Medikamente den Verlauf oft nur verlangsamen – nicht stoppen. Die neuen Bluttests identifizieren die Erkrankung in der präsymptomatischen Phase.

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Dann können Ärzte rechtzeitig intervenieren: durch Lebensstilanpassungen oder den Einsatz neu entwickelter Präventivmedikamente. Das Ziel ist klar: den kognitiven Abbau abwehren, bevor er das Leben der Betroffenen einschränkt.

Vom Nischen- zum Massentest

Bisher benötigte man teure PET-Scans oder invasive Lumbalpunktionen zur sicheren Diagnose. Die minimalinvasiven Bluttests machen die Früherkennung kostengünstig und massentauglich.

Experten rechnen damit, dass solche Tests binnen weniger Jahre routinemäßig verfügbar sein könnten. Sie entlasten das Gesundheitssystem und erleichtern die Auswahl von Probanden für klinische Studien. Ein positiver Befund bedeutet dabei kein sicheres Schicksal, sondern liefert einen statistischen Risikowert für engmaschigere Betreuung.

Der Weg zur kontrollierbaren Erkrankung

Die Forschung validiert die Tests nun an größeren Bevölkerungsgruppen. Fachgesellschaften arbeiten an Leitlinien für sinnvolle Routine-Screenings.

Parallel entwickeln Wissenschaftler Therapien für die präsymptomatische Phase. Können Frühwarnsystem und Prävention kombiniert werden, rückt ein großes Ziel in Reichweite: Alzheimer von einer Schicksalsdiagnose in eine kontrollierbare Erkrankung zu verwandeln.

(14.03.2026)

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