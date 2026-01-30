(Christian Drastil)
30.01.2026, 551 Zeichen
Um 11:48 liegt der ATX mit +0.47 Prozent im Plus bei 5605 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 5.22% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Porr mit +2.33% auf 35.1 Euro, dahinter Bajaj Mobility AG mit +1.85% auf 17.11 Euro und Bawag mit +1.27% auf 139.25 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24442 (+0.55%, Ultimo 2025: 24490, -0.74% ytd). Topperformer DAX sind adidas mit +5.40% auf 151.25 Euro, dahinter SAP mit +2.47% auf 168.69 Euro und Deutsche Bank mit +2.03% auf 33.1125 Euro.
