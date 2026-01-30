SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ATX-Trends: Bajaj Mobility, AT&S, Erste Group, Austriacard ...

30.01.2026, 1936 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat sich gestern Donnerstag nach einem Stimmungswechsel im Späthandel klar tiefer aus dem Handel verabschiedet. Der ATX schloss mit minus 0,75 Prozent auf 5.578,55 Einheiten. Der Leitindex unterbrach damit seinen jüngsten Rekordkurs. Seit dem Jahresauftakt liegt er fast fünf Prozent im Plus. Im Verlauf sorgte eine sehr schwache Tendenz an den US-Börsen auch in Europa für Verkaufsdruck. An der Wall Street sorgte ein enttäuschend aufgenommener Quartalsbericht von Microsoft für einen Abwärtssog. In Frankfurt belastete zusätzlich ein Kurseinbruch der SAP-Aktie den DAX.

In Wien rückte Bajaj Mobility, vormals Pierer Mobility, mit einer Zahlenvorlage in den Fokus. Die KTM-Mutter hat 2025 zwar fast die Hälfte des Umsatzes verloren, dank Sanierungsgewinnen wird das Unternehmen aber einen Gewinn nach Steuern von 590 Millionen Euro ausweisen. Dabei wurde ein Sanierungsgewinn von 1,19 Milliarden verbucht. Die Bajaj-Titel sanken 1,5 Prozent. Von Analystenseite haben die Experten der kanadischen Bank RBC ihr Anlagevotum für die OMV -Aktie von "sector-perform" auf "underperform" zurückgenommen. Gleichzeitig wurde das Kursziel für die Titel des Öl-, Gas- und Chemieunternehmens von 50 auf 46 Euro gesenkt. Die OMV-Papiere legten dennoch um 0,7 Prozent auf 50,10 Euro zu.

Im Technologiebereich sanken AT&S um 3,8 Prozent. Voestalpine schwächten sich um 1,7 Prozent ab. Der Stahlkonzern trennt sich von seiner Tochterfirma Böhler Profil mit Sitz in Bruckbach in Niederösterreich. Der US-Konzern Kadant übernimmt das Werk. Unter den schwergewichteten Banken verteuerten sich die Titel der Raiffeisen Bank International um 1,5 Prozent. Bawag fielen um 0,8 Prozent. Die Papiere der Erste Group verbilligten sich um zwei Prozent. Erneut gesucht präsentierten sich die Titel von Austriacard mit plus 6,7 Prozent. Bereits am Vortag waren die Papiere um neun Prozent hochgesprungen."


(30.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche-Podcast: Medien und Marketing im Profisport feat. Hans Huber und Hannes Roither (Maxim Petzwinkler)




 

Bildnachweis

1.

Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, SBO, Frequentis, RBI, FACC, UBM, Bawag, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Verizon, RWE, E.ON , Deutsche Telekom.

Random Partner

Wiener Börse
Als zentrale Infrastrukturanbieterin der Region öffnet die Wiener Börse AG Tore zu den globalen Finanzmärkten. Sie vereint die Börsenplätze Wien und Prag. Mit modernster Technik und kundenorientierten Services leistet die Wiener Börse als privatwirtschaftliches, gewinnorientiertes Unternehmen einen bedeutenden Beitrag für einen international wettbewerbsfähigen Kapitalmarkt.

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 30.1.: VIG, OMV, CA Immo, Uniqa (Börse Geschichte) (Börs...

» Nachlese: Rene Parmantier, Asta Energy (audio cd.at)

» PIR-News: RBI-Zahlen, UBM, Asta Energy-Börsendebüt (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1084: ATX zum Ultimo stärker, Asta Energy mega und G...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, Bajaj Mobility und Bawag gesucht

» Börsepeople im Podcast S23/08: Rene Parmantier

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. RBI, Gold, Verbund, René Parmantier

» ATX-Trends: Bajaj Mobility, AT&S, Erste Group, Austriacard ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Miss Austria Kandidatinnen 2016
ams-Osram und Cisco vs. 3D Systems und Aixtron – kommentierter KW 5 Peer Group Watch IT, Elektronik, 3D
E.ON und RWE vs. Ballard Power Systems und Verbio – kommentierter KW 5 Peer Group Watch Energie
Polytec Group und Andritz vs. RHI und Palfinger – kommentierter KW 5 Peer Group Watch Zykliker Österreich
ams-Osram und Cisco vs. GlaxoSmithKline und Microsoft – kommentierter KW 5 Peer Group Watch Global Innovation 1000
Lockheed Martin und Fraport vs. Thomas Cook Group und Air Berlin – kommentierter KW 5 Peer Group Watch Luftfahrt & Reise




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2030
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/02: Markus Cserna

    Markus Cserna ist Gründer und CTO der Cyan Security Group. Ähnlich wie in Folge 23/01 (Michael Mayer) geht es wieder um eine lässige IT- und vor allem -Cyber Security Laufbahn, die bei Markus und d...

    Books josefchladek.com

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published



    Autor: Mario Tunkowitsch

    30.01.2026, 1936 Zeichen

    Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat sich gestern Donnerstag nach einem Stimmungswechsel im Späthandel klar tiefer aus dem Handel verabschiedet. Der ATX schloss mit minus 0,75 Prozent auf 5.578,55 Einheiten. Der Leitindex unterbrach damit seinen jüngsten Rekordkurs. Seit dem Jahresauftakt liegt er fast fünf Prozent im Plus. Im Verlauf sorgte eine sehr schwache Tendenz an den US-Börsen auch in Europa für Verkaufsdruck. An der Wall Street sorgte ein enttäuschend aufgenommener Quartalsbericht von Microsoft für einen Abwärtssog. In Frankfurt belastete zusätzlich ein Kurseinbruch der SAP-Aktie den DAX.

    In Wien rückte Bajaj Mobility, vormals Pierer Mobility, mit einer Zahlenvorlage in den Fokus. Die KTM-Mutter hat 2025 zwar fast die Hälfte des Umsatzes verloren, dank Sanierungsgewinnen wird das Unternehmen aber einen Gewinn nach Steuern von 590 Millionen Euro ausweisen. Dabei wurde ein Sanierungsgewinn von 1,19 Milliarden verbucht. Die Bajaj-Titel sanken 1,5 Prozent. Von Analystenseite haben die Experten der kanadischen Bank RBC ihr Anlagevotum für die OMV -Aktie von "sector-perform" auf "underperform" zurückgenommen. Gleichzeitig wurde das Kursziel für die Titel des Öl-, Gas- und Chemieunternehmens von 50 auf 46 Euro gesenkt. Die OMV-Papiere legten dennoch um 0,7 Prozent auf 50,10 Euro zu.

    Im Technologiebereich sanken AT&S um 3,8 Prozent. Voestalpine schwächten sich um 1,7 Prozent ab. Der Stahlkonzern trennt sich von seiner Tochterfirma Böhler Profil mit Sitz in Bruckbach in Niederösterreich. Der US-Konzern Kadant übernimmt das Werk. Unter den schwergewichteten Banken verteuerten sich die Titel der Raiffeisen Bank International um 1,5 Prozent. Bawag fielen um 0,8 Prozent. Die Papiere der Erste Group verbilligten sich um zwei Prozent. Erneut gesucht präsentierten sich die Titel von Austriacard mit plus 6,7 Prozent. Bereits am Vortag waren die Papiere um neun Prozent hochgesprungen."


    (30.01.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche-Podcast: Medien und Marketing im Profisport feat. Hans Huber und Hannes Roither (Maxim Petzwinkler)




     

    Bildnachweis

    1.

    Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, SBO, Frequentis, RBI, FACC, UBM, Bawag, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Verizon, RWE, E.ON , Deutsche Telekom.

    Random Partner

    Wiener Börse
    Als zentrale Infrastrukturanbieterin der Region öffnet die Wiener Börse AG Tore zu den globalen Finanzmärkten. Sie vereint die Börsenplätze Wien und Prag. Mit modernster Technik und kundenorientierten Services leistet die Wiener Börse als privatwirtschaftliches, gewinnorientiertes Unternehmen einen bedeutenden Beitrag für einen international wettbewerbsfähigen Kapitalmarkt.

    >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 30.1.: VIG, OMV, CA Immo, Uniqa (Börse Geschichte) (Börs...

    » Nachlese: Rene Parmantier, Asta Energy (audio cd.at)

    » PIR-News: RBI-Zahlen, UBM, Asta Energy-Börsendebüt (Christine Petzwinkler)

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse Party #1084: ATX zum Ultimo stärker, Asta Energy mega und G...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, Bajaj Mobility und Bawag gesucht

    » Börsepeople im Podcast S23/08: Rene Parmantier

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. RBI, Gold, Verbund, René Parmantier

    » ATX-Trends: Bajaj Mobility, AT&S, Erste Group, Austriacard ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Miss Austria Kandidatinnen 2016
    ams-Osram und Cisco vs. 3D Systems und Aixtron – kommentierter KW 5 Peer Group Watch IT, Elektronik, 3D
    E.ON und RWE vs. Ballard Power Systems und Verbio – kommentierter KW 5 Peer Group Watch Energie
    Polytec Group und Andritz vs. RHI und Palfinger – kommentierter KW 5 Peer Group Watch Zykliker Österreich
    ams-Osram und Cisco vs. GlaxoSmithKline und Microsoft – kommentierter KW 5 Peer Group Watch Global Innovation 1000
    Lockheed Martin und Fraport vs. Thomas Cook Group und Air Berlin – kommentierter KW 5 Peer Group Watch Luftfahrt & Reise




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2030
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/02: Markus Cserna

      Markus Cserna ist Gründer und CTO der Cyan Security Group. Ähnlich wie in Folge 23/01 (Michael Mayer) geht es wieder um eine lässige IT- und vor allem -Cyber Security Laufbahn, die bei Markus und d...

      Books josefchladek.com

      Tenmei Kanoh
      New York 1969
      2014
      Ishi Inc.

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Thonet
      Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
      1934
      Selbstverlag

      JH Engström
      Dimma Brume Mist
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de