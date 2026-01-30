PIR-News: RBI-Zahlen, UBM, Asta Energy-Börsendebüt (Christine Petzwinkler)
Autor:
Christine Petzwinkler
Redaktion Börse Social Magazine.
>> Website
30.01.2026, 3702 Zeichen
Die Raiffeisen Bank International (RBI) verbucht 2025 ein um 48 Prozent gestiegenes Konzernergebnis von 1,443 Mrd. Euro (ohne Russland). Der Zinsüberschuss stieg um ein Prozent auf 4,184 Mrd. Euro, der Provisionsüberschuss verzeichnete ein Plus von neun Prozent auf 2,0 Mrd. Euro. Das Kreditwachstum betrug im Jahresvergleich sechs Prozent. „Angesichts des außerordentlich soliden Ergebnisses für das Geschäftsjahr 2025 wird der Vorstand der Hauptversammlung am 9. April 2026 eine Dividende von 1,60 Euro je Aktie vorschlagen”, so RBI-Vorstandsvorsitzender Johann Strobl. Für 2024 wurde eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie ausgeschüttet. Die harte Kernkapitalquote der RBI ohne Russland lag zum Jahresende 2025 bei 15,5 Prozent. Die CET1 Ratio von 15,5 Prozent repräsentiert eine deutliche Stärkung der Kapitalposition der RBI, die vor Ausbruch des Krieges inklusive des russischen Eigenkapitals bei 13,1 Prozent gelegen hatte, wie die Bank betont. Die NPE Ratio liegt bei 1,7 Prozent. Mit 192 Mio. Euro lagen die Risikokosten für den Kernkonzern um rund 100 Mio. Euro niedriger als im Vorjahr. Im vierten Quartal wurde das Russland-Geschäft zusätzlich durch Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten mit Rasperia belastet. Diese werden zu den Schadenersatzforderungen der RBI in Österreich hinzukommen, wodurch sich der Gesamtwert der Forderungen der RBI auf 2,4 Mrd. Euro erhöht, so die Bank. Im Ausblick auf 2026 geht die RBI davon aus, dass der Zinsüberschuss bei rund 4,4 Mrd. Euro und der Provisionsüberschuss bei rund 2,1 Mrd. Euro liegen wird. Die Bank stellt in Aussicht, dass die Forderungen an Kunden um rund 7 Prozent wachsen, die Neubildungsquote – vor Berücksichtigung von Overlays – rund 35 Basispunkte betragen dürfte und der Konzern-Return-on-Equity bei rund 10,5 Prozent liegen wird (Aufwendungen und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Fremdwährungskrediten in Polen sind hier berücksichtigt). Zudem erwartet die RBI zum Jahresende eine harte Kernkapitalquote von über 15 Prozent und strebt mittelfristig einen Konzern-Return-on-Equity von mindestens 13 Prozent ohne Russland und ohne Aufwendungen und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Fremdwährungskrediten in Polen an.
RBI ( Akt. Indikation: 42,48 /42,56, 0,33%)
Die Plattform 4investors hat die Präsentation von UBM auf der ODDO BHF Small & Mid Cap Conference in Frankfurt zusammengefasst. So dürften im Jahr 2025 450 Wohnungen verkauft worden sein. Generell setzt UBM laut dem Bericht zunehmend auf die Entwicklung von Wohnungen. Der Bürobereich sei derzeit etwas herausfordernd. Mit neuen Büroprojekten sei man zurückhaltend. Bei einem Projekt in München werde sogar evaluiert, aus einem Büroprojekt ein Wohnprojekt zu machen. Gespräche mit der Stadt München würden laufen und da in München Wohnungen benötigt werden, könne der Ausgang der Gespräche somit positiv verlaufen, schreibt 4investors. UBM werde in rund zwei Monaten eine neue Strategie vorstellen. In den kommenden Monaten, spätestens am Kapitalmarkttag im April, soll es Informationen dazu geben, heißt es. Im 2. Halbjahr könnte zudem eine weitere Anleihen-Emission spruchreif werden. UBM wird am 27. März die Zahlen für 2025 präsentieren.
UBM ( Akt. Indikation: 19,90 /20,10, 0,00%)
Die niederösterreichische Asta Energy Solutions AG hat heute ihr IPO an der Frankfurter Börse gefeiert. Der Emissionskurs lag bei 29,5 Euro und damit am oberen Ende der Preisspanne von 27,5 bis 29,5 Euro. Der erste Kurs kam bei 43,0 Euro zustande. Die Aktie ist auch im global market der Wiener Börse gelistet.
(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.01.)
SportWoche-Podcast: Medien und Marketing im Profisport feat. Hans Huber und Hannes Roither (Maxim Petzwinkler)
RBI
Uhrzeit: 13:02:53
Veränderung zu letztem SK: 0.07%
Letzter SK: 42.68 ( 0.71%)
UBM
Uhrzeit: 13:03:27
Veränderung zu letztem SK: 0.38%
Letzter SK: 19.90 ( -0.50%)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, SBO, Frequentis, RBI, FACC, UBM, Bawag, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Verizon, RWE, E.ON , Deutsche Telekom.
Random Partner
Strabag
Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17).
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 30.1.: VIG, OMV, CA Immo, Uniqa (Börse Geschichte) (Börs...
» Nachlese: Rene Parmantier, Asta Energy (audio cd.at)
» PIR-News: RBI-Zahlen, UBM, Asta Energy-Börsendebüt (Christine Petzwinkler)
» Wiener Börse Party #1084: ATX zum Ultimo stärker, Asta Energy mega und G...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, Bajaj Mobility und Bawag gesucht
» Börsepeople im Podcast S23/08: Rene Parmantier
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. RBI, Gold, Verbund, René Parmantier
» ATX-Trends: Bajaj Mobility, AT&S, Erste Group, Austriacard ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Polytec Group und Andritz vs. RHI und Palfinger –...
- VIG und Generali Assicuraz. vs. Swiss Re und Zuri...
- AT&T und Orange vs. O2 und Tele Columbus – kommen...
- ArcelorMittal und ThyssenKrupp vs. Salzgitter und...
- Puma und adidas vs. World Wrestling Entertainment...
- Silver Standard Resources und Klondike Gold vs. G...
Featured Partner Video
BörseGeschichte Podcast: Franz Gasselsberger vor 10 Jahren zum ATX-25er
Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...
Books josefchladek.com
Joselito Verschaeve
As Long as the Sun Lasts
2025
Void
Man Ray
Photographie n'est pas L'Art
1937
GLM
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
30.01.2026, 3702 Zeichen
Die Raiffeisen Bank International (RBI) verbucht 2025 ein um 48 Prozent gestiegenes Konzernergebnis von 1,443 Mrd. Euro (ohne Russland). Der Zinsüberschuss stieg um ein Prozent auf 4,184 Mrd. Euro, der Provisionsüberschuss verzeichnete ein Plus von neun Prozent auf 2,0 Mrd. Euro. Das Kreditwachstum betrug im Jahresvergleich sechs Prozent. „Angesichts des außerordentlich soliden Ergebnisses für das Geschäftsjahr 2025 wird der Vorstand der Hauptversammlung am 9. April 2026 eine Dividende von 1,60 Euro je Aktie vorschlagen”, so RBI-Vorstandsvorsitzender Johann Strobl. Für 2024 wurde eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie ausgeschüttet. Die harte Kernkapitalquote der RBI ohne Russland lag zum Jahresende 2025 bei 15,5 Prozent. Die CET1 Ratio von 15,5 Prozent repräsentiert eine deutliche Stärkung der Kapitalposition der RBI, die vor Ausbruch des Krieges inklusive des russischen Eigenkapitals bei 13,1 Prozent gelegen hatte, wie die Bank betont. Die NPE Ratio liegt bei 1,7 Prozent. Mit 192 Mio. Euro lagen die Risikokosten für den Kernkonzern um rund 100 Mio. Euro niedriger als im Vorjahr. Im vierten Quartal wurde das Russland-Geschäft zusätzlich durch Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten mit Rasperia belastet. Diese werden zu den Schadenersatzforderungen der RBI in Österreich hinzukommen, wodurch sich der Gesamtwert der Forderungen der RBI auf 2,4 Mrd. Euro erhöht, so die Bank. Im Ausblick auf 2026 geht die RBI davon aus, dass der Zinsüberschuss bei rund 4,4 Mrd. Euro und der Provisionsüberschuss bei rund 2,1 Mrd. Euro liegen wird. Die Bank stellt in Aussicht, dass die Forderungen an Kunden um rund 7 Prozent wachsen, die Neubildungsquote – vor Berücksichtigung von Overlays – rund 35 Basispunkte betragen dürfte und der Konzern-Return-on-Equity bei rund 10,5 Prozent liegen wird (Aufwendungen und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Fremdwährungskrediten in Polen sind hier berücksichtigt). Zudem erwartet die RBI zum Jahresende eine harte Kernkapitalquote von über 15 Prozent und strebt mittelfristig einen Konzern-Return-on-Equity von mindestens 13 Prozent ohne Russland und ohne Aufwendungen und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Fremdwährungskrediten in Polen an.
RBI ( Akt. Indikation: 42,48 /42,56, 0,33%)
Die Plattform 4investors hat die Präsentation von UBM auf der ODDO BHF Small & Mid Cap Conference in Frankfurt zusammengefasst. So dürften im Jahr 2025 450 Wohnungen verkauft worden sein. Generell setzt UBM laut dem Bericht zunehmend auf die Entwicklung von Wohnungen. Der Bürobereich sei derzeit etwas herausfordernd. Mit neuen Büroprojekten sei man zurückhaltend. Bei einem Projekt in München werde sogar evaluiert, aus einem Büroprojekt ein Wohnprojekt zu machen. Gespräche mit der Stadt München würden laufen und da in München Wohnungen benötigt werden, könne der Ausgang der Gespräche somit positiv verlaufen, schreibt 4investors. UBM werde in rund zwei Monaten eine neue Strategie vorstellen. In den kommenden Monaten, spätestens am Kapitalmarkttag im April, soll es Informationen dazu geben, heißt es. Im 2. Halbjahr könnte zudem eine weitere Anleihen-Emission spruchreif werden. UBM wird am 27. März die Zahlen für 2025 präsentieren.
UBM ( Akt. Indikation: 19,90 /20,10, 0,00%)
Die niederösterreichische Asta Energy Solutions AG hat heute ihr IPO an der Frankfurter Börse gefeiert. Der Emissionskurs lag bei 29,5 Euro und damit am oberen Ende der Preisspanne von 27,5 bis 29,5 Euro. Der erste Kurs kam bei 43,0 Euro zustande. Die Aktie ist auch im global market der Wiener Börse gelistet.
(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.01.)
SportWoche-Podcast: Medien und Marketing im Profisport feat. Hans Huber und Hannes Roither (Maxim Petzwinkler)
RBI
Uhrzeit: 13:02:53
Veränderung zu letztem SK: 0.07%
Letzter SK: 42.68 ( 0.71%)
UBM
Uhrzeit: 13:03:27
Veränderung zu letztem SK: 0.38%
Letzter SK: 19.90 ( -0.50%)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, SBO, Frequentis, RBI, FACC, UBM, Bawag, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Verizon, RWE, E.ON , Deutsche Telekom.
Random Partner
Strabag
Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17).
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 30.1.: VIG, OMV, CA Immo, Uniqa (Börse Geschichte) (Börs...
» Nachlese: Rene Parmantier, Asta Energy (audio cd.at)
» PIR-News: RBI-Zahlen, UBM, Asta Energy-Börsendebüt (Christine Petzwinkler)
» Wiener Börse Party #1084: ATX zum Ultimo stärker, Asta Energy mega und G...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, Bajaj Mobility und Bawag gesucht
» Börsepeople im Podcast S23/08: Rene Parmantier
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. RBI, Gold, Verbund, René Parmantier
» ATX-Trends: Bajaj Mobility, AT&S, Erste Group, Austriacard ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Polytec Group und Andritz vs. RHI und Palfinger –...
- VIG und Generali Assicuraz. vs. Swiss Re und Zuri...
- AT&T und Orange vs. O2 und Tele Columbus – kommen...
- ArcelorMittal und ThyssenKrupp vs. Salzgitter und...
- Puma und adidas vs. World Wrestling Entertainment...
- Silver Standard Resources und Klondike Gold vs. G...
Featured Partner Video
BörseGeschichte Podcast: Franz Gasselsberger vor 10 Jahren zum ATX-25er
Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...
Books josefchladek.com
Anna Fabricius
Home is where work is
2024
Self published
Tenmei Kanoh
New York 1969
2014
Ishi Inc.
Man Ray
Photographie n'est pas L'Art
1937
GLM
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects