Börsepeople im Podcast S23/08: Rene Parmantier
Autor:
Christian Drastil
>> Website
30.01.2026, 1495 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8347/
Rene Parmantier ist Problemlöser im Small- und Midcap-Bereich sowie Platzierungsspezialist. Wir sprechen über deutsche Börsegeschichte mit den Facetten Brandeis, Hauck & Partner, Gontard & Metallbank AG, den Neuen Markt und natürlich Close Brothers Seydler, da hatten wir in den Zehner-Jahren intensiv zusammengearbeitet. Mit Parmantier & Cie. hat sich Rene auf die Visibilität und Finanzierung kleinerer Unternehmen spezialisiert und da geht es um die Fragen, wer sich denn eigentlich in Zeiten großer Indizes, ETFs und Tech-Giganten noch für diese Companies interessiere, um Quartr, um unabhängiges Aktienresearch, Designated Sponsoring, Quote Machines, ein Danke an Blackrock & Co. sowie das Henne-Ei-Problem. Rene ist zudem Österreich-Fan.
https://www.parmantiercie.com
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
SportWoche-Podcast: Medien und Marketing im Profisport feat. Hans Huber und Hannes Roither (Maxim Petzwinkler)
Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/74MRkyUesZQzrwIfb9QLbe
Börsepeople im Podcast S23/08: Rene Parmantier - Rene Parmantier ist Problemlöser im Small- und Midcap-Bereich sowie Platzierungsspezialist. Wir sprechen über deutsche Börsegeschichte mit den Facetten Brandeis, Hauck & Partner, Gontard & Metallbank AG, den Neuen Markt und natürlich Close Brothers Seydler, da hatten wir in den Zehner-Jahren intensiv zusammengearbeitet. Mit Parmantier & Cie. hat sich Rene auf die Visibilität und Finanzierung kleinerer Unternehmen spezialisiert und da geht es um die Fragen, wer sich denn eigentlich in Zeiten großer Indizes, ETFs und Tech-Giganten noch für diese Companies interessiere, um Quartr, um unabhängiges Aktienresearch, Designated Sponsoring, Quote Machines, ein Danke an Blackrock & Co. sowie das Henne-Ei-Problem. Rene ist zudem Österreich-Fan.
https://www.parmantiercie.com
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .
Rene Parmantier ist Problemlöser im Small- und Midcap-Bereich sowie Platzierungsspezialist. Wir sprechen über deutsche Börsegeschichte mit den Facetten Brandeis, Hauck & Partner, Gontard & Metallbank AG, den Neuen Markt und natürlich Close Brothers Seydler, da hatten wir in den Zehner-Jahren intensiv zusammengearbeitet. Mit Parmantier & Cie. hat sich Rene auf die Visibilität und Finanzierung kleinerer Unternehmen spezialisiert und da geht es um die Fragen, wer sich denn eigentlich in Zeiten großer Indizes, ETFs und Tech-Giganten noch für diese Companies interessiere, um Quartr, um unabhängiges Aktienresearch, Designated Sponsoring, Quote Machines, ein Danke an Blackrock & Co. sowie das Henne-Ei-Problem. Rene ist zudem Österreich-Fan.
Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, SBO, Frequentis, RBI, FACC, UBM, Bawag, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Verizon, RWE, E.ON , Deutsche Telekom.
Random Partner
Frequentis
Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn).
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 30.1.: VIG, OMV, CA Immo, Uniqa (Börse Geschichte) (Börs...
» Nachlese: Rene Parmantier, Asta Energy (audio cd.at)
» PIR-News: RBI-Zahlen, UBM, Asta Energy-Börsendebüt (Christine Petzwinkler)
» Wiener Börse Party #1084: ATX zum Ultimo stärker, Asta Energy mega und G...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, Bajaj Mobility und Bawag gesucht
» Börsepeople im Podcast S23/08: Rene Parmantier
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. RBI, Gold, Verbund, René Parmantier
» ATX-Trends: Bajaj Mobility, AT&S, Erste Group, Austriacard ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser
Börsepeople im Podcast S6/01: Sebastian Nitsch
Börsepeople im Podcast S2/21: Andreas Willenbacher
- Polytec Group und Andritz vs. RHI und Palfinger –...
- VIG und Generali Assicuraz. vs. Swiss Re und Zuri...
- AT&T und Orange vs. O2 und Tele Columbus – kommen...
- ArcelorMittal und ThyssenKrupp vs. Salzgitter und...
- Puma und adidas vs. World Wrestling Entertainment...
- Silver Standard Resources und Klondike Gold vs. G...
Featured Partner Video
BörseGeschichte Podcast: Christian-Hendrik Knappe vor 10 Jahren zum ATX-25er
Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...
Books josefchladek.com
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Sasha & Cami Stone
Femmes. Collection d'études photographiques du corps humain
1933
Arts et Métiers Graphiques
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
JH Engström
Dimma Brume Mist
2025
Void
30.01.2026, 1495 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8347/
Rene Parmantier ist Problemlöser im Small- und Midcap-Bereich sowie Platzierungsspezialist. Wir sprechen über deutsche Börsegeschichte mit den Facetten Brandeis, Hauck & Partner, Gontard & Metallbank AG, den Neuen Markt und natürlich Close Brothers Seydler, da hatten wir in den Zehner-Jahren intensiv zusammengearbeitet. Mit Parmantier & Cie. hat sich Rene auf die Visibilität und Finanzierung kleinerer Unternehmen spezialisiert und da geht es um die Fragen, wer sich denn eigentlich in Zeiten großer Indizes, ETFs und Tech-Giganten noch für diese Companies interessiere, um Quartr, um unabhängiges Aktienresearch, Designated Sponsoring, Quote Machines, ein Danke an Blackrock & Co. sowie das Henne-Ei-Problem. Rene ist zudem Österreich-Fan.
https://www.parmantiercie.com
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
SportWoche-Podcast: Medien und Marketing im Profisport feat. Hans Huber und Hannes Roither (Maxim Petzwinkler)
Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/74MRkyUesZQzrwIfb9QLbe
Börsepeople im Podcast S23/08: Rene Parmantier - Rene Parmantier ist Problemlöser im Small- und Midcap-Bereich sowie Platzierungsspezialist. Wir sprechen über deutsche Börsegeschichte mit den Facetten Brandeis, Hauck & Partner, Gontard & Metallbank AG, den Neuen Markt und natürlich Close Brothers Seydler, da hatten wir in den Zehner-Jahren intensiv zusammengearbeitet. Mit Parmantier & Cie. hat sich Rene auf die Visibilität und Finanzierung kleinerer Unternehmen spezialisiert und da geht es um die Fragen, wer sich denn eigentlich in Zeiten großer Indizes, ETFs und Tech-Giganten noch für diese Companies interessiere, um Quartr, um unabhängiges Aktienresearch, Designated Sponsoring, Quote Machines, ein Danke an Blackrock & Co. sowie das Henne-Ei-Problem. Rene ist zudem Österreich-Fan.
https://www.parmantiercie.com
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .
Rene Parmantier ist Problemlöser im Small- und Midcap-Bereich sowie Platzierungsspezialist. Wir sprechen über deutsche Börsegeschichte mit den Facetten Brandeis, Hauck & Partner, Gontard & Metallbank AG, den Neuen Markt und natürlich Close Brothers Seydler, da hatten wir in den Zehner-Jahren intensiv zusammengearbeitet. Mit Parmantier & Cie. hat sich Rene auf die Visibilität und Finanzierung kleinerer Unternehmen spezialisiert und da geht es um die Fragen, wer sich denn eigentlich in Zeiten großer Indizes, ETFs und Tech-Giganten noch für diese Companies interessiere, um Quartr, um unabhängiges Aktienresearch, Designated Sponsoring, Quote Machines, ein Danke an Blackrock & Co. sowie das Henne-Ei-Problem. Rene ist zudem Österreich-Fan.
Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, SBO, Frequentis, RBI, FACC, UBM, Bawag, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Verizon, RWE, E.ON , Deutsche Telekom.
Random Partner
Frequentis
Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn).
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 30.1.: VIG, OMV, CA Immo, Uniqa (Börse Geschichte) (Börs...
» Nachlese: Rene Parmantier, Asta Energy (audio cd.at)
» PIR-News: RBI-Zahlen, UBM, Asta Energy-Börsendebüt (Christine Petzwinkler)
» Wiener Börse Party #1084: ATX zum Ultimo stärker, Asta Energy mega und G...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, Bajaj Mobility und Bawag gesucht
» Börsepeople im Podcast S23/08: Rene Parmantier
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. RBI, Gold, Verbund, René Parmantier
» ATX-Trends: Bajaj Mobility, AT&S, Erste Group, Austriacard ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser
Börsepeople im Podcast S6/01: Sebastian Nitsch
Börsepeople im Podcast S2/21: Andreas Willenbacher
- Polytec Group und Andritz vs. RHI und Palfinger –...
- VIG und Generali Assicuraz. vs. Swiss Re und Zuri...
- AT&T und Orange vs. O2 und Tele Columbus – kommen...
- ArcelorMittal und ThyssenKrupp vs. Salzgitter und...
- Puma und adidas vs. World Wrestling Entertainment...
- Silver Standard Resources und Klondike Gold vs. G...
Featured Partner Video
BörseGeschichte Podcast: Christian-Hendrik Knappe vor 10 Jahren zum ATX-25er
Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...
Books josefchladek.com
Marjolein Martinot
Riverland
2025
Stanley / Barker
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
Tenmei Kanoh
New York 1969
2014
Ishi Inc.
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void