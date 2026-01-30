SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: Rene Parmantier, Asta Energy (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

30.01.2026, 1266 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8347
Rene Parmantier ist Problemlöser im Small- und Midcap-Bereich sowie Platzierungsspezialist. Wir sprechen über deutsche Börsegeschichte mit den Facetten Brandeis, Hauck & Partner, Gontard & Metallbank AG, den Neuen Markt und natürlich Close Brothers Seydler, da hatten wir in den Zehner-Jahren intensiv zusammengearbeitet. Mit Parmantier & Cie. hat sich Rene auf die Visibilität und Finanzierung kleinerer Unternehmen spezialisiert und da geht es um die Fragen, wer sich denn eigentlich in Zeiten großer Indizes, ETFs und Tech-Giganten noch für diese Companies interessiere, um Quartr, um unabhängiges Aktienresearch, Designated Sponsoring, Quote Machines, ein Danke an Blackrock & Co. sowie das Henne-Ei-Problem. Rene ist zudem Österreich-Fan. https://www.parmantiercie.com

Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8346
- ATX nach Rekord etwas schwächer
- RBI steigt weiter
- Asta Energy kommt am oberen Ende und zudem nach Wien
- Christian Mattasits läutet die Opening Bell für Donnerstag. Der CEO der Finanzfuchsgruppe hat 2026 bzw. Vermögensberatung, Finanzierung, Finanzplanung und Sport einiges auf der Agenda

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.01.)


(30.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche-Podcast: Medien und Marketing im Profisport feat. Hans Huber und Hannes Roither (Maxim Petzwinkler)




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, SBO, Frequentis, RBI, FACC, UBM, Bawag, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Verizon, RWE, E.ON , Deutsche Telekom.

Random Partner

Do&Co
Als Österreichisches, börsennotiertes Unternehmen mit den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, internationales Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel bieten wir Gourmet Entertainment auf der ganzen Welt. Wir betreiben 32 Locations in 12 Ländern auf 3 Kontinenten, um die höchsten Standards im Produkt- sowie Service-Bereich umsetzen zu können.

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 30.1.: VIG, OMV, CA Immo, Uniqa (Börse Geschichte) (Börs...

» Nachlese: Rene Parmantier, Asta Energy (audio cd.at)

» PIR-News: RBI-Zahlen, UBM, Asta Energy-Börsendebüt (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1084: ATX zum Ultimo stärker, Asta Energy mega und G...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, Bajaj Mobility und Bawag gesucht

» Börsepeople im Podcast S23/08: Rene Parmantier

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. RBI, Gold, Verbund, René Parmantier

» ATX-Trends: Bajaj Mobility, AT&S, Erste Group, Austriacard ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wachau Marathon 2014
ams-Osram und Cisco vs. 3D Systems und Aixtron – kommentierter KW 5 Peer Group Watch IT, Elektronik, 3D
E.ON und RWE vs. Ballard Power Systems und Verbio – kommentierter KW 5 Peer Group Watch Energie
Aurubis und Fraport vs. Salzgitter und Aixtron – kommentierter KW 5 Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte
ams-Osram und Cisco vs. GlaxoSmithKline und Microsoft – kommentierter KW 5 Peer Group Watch Global Innovation 1000
Lockheed Martin und Fraport vs. Thomas Cook Group und Air Berlin – kommentierter KW 5 Peer Group Watch Luftfahrt & Reise




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2030
    Featured Partner Video

    BörseGeschichte Podcast: Heimo Scheuch vor 10 Jahren zum ATX-25er

    Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...

    Books josefchladek.com

    Jeff Mermelstein
    What if Jeff were a Butterfly?
    2025
    Void

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void



    Autor: Christian Drastil

    30.01.2026, 1266 Zeichen

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8347
    Rene Parmantier ist Problemlöser im Small- und Midcap-Bereich sowie Platzierungsspezialist. Wir sprechen über deutsche Börsegeschichte mit den Facetten Brandeis, Hauck & Partner, Gontard & Metallbank AG, den Neuen Markt und natürlich Close Brothers Seydler, da hatten wir in den Zehner-Jahren intensiv zusammengearbeitet. Mit Parmantier & Cie. hat sich Rene auf die Visibilität und Finanzierung kleinerer Unternehmen spezialisiert und da geht es um die Fragen, wer sich denn eigentlich in Zeiten großer Indizes, ETFs und Tech-Giganten noch für diese Companies interessiere, um Quartr, um unabhängiges Aktienresearch, Designated Sponsoring, Quote Machines, ein Danke an Blackrock & Co. sowie das Henne-Ei-Problem. Rene ist zudem Österreich-Fan. https://www.parmantiercie.com

    Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8346
    - ATX nach Rekord etwas schwächer
    - RBI steigt weiter
    - Asta Energy kommt am oberen Ende und zudem nach Wien
    - Christian Mattasits läutet die Opening Bell für Donnerstag. Der CEO der Finanzfuchsgruppe hat 2026 bzw. Vermögensberatung, Finanzierung, Finanzplanung und Sport einiges auf der Agenda

    (Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.01.)


    (30.01.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche-Podcast: Medien und Marketing im Profisport feat. Hans Huber und Hannes Roither (Maxim Petzwinkler)




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, SBO, Frequentis, RBI, FACC, UBM, Bawag, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Verizon, RWE, E.ON , Deutsche Telekom.

    Random Partner

    Do&Co
    Als Österreichisches, börsennotiertes Unternehmen mit den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, internationales Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel bieten wir Gourmet Entertainment auf der ganzen Welt. Wir betreiben 32 Locations in 12 Ländern auf 3 Kontinenten, um die höchsten Standards im Produkt- sowie Service-Bereich umsetzen zu können.

    >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 30.1.: VIG, OMV, CA Immo, Uniqa (Börse Geschichte) (Börs...

    » Nachlese: Rene Parmantier, Asta Energy (audio cd.at)

    » PIR-News: RBI-Zahlen, UBM, Asta Energy-Börsendebüt (Christine Petzwinkler)

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse Party #1084: ATX zum Ultimo stärker, Asta Energy mega und G...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, Bajaj Mobility und Bawag gesucht

    » Börsepeople im Podcast S23/08: Rene Parmantier

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. RBI, Gold, Verbund, René Parmantier

    » ATX-Trends: Bajaj Mobility, AT&S, Erste Group, Austriacard ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wachau Marathon 2014
    ams-Osram und Cisco vs. 3D Systems und Aixtron – kommentierter KW 5 Peer Group Watch IT, Elektronik, 3D
    E.ON und RWE vs. Ballard Power Systems und Verbio – kommentierter KW 5 Peer Group Watch Energie
    Aurubis und Fraport vs. Salzgitter und Aixtron – kommentierter KW 5 Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte
    ams-Osram und Cisco vs. GlaxoSmithKline und Microsoft – kommentierter KW 5 Peer Group Watch Global Innovation 1000
    Lockheed Martin und Fraport vs. Thomas Cook Group und Air Berlin – kommentierter KW 5 Peer Group Watch Luftfahrt & Reise




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2030
      Featured Partner Video

      BörseGeschichte Podcast: Heimo Scheuch vor 10 Jahren zum ATX-25er

      Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...

      Books josefchladek.com

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      JH Engström
      Dimma Brume Mist
      2025
      Void

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de