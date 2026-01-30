Nachlese: Rene Parmantier, Asta Energy (audio cd.at)
Christian Drastil
30.01.2026, 1266 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8347
Rene Parmantier ist Problemlöser im Small- und Midcap-Bereich sowie Platzierungsspezialist. Wir sprechen über deutsche Börsegeschichte mit den Facetten Brandeis, Hauck & Partner, Gontard & Metallbank AG, den Neuen Markt und natürlich Close Brothers Seydler, da hatten wir in den Zehner-Jahren intensiv zusammengearbeitet. Mit Parmantier & Cie. hat sich Rene auf die Visibilität und Finanzierung kleinerer Unternehmen spezialisiert und da geht es um die Fragen, wer sich denn eigentlich in Zeiten großer Indizes, ETFs und Tech-Giganten noch für diese Companies interessiere, um Quartr, um unabhängiges Aktienresearch, Designated Sponsoring, Quote Machines, ein Danke an Blackrock & Co. sowie das Henne-Ei-Problem. Rene ist zudem Österreich-Fan. https://www.parmantiercie.com
Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8346
- ATX nach Rekord etwas schwächer
- RBI steigt weiter
- Asta Energy kommt am oberen Ende und zudem nach Wien
- Christian Mattasits läutet die Opening Bell für Donnerstag. Der CEO der Finanzfuchsgruppe hat 2026 bzw. Vermögensberatung, Finanzierung, Finanzplanung und Sport einiges auf der Agenda
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.01.)
