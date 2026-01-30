» Nachlese: Rene Parmantier, Asta Energy (audio cd.at)

30.01.2026, 1266 Zeichen

Rene Parmantier ist Problemlöser im Small- und Midcap-Bereich sowie Platzierungsspezialist. Wir sprechen über deutsche Börsegeschichte mit den Facetten Brandeis, Hauck & Partner, Gontard & Metallbank AG, den Neuen Markt und natürlich Close Brothers Seydler, da hatten wir in den Zehner-Jahren intensiv zusammengearbeitet. Mit Parmantier & Cie. hat sich Rene auf die Visibilität und Finanzierung kleinerer Unternehmen spezialisiert und da geht es um die Fragen, wer sich denn eigentlich in Zeiten großer Indizes, ETFs und Tech-Giganten noch für diese Companies interessiere, um Quartr, um unabhängiges Aktienresearch, Designated Sponsoring, Quote Machines, ein Danke an Blackrock & Co. sowie das Henne-Ei-Problem. Rene ist zudem Österreich-Fan. https://www.parmantiercie.com



Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8346

- ATX nach Rekord etwas schwächer

- RBI steigt weiter

- Asta Energy kommt am oberen Ende und zudem nach Wien

- Christian Mattasits läutet die Opening Bell für Donnerstag. Der CEO der Finanzfuchsgruppe hat 2026 bzw. Vermögensberatung, Finanzierung, Finanzplanung und Sport einiges auf der Agenda

(30.01.2026)

SportWoche-Podcast: Medien und Marketing im Profisport feat. Hans Huber und Hannes Roither (Maxim Petzwinkler)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





