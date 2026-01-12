SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Marija Marjanovic, Ernst Vejdovszky, Gerald Grohmann, mumak.me (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

12.01.2026, 2166 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8285/
Marija Marjanovic ist Immobilienexpertin und Wiener Buchwurm, wir sprechen über Branchenradar, Aferdita Bogdanovic, die KPMG und dann eine Banken-Journey mit Kommunalkredit, Bank Burgenland und Wiener Privatbank, Marija hat dabei so ziemlich alle Facetten der Immobilienwirtschaft in Managementfunktionen ausgeübt und war zuletzt Head for Real Estate bei der Wiener Privatbank. 2022 wählte sie dann die Selbstständigkeit mit MM Immobilien im Mittelpunkt, dazu kam eine Tätigkeit bei Colourfish aus dem Wlaschek-Umfeld. Wir reden über sehr grosse Immobiliendeals, geben einen Status-Quo zum Wiener Immobilienmarkt und haben auch noch die Punkte Into-it-Sein und Buchwurm-Sein auf der Agenda.
https://www.mm-mittelpunkt.com
https://colourfish.at/
https://www.instagram.com/wiener_buchwurm/?hl=de
Börsepeople Aferdita Bogdanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8259/
https://www.josefchladek.com

- hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8284 bzw. https://audio-cd.at/page/podcast/8280
der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörbuch erschienen ist. Idee/Kurator/Kommerzielle Leitung: Christian Drastil. Interviews: Peter Heinrich, Sebastian Leben. Produktion: Georg Rosa. 10 Years After gibt es nun täglich ein Kapitel aus dem Hörbuch. Heute: Ernst Vejdovszky, damals CEO S Immo und Gerald Grohmann, damals CEO SBO.

- hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8283
Presented by mumak.me geht es wöchentlich weiter, dies mit zusätzlichen Statistiken und Aspekten. Highlights der Woche 2 sind: Sinja Kraus auf Career-High, Lilli Tagger hat es geschafft, Juriy Rodionov Finale, dazu 46 und 1551.

- Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8279
- ATX zu Mittag leicht schwächer
- Semperit, FACC und Palfinger gesucht
- Closing Erste Group
- neue Aktie im direct market, News zu Post
- Research zu wienerberger
- Frankfurt: DAX weiter gut gelaunt, VW gesucht
- mehr dazu im Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.01.)


(12.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1070: ATX etwas schwächer, AT&S gesucht, Marinomed-Manager wechselt zu Reploid, Viktoria Gass Opening Bell




 

