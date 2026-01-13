SOCIAL

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

13.01.2026, 563 Zeichen

Um 10:33 liegt der ATX mit -0.12 Prozent im Minus bei 5434 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 2.01% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +0.89% auf 6.245 Euro, dahinter Bawag mit +0.84% auf 131.8 Euro und Erste Group mit +0.82% auf 104.85 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 25385 ( -0.08%, Ultimo 2025: 24490, 3.74% ytd). Topperformer DAX sind Symrise mit +6.66% auf 75.56 Euro, dahinter Zalando mit +4.65% auf 26.35 Euro und Brenntag mit +1.29% auf 50.44 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.01.)


(13.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

BörseGeschichte Podcast: Peter Brezinschek vor 10 Jahren zum ATX-25er




 

Aktien auf dem Radar:voestalpine, CA Immo, Andritz, Austriacard Holdings AG, RHI Magnesita, Addiko Bank, Rosgix, SBO, Wienerberger, Rosenbauer, Marinomed Biotech, EVN, Mayr-Melnhof, AT&S, DO&CO, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Frequentis, Palfinger, Agrana, Amag, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, SW Umwelttechnik, Zumtobel, Wolford, Österreichische Post, Verbund, GEA Group, Merck KGaA.

Societe Generale
Société Générale ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter für Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen aktiv. Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen) überzeugt Société Générale und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein.

    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Andritz(1), Fabasoft(1), Porr(1), Kontron(1), Erste Group(1)
    Star der Stunde: AT&S 0.94%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1%
    Star der Stunde: Polytec Group 2.02%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.71%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Fabasoft(1), Strabag(1)
    Star der Stunde: RHI Magnesita 1.32%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.17%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Porr(1), Addiko Bank(1)
    Star der Stunde: RHI Magnesita 1.99%, Rutsch der Stunde: Strabag -2.3%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Porr(1), Strabag(1)
    BSN Vola-Event Zalando
    Featured Partner Video

    BörseGeschichte Podcast: Gerald Grohmann vor 10 Jahren zum ATX-25er

    Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...

    Books josefchladek.com

    Krass Clement
    Født af mørket
    2025
    Gyldendal

    Marjolein Martinot
    Riverland
    2025
    Stanley / Barker

    Jeff Mermelstein
    What if Jeff were a Butterfly?
    2025
    Void

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie



