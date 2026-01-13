(Christian Drastil)
13.01.2026, 563 Zeichen
Um 10:33 liegt der ATX mit -0.12 Prozent im Minus bei 5434 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 2.01% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +0.89% auf 6.245 Euro, dahinter Bawag mit +0.84% auf 131.8 Euro und Erste Group mit +0.82% auf 104.85 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 25385 ( -0.08%, Ultimo 2025: 24490, 3.74% ytd). Topperformer DAX sind Symrise mit +6.66% auf 75.56 Euro, dahinter Zalando mit +4.65% auf 26.35 Euro und Brenntag mit +1.29% auf 50.44 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.01.)
