TKMS Aktie: Entscheidender Schachzug ( Finanztrends)

07.03.2026, 3728 Zeichen

Das Rennen um den kanadischen Milliarden-Auftrag geht in die heiße Phase. Mit einem taktisch klugen Manöver bringt sich ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) kurz vor der Entscheidung gegen den koreanischen Rivalen in Stellung. Ist die neue Allianz der Schlüssel, um das strategisch wichtige Nordamerika-Geschäft endgültig zu erschließen?

Allianz gegen Hanwha Ocean

Im Kampf um das „Canadian Patrol Submarine Project“ (CPSP) hat TKMS einen wichtigen lokalen Verbündeten gewonnen. Das Kieler Unternehmen unterzeichnete am 4. März 2026 ein „Teaming Agreement“ mit dem kanadischen Technologiekonzern CAE. Die Partnerschaft zielt auf Training, Simulation und die langfristige Instandhaltung der geplanten U-Boot-Flotte ab.

Dieser Schritt ist mehr als eine technische Kooperation: Er ist eine direkte Antwort auf die strengen kanadischen Anforderungen an die Wertschöpfung im eigenen Land (Industrial Benefits). Nachdem TKMS bereits im Februar den Torpedo-Spezialisten Magellan Aerospace ins Boot geholt hatte, schließt die CAE-Kooperation eine weitere Lücke im Angebot. Dies stärkt die Position der Deutschen gegenüber dem koreanischen Konkurrenten Hanwha Ocean massiv.

Milliarden-Entscheidung im Sommer

Für TKMS steht viel auf dem Spiel. Kanada plant die Beschaffung von bis zu zwölf konventionell angetriebenen U-Booten, um die alternde Victoria-Klasse zu ersetzen. Das geschätzte Volumen beläuft sich auf bis zu 37 Milliarden Euro. Die Bundesregierung unterstützt das Angebot, das auf der bewährten 212CD-Klasse basiert und speziell für Einsätze unter arktischem Eis sowie mit luftunabhängigem Antrieb (AIP) konzipiert ist.

Die finale Entscheidung der kanadischen Regierung wird zwischen Mai und Juni 2026 erwartet. Die Angebote wurden Anfang März eingereicht, womit nun die Phase der politischen und technischen Bewertung beginnt.

Rekordaufträge stützen Kursrally

Die operative Entwicklung untermauert die Expansionsstrategie. Zum Stichtag 31. Dezember 2025 meldete TKMS einen Rekordauftragsbestand von 18,7 Milliarden Euro. Auch die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr wurde angehoben und sieht nun ein Wachstum von zwei bis fünf Prozent vor.

An der Börse wird diese Entwicklung honoriert: Die Aktie legte seit Jahresanfang bereits um gut 34 Prozent zu und notierte zum Wochenschluss bei 92,90 Euro. Der Titel befindet sich damit in Schlagdistanz zum 52-Wochen-Hoch von 100,60 Euro, das im Januar markiert wurde.

Indien als zweiter Kurstreiber

Neben Kanada liegt der Fokus auf Indien. Dort steht TKMS vor dem Abschluss eines weiteren Mega-Deals über sechs U-Boote im Wert von rund acht bis neun Milliarden US-Dollar. Die Verhandlungen sind abgeschlossen, lediglich die formale Kabinettszustimmung steht noch aus. Analysten rechnen mit einer Unterschrift im neuen indischen Fiskaljahr, was die Auftragsbücher über Jahre füllen würde.

Fazit: Heiße Monate voraus

Die kommenden Wochen werden richtungsweisend. Mit den Quartalszahlen am 11. Mai 2026 erhalten Anleger den nächsten Einblick in die Bücher, doch der eigentliche Impulsgeber bleibt die politische Entscheidung in Ottawa. Sichert sich TKMS den Zuschlag für das CPSP, dürfte dies die Bewertung des Unternehmens nachhaltig verändern und die ehrgeizigen Wachstumsziele für die zweite Hälfte des Jahrzehnts zementieren.

(07.03.2026)

D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte

