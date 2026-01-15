(Christian Drastil)
Um 13:30 liegt der ATX mit -0.49 Prozent im Minus bei 5405 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.47% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Amag mit +3.48% auf 25.25 Euro, dahinter Polytec Group mit +3.33% auf 3.875 Euro und Pierer Mobility mit +3.20% auf 16.78 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 25279 ( -0.03%, Ultimo 2025: 24490, 3.25% ytd). Topperformer DAX sind Vonovia SE mit +2.24% auf 25.385 Euro, dahinter Merck KGaA mit +2.07% auf 129.625 Euro und Siemens Energy mit +1.82% auf 128.45 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.01.)
Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wien mit uns präsentieren und Sprachmelodie vs. grosse Trauer
Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, DO&CO, Semperit, Rosenbauer, UBM, Rosgix, AT&S, Bawag, Verbund, Uniqa, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Rath AG, SBO, Addiko Bank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Österreichische Post.
