Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

19.01.2026, 574 Zeichen

Um 13:39 liegt der ATX mit -0.72 Prozent im Minus bei 5431 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.97% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Telekom Austria mit +1.50% auf 8.79 Euro, dahinter Bawag mit +0.48% auf 137.15 Euro und Kapsch TrafficCom mit +0.34% auf 5.98 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 24992 ( -1.21%, Ultimo 2025: 24490, 3.30% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +6.97% auf 44.4075 Euro, dahinter Rheinmetall mit +2.77% auf 1954.75 Euro und Deutsche Telekom mit +1.31% auf 27.405 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.01.)


(19.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/03: Barbara Riedl-Wiesinger




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, DO&CO, Semperit, Rosenbauer, UBM, Rosgix, AT&S, Bawag, Verbund, Uniqa, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Rath AG, SBO, Addiko Bank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Österreichische Post, Siemens Energy, Fresenius Medical Care, E.ON , RWE, SAP, Scout24, BASF.

Random Partner

DenizBank AG
Die DenizBank AG wurde 1996 gegründet und ist eine österreichische Universalbank. Sie unterliegt dem österreichischen Bankwesengesetz und ist Mitglied bei der gesetzlichen einheitlichen Sicherungseinrichtung der Einlagensicherung AUSTRIA GmbH. Die DenizBank AG ist Teil der türkischen DenizBank Financial Services Group, die sich seit 2019 im Besitz der Emirates NBD Gruppe befindet.

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


