Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
Autor:
Christian Drastil
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23.04.2026, 1058 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.40% vs. last #gabb, +4.77% ytd, +125.00% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 147.322 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 391 liegt (von mehr als 30.000).
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(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.04.)
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