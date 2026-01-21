Börsepeople im Podcast S23/04: Johanna Duchek
21.01.2026, 1740 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8316
Johanna Duchek ist Trainerin, Coach und Moderatorin mit viel Erfahrung in börsenotierten Konzernen. Wir sprechen über Mayr-Melnhof in Liverpool, eine einjährige Weltreise mit Rückkehr genau zu Lehman, über Baxter in meinem Heimatbezirk, Unternehmensberatung und dann lange Jahre im Raiffeisensektor, beginnend mit der Centrobank im M&A-Bereich, später für die RBI Business Management and Development und immer stärker auch als Trainerin und Moderation im Konzern. Seit Februar 2022 ist Johanna teilselbstständig, Schwerpunkte Kommunikation und Präsentationstraining. Ihre Stimme landet auf meiner geheimen Hörbuchliste und wir reden ausführlich über alles Mögliche rund um Präsentationen, Stichworte Lampenfieber, die 1. Minute, Körperhaltung, Lächeln, Fremdsprachenkenntnisse und vieles mehr. Und finally ist auch Handball ein schönes Thema.
http://johannaduchek.at
Börsepeople Josef Buchleitner Raiffeisen Campus: https://audio-cd.at/page/podcast/7241
Heinrich Gröller Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/7822
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
https://open.spotify.com/episode/3GcadOLQM5kGwez7ThQtRO
Johanna Duchek ist Trainerin, Coach und Moderatorin mit viel Erfahrung in börsenotierten Konzernen. Wir sprechen über Mayr-Melnhof in Liverpool, eine einjährige Weltreise mit Rückkehr genau zu Lehman, über Baxter in meinem Heimatbezirk, Unternehmensberatung und dann lange Jahre im Raiffeisensektor, beginnend mit der Centrobank im M&A-Bereich, später für die RBI Business Management and Development und immer stärker auch als Trainerin und Moderation im Konzern. Seit Februar 2022 ist Johanna teilselbstständig, Schwerpunkte Kommunikation und Präsentationstraining. Ihre Stimme landet auf meiner geheimen Hörbuchliste und wir reden ausführlich über alles Mögliche rund um Präsentationen, Stichworte Lampenfieber, die 1. Minute, Körperhaltung, Lächeln, Fremdsprachenkenntnisse und vieles mehr. Und finally ist auch Handball ein schönes Thema.
Johanna Duchek ist Trainerin, Coach und Moderatorin mit viel Erfahrung in börsenotierten Konzernen. Wir sprechen über Mayr-Melnhof in Liverpool, eine einjährige Weltreise mit Rückkehr genau zu Lehman, über Baxter in meinem Heimatbezirk, Unternehmensberatung und dann lange Jahre im Raiffeisensektor, beginnend mit der Centrobank im M&A-Bereich, später für die RBI Business Management and Development und immer stärker auch als Trainerin und Moderation im Konzern. Seit Februar 2022 ist Johanna teilselbstständig, Schwerpunkte Kommunikation und Präsentationstraining. Ihre Stimme landet auf meiner geheimen Hörbuchliste und wir reden ausführlich über alles Mögliche rund um Präsentationen, Stichworte Lampenfieber, die 1. Minute, Körperhaltung, Lächeln, Fremdsprachenkenntnisse und vieles mehr. Und finally ist auch Handball ein schönes Thema.
