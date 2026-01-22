SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: Hans Huber (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

22.01.2026, 603 Zeichen

#wienerboerseparty Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8318
- ATX etwas leichter
- Zahlenleger Wienerberger grösster Gewinner
- Hans Huber und Maxim Petzwinkler läuten die Opening Bell für Mittwoch. Die beiden Sportbegeisterten haben gemeinsam einen SportWoche-Podcast produziert, der in naher Zukunft gesendet wird. Und Hans hat obendrein heute Geburtstag, Happy Birthday!
- wienerberger-Zahlen - Post eröffnet in 1180
- Research zu Verbund
- Frankfurt: DAX ebenfalls leichter, Henkel top
- mehr dazu im Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.01.)


(22.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/05: Tatjana Aubram




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Verbund, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Agrana, Flughafen Wien, AT&S, DO&CO, Erste Group, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Rath AG, RBI, SBO, Strabag, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, ATX.

Random Partner

Erste Asset Management
Die Erste Asset Management versteht sich als internationaler Vermögensverwalter und Asset Manager mit einer starken Position in Zentral- und Osteuropa. Hinter der Erste Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG. Den Kunden wird ein breit gefächertes Spektrum an Investmentfonds und Vermögensverwaltungslösungen geboten.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Deutliche Gegenbewegung nach oben (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 22.1.: C-Quadrat und ein Turnaround bei vielen Gelistete...

» Nachlese: Hans Huber (audio cd.at)

» AT&S investiert, neues Kursziel für Flughafen-Aktie, Ringana setzt auf P...

» Das ging intraday schnell: ATX auf Rekordniveau und über 5500 (Christian...

» Wiener Börse Party #1078: ATX schon wieder auf All-time-High-Kurs, Do&Co...

» Wiener Börse zu Mittag markant stärker: Do&Co, Porr, FACC gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. wienerberger, Nvidia, ChatGPT

» ATX-Trends: wienerberger, Verbund, VIG, Uniqa ...

» Österreich-Depots: Etwas schwächer, Austria 30 Private IR publiziert (De...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
ATX TR-Frühmover: Bawag, Porr, Strabag, SBO, DO&CO, CPI Europe AG, CA Immo, Österreichische Post, EVN und voestalpine
GoPro und Alibaba Group Holding vs. Pinterest und RIB Software – kommentierter KW 37 Peer Group Watch Computer, Software & Internet
ForecastEx benennt renommierten Prognostiker Dr. Philip Tetlock in Board of Directors
Wie RBI, Porr, AT&S, Bawag, Verbund und OMV für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Wie Pantaflix, BayWa, BT Group, Lanxess, Noratis und Ryanair für Gesprächsstoff sorgten
Primärer Endpunkt der Gesamtüberlebensrate in der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie ROSELLA von Corcept mit Relacorilant bei Patientinnen mit platinresistentem Eierstockkrebs erreicht




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN Vola-Event Volkswagen Vz.
    #gabb #2024
    Featured Partner Video

    BörseGeschichte Podcast: Daniel Riedl vor 10 Jahren zum ATX-25er

    Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...

    Books josefchladek.com

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Daniele Torriglia
    Il senso della presenza
    2025
    Self published

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects



    Autor: Christian Drastil

    22.01.2026, 603 Zeichen

    #wienerboerseparty Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8318
    - ATX etwas leichter
    - Zahlenleger Wienerberger grösster Gewinner
    - Hans Huber und Maxim Petzwinkler läuten die Opening Bell für Mittwoch. Die beiden Sportbegeisterten haben gemeinsam einen SportWoche-Podcast produziert, der in naher Zukunft gesendet wird. Und Hans hat obendrein heute Geburtstag, Happy Birthday!
    - wienerberger-Zahlen - Post eröffnet in 1180
    - Research zu Verbund
    - Frankfurt: DAX ebenfalls leichter, Henkel top
    - mehr dazu im Podcast

    (Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.01.)


    (22.01.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S23/05: Tatjana Aubram




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Verbund, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Agrana, Flughafen Wien, AT&S, DO&CO, Erste Group, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Rath AG, RBI, SBO, Strabag, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, ATX.

    Random Partner

    Erste Asset Management
    Die Erste Asset Management versteht sich als internationaler Vermögensverwalter und Asset Manager mit einer starken Position in Zentral- und Osteuropa. Hinter der Erste Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG. Den Kunden wird ein breit gefächertes Spektrum an Investmentfonds und Vermögensverwaltungslösungen geboten.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Deutliche Gegenbewegung nach oben (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 22.1.: C-Quadrat und ein Turnaround bei vielen Gelistete...

    » Nachlese: Hans Huber (audio cd.at)

    » AT&S investiert, neues Kursziel für Flughafen-Aktie, Ringana setzt auf P...

    » Das ging intraday schnell: ATX auf Rekordniveau und über 5500 (Christian...

    » Wiener Börse Party #1078: ATX schon wieder auf All-time-High-Kurs, Do&Co...

    » Wiener Börse zu Mittag markant stärker: Do&Co, Porr, FACC gesucht

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. wienerberger, Nvidia, ChatGPT

    » ATX-Trends: wienerberger, Verbund, VIG, Uniqa ...

    » Österreich-Depots: Etwas schwächer, Austria 30 Private IR publiziert (De...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    ATX TR-Frühmover: Bawag, Porr, Strabag, SBO, DO&CO, CPI Europe AG, CA Immo, Österreichische Post, EVN und voestalpine
    GoPro und Alibaba Group Holding vs. Pinterest und RIB Software – kommentierter KW 37 Peer Group Watch Computer, Software & Internet
    ForecastEx benennt renommierten Prognostiker Dr. Philip Tetlock in Board of Directors
    Wie RBI, Porr, AT&S, Bawag, Verbund und OMV für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    Wie Pantaflix, BayWa, BT Group, Lanxess, Noratis und Ryanair für Gesprächsstoff sorgten
    Primärer Endpunkt der Gesamtüberlebensrate in der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie ROSELLA von Corcept mit Relacorilant bei Patientinnen mit platinresistentem Eierstockkrebs erreicht




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN Vola-Event Volkswagen Vz.
      #gabb #2024
      Featured Partner Video

      BörseGeschichte Podcast: Daniel Riedl vor 10 Jahren zum ATX-25er

      Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...

      Books josefchladek.com

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      Jeff Mermelstein
      What if Jeff were a Butterfly?
      2025
      Void

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Claudia Andujar
      Genocídio do Yanomami
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de