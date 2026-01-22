Nachlese: Hans Huber (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
22.01.2026, 603 Zeichen
#wienerboerseparty Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8318
- ATX etwas leichter
- Zahlenleger Wienerberger grösster Gewinner
- Hans Huber und Maxim Petzwinkler läuten die Opening Bell für Mittwoch. Die beiden Sportbegeisterten haben gemeinsam einen SportWoche-Podcast produziert, der in naher Zukunft gesendet wird. Und Hans hat obendrein heute Geburtstag, Happy Birthday!
- wienerberger-Zahlen - Post eröffnet in 1180
- Research zu Verbund
- Frankfurt: DAX ebenfalls leichter, Henkel top
- mehr dazu im Podcast
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.01.)
