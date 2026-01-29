SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 29.1.: Andritz, Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

29.01.2026, 1057 Zeichen

Abs. High/Low:
29.01.2026: High - Andritz: 73 Euro zum Kalender
29.01.2026: High - Addiko Bank: 26.5 Euro zum Kalender
29.01.2026: High - Austriacard Holdings AG: 7.47 Euro zum Kalender

over MA200:
29.01.2026: Erste Group: Am längsten über MA200: 822 Tage (Serie läuft noch: 29.35% vom xD entfernt) zum Kalender
29.01.2026: Austriacard Holdings AG: Am längsten über MA200: 44 Tage (Serie läuft noch: 31.44% vom xD entfernt) zum Kalender
29.01.2026: Bawag: Am längsten über MA200: 807 Tage (Serie läuft noch: 22.33% vom xD entfernt) zum Kalender

under MA200:
29.01.2026: EuroTeleSites AG: Am längsten unter MA200: 146 Tage (Serie läuft noch: -12.17% vom xU entfernt)

Bisher gab es an einem 29. Januar 26 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 29.01. beträgt 0,08%. Der beste 29.01. fand im Jahr 2008 mit 2,54% statt, der schlechteste 29.01. im Jahr 2014 mit -1,74%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 29.01. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.01.)


(29.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1084: ATX zum Ultimo stärker, Asta Energy mega und Gedanken zu Mastermind Michael Tojner, Update boersentag.at




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, SBO, Frequentis, RBI, FACC, UBM, Bawag, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund.

Random Partner

Österreichische Post
Die Österreichische Post ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in zwölf europäischen Ländern.

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 30.1.: VIG, OMV, CA Immo, Uniqa (Börse Geschichte) (Börs...

» Nachlese: Rene Parmantier, Asta Energy (audio cd.at)

» PIR-News: RBI-Zahlen, UBM, Asta Energy-Börsendebüt (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1084: ATX zum Ultimo stärker, Asta Energy mega und G...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, Bajaj Mobility und Bawag gesucht

» Börsepeople im Podcast S23/08: Rene Parmantier

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. RBI, Gold, Verbund, René Parmantier

» ATX-Trends: Bajaj Mobility, AT&S, Erste Group, Austriacard ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
ATX charttechnisch: Kaufsignale schwächen sich ab
RBI will Dividende von 1,6 Euro je Aktie auszahlen
Asta Energy - Erster Kurs bei 43,0 Euro
Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
Messages 2026
Bilder by Michaela Riediger




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Smeilinho zu Flughafen Wien
    Smeilinho zu Agrana
    Smeilinho zu Uniqa
    Smeilinho zu Bajaj Mobility AG
    Smeilinho zu CPI Europe AG
    Smeilinho zu RBI
    Smeilinho zu UBM
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: CPI Europe AG(4)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Strabag(1), Semperit(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1066: Nach schwachem Start nun ein ATX-Drei-Königs-Springen, im wikifolio Cash-Anteil verdoppelt, Bell Hans Lang

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Tenmei Kanoh
    New York 1969
    2014
    Ishi Inc.

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Elizabeth Alderliesten
    Not Shameless
    2025
    Self published

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Helmar Lerski
    Köpfe des Alltags
    1931
    Hermann Reckendorf



    Autor: Börse Geschichte

    29.01.2026, 1057 Zeichen

    Abs. High/Low:
    29.01.2026: High - Andritz: 73 Euro zum Kalender
    29.01.2026: High - Addiko Bank: 26.5 Euro zum Kalender
    29.01.2026: High - Austriacard Holdings AG: 7.47 Euro zum Kalender

    over MA200:
    29.01.2026: Erste Group: Am längsten über MA200: 822 Tage (Serie läuft noch: 29.35% vom xD entfernt) zum Kalender
    29.01.2026: Austriacard Holdings AG: Am längsten über MA200: 44 Tage (Serie läuft noch: 31.44% vom xD entfernt) zum Kalender
    29.01.2026: Bawag: Am längsten über MA200: 807 Tage (Serie läuft noch: 22.33% vom xD entfernt) zum Kalender

    under MA200:
    29.01.2026: EuroTeleSites AG: Am längsten unter MA200: 146 Tage (Serie läuft noch: -12.17% vom xU entfernt)

    Bisher gab es an einem 29. Januar 26 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 29.01. beträgt 0,08%. Der beste 29.01. fand im Jahr 2008 mit 2,54% statt, der schlechteste 29.01. im Jahr 2014 mit -1,74%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 29.01. so: 0,00%.

    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.01.)


    (29.01.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1084: ATX zum Ultimo stärker, Asta Energy mega und Gedanken zu Mastermind Michael Tojner, Update boersentag.at




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, SBO, Frequentis, RBI, FACC, UBM, Bawag, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund.

    Random Partner

    Österreichische Post
    Die Österreichische Post ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in zwölf europäischen Ländern.

    >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 30.1.: VIG, OMV, CA Immo, Uniqa (Börse Geschichte) (Börs...

    » Nachlese: Rene Parmantier, Asta Energy (audio cd.at)

    » PIR-News: RBI-Zahlen, UBM, Asta Energy-Börsendebüt (Christine Petzwinkler)

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse Party #1084: ATX zum Ultimo stärker, Asta Energy mega und G...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, Bajaj Mobility und Bawag gesucht

    » Börsepeople im Podcast S23/08: Rene Parmantier

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. RBI, Gold, Verbund, René Parmantier

    » ATX-Trends: Bajaj Mobility, AT&S, Erste Group, Austriacard ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    ATX charttechnisch: Kaufsignale schwächen sich ab
    RBI will Dividende von 1,6 Euro je Aktie auszahlen
    Asta Energy - Erster Kurs bei 43,0 Euro
    Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
    Messages 2026
    Bilder by Michaela Riediger




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Smeilinho zu Flughafen Wien
      Smeilinho zu Agrana
      Smeilinho zu Uniqa
      Smeilinho zu Bajaj Mobility AG
      Smeilinho zu CPI Europe AG
      Smeilinho zu RBI
      Smeilinho zu UBM
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: CPI Europe AG(4)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Strabag(1), Semperit(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1066: Nach schwachem Start nun ein ATX-Drei-Königs-Springen, im wikifolio Cash-Anteil verdoppelt, Bell Hans Lang

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      Elizabeth Alderliesten
      Not Shameless
      2025
      Self published

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de