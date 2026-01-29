Börsegeschichte 29.1.: Andritz, Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
29.01.2026, 1057 Zeichen
Abs. High/Low:
29.01.2026: High - Andritz: 73 Euro zum Kalender
29.01.2026: High - Addiko Bank: 26.5 Euro zum Kalender
29.01.2026: High - Austriacard Holdings AG: 7.47 Euro zum Kalender
over MA200:
29.01.2026: Erste Group: Am längsten über MA200: 822 Tage (Serie läuft noch: 29.35% vom xD entfernt) zum Kalender
29.01.2026: Austriacard Holdings AG: Am längsten über MA200: 44 Tage (Serie läuft noch: 31.44% vom xD entfernt) zum Kalender
29.01.2026: Bawag: Am längsten über MA200: 807 Tage (Serie läuft noch: 22.33% vom xD entfernt) zum Kalender
under MA200:
29.01.2026: EuroTeleSites AG: Am längsten unter MA200: 146 Tage (Serie läuft noch: -12.17% vom xU entfernt)
Bisher gab es an einem 29. Januar 26 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 29.01. beträgt 0,08%. Der beste 29.01. fand im Jahr 2008 mit 2,54% statt, der schlechteste 29.01. im Jahr 2014 mit -1,74%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 29.01. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.01.)
