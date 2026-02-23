örsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8438/
Christine Catasta ist Aufsichtsrätin bei BIG, OMV Petrom (Rumänien), Erste Group, Erste Bank Österreich und Banca Comercială Romana (BCR, ebenfalls Rumänien). Wir sprechen über fast 40 Jahre bei PwC Österreich, eine Zeitspanne, die in der Börsepeople-Reihe wohl ihresgleichen sucht. Christine war zudem die erste Frau als CEO eines "Big Four" in Österreich. Wir gehen die jüngere Geschichte der Wirtschaftsprüfung durch, erwähnen auch die voestalpine, Lehman, dann die ÖBAG (Christine war Interimsvorständin) und natürlich die Aufsichtsrats-Jobs. Börsepeople-Gäste aus der jüngeren Vergangenheit sind Max Clary und Aldringen, Viktoria Gass und Thomas Streimelweger, alle drei kommen vor, dann auch stark das Thema Female Leadership und auch der Sport.
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
