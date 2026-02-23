SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

örsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

23.02.2026, 1690 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8438/

Christine Catasta ist Aufsichtsrätin bei BIG, OMV Petrom (Rumänien), Erste Group, Erste Bank Österreich und Banca Comercială Romana (BCR, ebenfalls Rumänien). Wir sprechen über fast 40 Jahre bei PwC Österreich, eine Zeitspanne, die in der Börsepeople-Reihe wohl ihresgleichen sucht. Christine war zudem die erste Frau als CEO eines "Big Four" in Österreich. Wir gehen die jüngere Geschichte der Wirtschaftsprüfung durch, erwähnen auch die voestalpine, Lehman, dann die ÖBAG (Christine war Interimsvorständin) und natürlich die Aufsichtsrats-Jobs. Börsepeople-Gäste aus der jüngeren Vergangenheit sind Max Clary und Aldringen, Viktoria Gass und Thomas Streimelweger, alle drei kommen vor, dann auch stark das Thema Female Leadership und auch der Sport.

Börsepeople Viktoria Gass: https://audio-cd.at/page/podcast/8276
Börsepeople Maximilian Clary und Aldringen: https://audio-cd.at/page/podcast/8330
Börsepeople Thomas Streimelweger: https://audio-cd.at/page/podcast/7949

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.


(23.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta




 

Bildnachweis

1. https://open.spotify.com/episode/06g3hYfDdJbzcqRzYU6fW2 Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta -

Christine Catasta ist Aufsichtsrätin bei BIG, OMV Petrom (Rumänien), Erste Group, Erste Bank Österreich und Banca Comercială Romana (BCR, ebenfalls Rumänien). Wir sprechen über fast 40 Jahre bei PwC Österreich, eine Zeitspanne, die in der Börsepeople-Reihe wohl ihresgleichen sucht. Christine war zudem die erste Frau als CEO eines "Big Four" in Österreich. Wir gehen die jüngere Geschichte der Wirtschaftsprüfung durch, erwähnen auch die voestalpine, Lehman, dann die ÖBAG (Christine war Interimsvorständin) und natürlich die Aufsichtsrats-Jobs. Börsepeople-Gäste aus der jüngeren Vergangenheit sind Max Clary und Aldringen, Viktoria Gass und Thomas Streimelweger, alle drei kommen vor, dann auch stark das Thema Female Leadership und auch der Sport.

Börsepeople Viktoria Gass: https://audio-cd.at/page/podcast/8276
Börsepeople Maximilian Clary und Aldringen: https://audio-cd.at/page/podcast/8330
Börsepeople Thomas Streimelweger: https://audio-cd.at/page/podcast/7949

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .

  >> Öffnen auf photaq.com

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, Agrana, Bajaj Mobility AG, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Amag, Rosgix, DO&CO, Porr, FACC, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Josef Manner & Comp. AG, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Fresenius Medical Care, Allianz, HeidelbergCement, Deutsche Post, Scout24, Bayer.

Random Partner

Porr
Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau.

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» örsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta

» Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber ...

» Österreich-Depots: All-time-High (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 20.2.: Extremes zu Porr und Amag (Börse Geschichte) (Bör...

» Nachlese: Ulrike Farnik, David Aichinger, Liverpool, (audio cd.at)

» Upgrade für FACC, Austro-Roadshow in Madrid, AT&S finanziert Forschung (...

» (Christian Drastil)

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. David Aichinger Liverpool, Bawag, Sempe...

» Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik

» ATX-Trends: Strabag, AT&S, Lenzing ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Miss Austria Kandidatinnen 2016
21st Austria weekly - AT&S (20/02/2026)
örsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta
21st Austria weekly - ATX TR again to new highs (21/02/2026)
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
21st Austria weekly - Uniqa, Austrian Post (16/02/2026)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Fresenius Medical Care
    BSN MA-Event Fresenius Medical Care
    #gabb #2045
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Schöner Chartrank für audio-cd.at und die andere Seite der Medaille

    audio-cd.at ist in einem Podcastranking weit vorne, aus Österreichischer Sicht nur hinter lookaut und Gewinn, aber zb sogar vor dem Deutschen Börsenradio. Dafür werde ich im Journalistenranking, da...

    Books josefchladek.com

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Thonet
    Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
    1934
    Selbstverlag

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM



    Autor: Christian Drastil

    23.02.2026, 1690 Zeichen

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8438/

    Christine Catasta ist Aufsichtsrätin bei BIG, OMV Petrom (Rumänien), Erste Group, Erste Bank Österreich und Banca Comercială Romana (BCR, ebenfalls Rumänien). Wir sprechen über fast 40 Jahre bei PwC Österreich, eine Zeitspanne, die in der Börsepeople-Reihe wohl ihresgleichen sucht. Christine war zudem die erste Frau als CEO eines "Big Four" in Österreich. Wir gehen die jüngere Geschichte der Wirtschaftsprüfung durch, erwähnen auch die voestalpine, Lehman, dann die ÖBAG (Christine war Interimsvorständin) und natürlich die Aufsichtsrats-Jobs. Börsepeople-Gäste aus der jüngeren Vergangenheit sind Max Clary und Aldringen, Viktoria Gass und Thomas Streimelweger, alle drei kommen vor, dann auch stark das Thema Female Leadership und auch der Sport.

    Börsepeople Viktoria Gass: https://audio-cd.at/page/podcast/8276
    Börsepeople Maximilian Clary und Aldringen: https://audio-cd.at/page/podcast/8330
    Börsepeople Thomas Streimelweger: https://audio-cd.at/page/podcast/7949

    About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.


    (23.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta




     

    Bildnachweis

    1. https://open.spotify.com/episode/06g3hYfDdJbzcqRzYU6fW2 Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta -

    Christine Catasta ist Aufsichtsrätin bei BIG, OMV Petrom (Rumänien), Erste Group, Erste Bank Österreich und Banca Comercială Romana (BCR, ebenfalls Rumänien). Wir sprechen über fast 40 Jahre bei PwC Österreich, eine Zeitspanne, die in der Börsepeople-Reihe wohl ihresgleichen sucht. Christine war zudem die erste Frau als CEO eines "Big Four" in Österreich. Wir gehen die jüngere Geschichte der Wirtschaftsprüfung durch, erwähnen auch die voestalpine, Lehman, dann die ÖBAG (Christine war Interimsvorständin) und natürlich die Aufsichtsrats-Jobs. Börsepeople-Gäste aus der jüngeren Vergangenheit sind Max Clary und Aldringen, Viktoria Gass und Thomas Streimelweger, alle drei kommen vor, dann auch stark das Thema Female Leadership und auch der Sport.

    Börsepeople Viktoria Gass:     https://audio-cd.at/page/podcast/8276
    Börsepeople Maximilian Clary und Aldringen: https://audio-cd.at/page/podcast/8330
    Börsepeople Thomas Streimelweger: https://audio-cd.at/page/podcast/7949

    About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

    Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .

      >> Öffnen auf photaq.com

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, Agrana, Bajaj Mobility AG, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Amag, Rosgix, DO&CO, Porr, FACC, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Josef Manner & Comp. AG, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Fresenius Medical Care, Allianz, HeidelbergCement, Deutsche Post, Scout24, Bayer.

    Random Partner

    Porr
    Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau.

    >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » örsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta

    » Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber ...

    » Österreich-Depots: All-time-High (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 20.2.: Extremes zu Porr und Amag (Börse Geschichte) (Bör...

    » Nachlese: Ulrike Farnik, David Aichinger, Liverpool, (audio cd.at)

    » Upgrade für FACC, Austro-Roadshow in Madrid, AT&S finanziert Forschung (...

    » (Christian Drastil)

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. David Aichinger Liverpool, Bawag, Sempe...

    » Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik

    » ATX-Trends: Strabag, AT&S, Lenzing ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Miss Austria Kandidatinnen 2016
    21st Austria weekly - AT&S (20/02/2026)
    örsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta
    21st Austria weekly - ATX TR again to new highs (21/02/2026)
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    21st Austria weekly - Uniqa, Austrian Post (16/02/2026)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Fresenius Medical Care
      BSN MA-Event Fresenius Medical Care
      #gabb #2045
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Schöner Chartrank für audio-cd.at und die andere Seite der Medaille

      audio-cd.at ist in einem Podcastranking weit vorne, aus Österreichischer Sicht nur hinter lookaut und Gewinn, aber zb sogar vor dem Deutschen Börsenradio. Dafür werde ich im Journalistenranking, da...

      Books josefchladek.com

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Livio Piatti
      Schtetl Zürich
      2001
      Offizin Verlag

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Tenmei Kanoh
      New York 1969
      2014
      Ishi Inc.

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de