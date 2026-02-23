SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
PIR-News: Positives zu ATX & Co, FACC-Bewertung nicht angemessen (Christine Petzwinkler)

23.02.2026, 1632 Zeichen

Die Analysten von Raiffeisen Research erwarten mit Blick auf die kommenden Wochen und Monate ein Anhalten des positiven Gewinnmomentums in Europa sowie auch in den USA, wie sie im aktuellen Marktausblick meinen. Sie rechnen zudem mit einer graduellen Sektorrotation in Richtung an Stärke gewinnenden Value-Titeln. Die Kauf-Empfehlungen für alle von ihnen analysierten Aktienindizes werden bestätigt. Die Analysten rechnen mit einem ATX-Stand von 6000 im März 2026 (aktuell 5.800), im Juni 6250 und im September und Dezember von 6500 Punkten. Den DAX sehen sie Ende des Jahres bei 27.500 Punkten (aktuell: 25.260) und den Eurostoxx 50 bei 6500 Zählern (aktuell 6130).
ATX ( Akt. Indikation:  5815,72 /5815,72, 0,14%)

Wie berichtet, haben die Analysten von Oddo BHF die FACC-Aktie von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 10,0 auf 15,5 Euro angehoben. Hier die Begründung der Analysten: "Wir sind der Ansicht, dass die aktuelle Bewertung das robuste zweistellige Wachstumspotenzial des Unternehmens sowie die erhebliche Margenausweitung weiterhin nicht vollständig widerspiegelt. Wir haben unsere EBIT‑Schätzungen für 2025e und 2026e jeweils um 5 bis 7 Prozent angehoben und unsere Prognose für 2027e um 40 Prozent erhöht. Dies wird getragen von höheren Wachstumserwartungen, insbesondere im Bereich Engines & Nacelles aufgrund von AAM, sowie zunehmender Überzeugung hinsichtlich der fortschreitenden Profitabilität in Richtung des mittelfristigen Margenziels des Unternehmens."
FACC ( Akt. Indikation:  12,56 /12,72, 3,95%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.02.)


(23.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta




ATX
Akt. Indikation:  5843.60 / 5843.60
Uhrzeit: 
Veränderung zu letztem SK:  0.62%
Letzter SK:  5807.44 ( 0.33%)

FACC
Akt. Indikation:  12.74 / 12.82
Uhrzeit:  14:45:41
Veränderung zu letztem SK:  5.10%
Letzter SK:  12.16 ( 6.48%)



 

