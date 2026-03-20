» Verdi fordert sieben Prozent mehr Lohn für Großhandel ( Finanztrends)

20.03.2026, 4768 Zeichen

Die Gewerkschaft Verdi fordert für rund 429.000 Beschäftigte im nordrhein-westfälischen Groß- und Außenhandel sieben Prozent mehr Lohn. Die Forderung ist ein zentraler Hebel für die künftige Rente von Millionen.

Die Tarifkommission von Verdi NRW stellte am 18. März ihre Forderungen für die anstehende Verhandlungsrunde vor. Sie verlangt eine Lohn- und Gehaltserhöhung von sieben Prozent, mindestens jedoch 250 Euro mehr im Monat, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Auch die Ausbildungsvergütungen sollen um 150 Euro steigen. Die formellen Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband Handelsverband NRW beginnen am 17. April in Düsseldorf.

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Lohnforderung als Grundlage für die Rente

Die Gewerkschaft begründet ihre Forderung mit der gestiegenen Belastung der Beschäftigten durch hohe Mieten, Energie- und Lebensmittelkosten. Doch es geht um mehr als die aktuelle Kaufkraft. Verdi-Verhandler stellen explizit den Zusammenhang zur Altersvorsorge her: „Gute Arbeit muss sich in guten Löhnen von heute widerspiegeln, um die drohende Altersarmut von morgen abzuwenden“, so die Argumentation. Ein fairer Anteil am Wirtschaftswachstum sei nötig für langfristige finanzielle Sicherheit.

Dieser Link ist systemisch: Das deutsche Umlageverfahren der gesetzlichen Rente koppelt die Rentenanpassungen direkt an die Lohnentwicklung der aktiven Bevölkerung. Höhere Löhne heute bedeuten also höhere Renten morgen.

Renten steigen im Juli um 4,24 Prozent

Genau dieser Mechanismus zeigt jetzt Wirkung. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) bestätigte am 5. März, dass die gesetzlichen Renten zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent steigen werden. Grundlage ist eine positive Lohnentwicklung von 4,25 Prozent im vergangenen Bemessungszeitraum.

Konkret erhöht sich der aktuelle Rentenwert, der den monatlichen Gegenwert eines Entgeltpunktes darstellt, von 40,79 auf 42,52 Euro. Für einen Standardrentner mit 45 Entgeltjahren bedeutet das etwa 77,85 Euro mehr brutto im Monat. Eine Rente von 1.000 Euro erhöht sich um 42,40 Euro. Es ist bereits das vierte Mal in fünf Jahren, dass die jährliche Rentenanpassung die Vier-Prozent-Marke übersteigt.

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Gesetzliche Absicherung durch „Rentenpaket 2025“

Die stabile Rentenentwicklung ist auch politisch abgesichert. Das sogenannte „Rentenpaket 2025“ hat die gesetzliche Haltelinie bis 2031 verlängert. Sie garantiert, dass das Rentenniveau nicht unter 48 Prozent des Durchschnittslohns sinkt. So sollen Rentenbeiträge am erwirtschafteten Wohlstand teilhaben.

Die exakte Umsetzung der Juli-Erhöhung regelt die Rentenwertbestimmungsverordnung 2026. Diese Verordnung muss noch vom Bundeskabinett beschlossen und vom Bundesrat gebilligt werden, bevor sie im Bundesgesetzblatt verkündet wird – eine Formalie, die bis zum Sommer abgeschlossen sein wird.

Reale Kaufkraftgewinne, aber steigende Abgaben

Für die rund 21 Millionen Rentner in Deutschland übertrifft die Erhöhung von 4,24 Prozent die für 2026 prognostizierte Inflation von etwa 2,1 Prozent deutlich. Sie bedeutet also einen realen Kaufkraftgewinn.

Doch Vorsicht ist geboten: Von der Brutto-Erhöhung kommt nicht alles netto an. Höhere Renten können dazu führen, dass mehr Rentner die Grundfreibetragsgrenze (2026: 12.348 Euro für Singles) überschreiten und somit steuerpflichtig werden. Zudem steigen auch die prozentualen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, die direkt von der Rente abgezogen werden.

Ausblick: Verhandlungen entscheiden über künftige Renten

Die weitere Entwicklung von Löhnen und Renten hängt maßgeblich vom Ausgang laufender Tarifrunden ab. Die Verhandlungen im Groß- und Außenhandel in NRW werden dabei als wichtiger Indikator für den gesamtwirtschaftlichen Trend gewertet.

Erfolgreiche Abschlüsse mit spürbaren Lohnerhöhungen würden den Kreislauf am Laufen halten: Sie stärken die Kaufkraft der Arbeitnehmer, erhöhen die Beitragseinnahmen der Rentenkasse und legen so den Grundstein für die nächste Rentenanpassung. In einer alternden Gesellschaft bleibt diese Wechselwirkung die zentrale Stellschraube, um den Lebensstandard für Aktive und Ruheständler langfristig zu sichern.

(20.03.2026)

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Börsepeople im Podcast S24/03: Ruth Jedliczka

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