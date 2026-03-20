» US-Zollstreit wird zum Wahlkampfschlüssel ( Finanztrends)

20.03.2026, 4593 Zeichen

Die wirtschaftlichen Folgen amerikanischer Importzölle dominieren den US-Wahlkampf – mit direkten Auswirkungen auf Deutschland. Kurz vor den Zwischenwahlen im November 2026 haben demokratische Kandidaten die steigenden Kosten für Verbraucher und Unternehmen zur zentralen Angriffsfläche gemacht. Die Strategie folgt einem turbulenten Monat in der Handelspolitik, geprägt von einem wegweisenden Urteil des Obersten Gerichtshofs.

Staatsoberhäupter in der Kostenfalle

Die demokratischen Gouverneure setzen voll auf das Thema Kaufkraft. Gouverneurin Kathy Hochul aus New York startete eine Fernsehkampagne gegen herausforderer und forderte zugleich eine Tarifrückerstattung von 13,5 Milliarden Euro für den Bundesstaat. In Arizona macht Amtsinhaberin Katie Hobbs die Zölle für die Inflation bei Alltagsgütern verantwortlich. In Nevada führt Justizminister Aaron Ford sogar Restaurant-Schließungen und einen Tourismus-Einbruch auf die hohen Importkosten zurück.

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Der Vorwurf ist klar: Die Bundesregierung schadet mit ihrer Handelspolitik der heimischen Wirtschaft. Komplexe Handelsstreitigkeiten werden so zu greifbaren Problemen für jeden Wähler.

Justiz kippt Zölle – Regierung weicht aus

Die politischen Manöver haben einen konkreten juristischen Auslöser. Am 20. Februar 2026 kippte der US Supreme Court das ursprüngliche Tarifregime der Regierung. Dieses hatte den effektiven Zollsatz auf fast 17 Prozent getrieben – den höchsten Stand seit den 1930er Jahren.

Die Antwort folgte umgehend: Die Regierung verhängte einen pauschalen Importzuschlag von 10 Prozent auf Basis des Handelsgesetzes von 1974. Eine Erhöhung auf 15 Prozent wurde angekündigt. Dagegen klagt nun eine Koalition aus Bundesstaaten, angeführt von Kalifornien. Juristen bezweifeln, dass das Gesetz für solche breiten wirtschaftspolitischen Maßnahmen gedacht war. Für Logistik- und Compliance-Manager bedeutet dies weiterhin massive Unsicherheit.

Deutscher Export bricht massiv ein

Die amerikanische Zolloffensive trifft internationale Partner hart, besonders Europa. Ein Bericht des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln) vom Januar 2026 zeigt das Ausmaß: Die deutschen Exporte in die USA brachen zwischen Anfang und Ende 2025 um 8,6 Prozent ein – einer der stärksten Rückgänge außerhalb der Pandemie.

Noch drastischer ist der Einbruch bei Investitionen. Die deutschen Direktinvestitionen in den USA sanken 2025 im Jahresvergleich um etwa 45 Prozent. Europäische Unternehmen zögern, Kapital in einen Markt zu stecken, in dem sich die Kosten durch Präsidialverfügungen über Nacht ändern können. Für deutsche Exporteure wird die Lieferkette zum Hochseilakt.

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1.300 Euro mehr Kosten pro Haushalt

Die makroökonomischen Effekte schlagen direkt auf die Stimmung der Wähler durch. Schätzungen der Yale Budget Lab zufolge belasten die kombinierten Zölle einen durchschnittlichen US-Haushalt mit 1.000 bis 1.300 Euro zusätzlichen Kosten pro Jahr. Die Last trifft Kleidung, Elektronik und importierte Lebensmittel.

Finanzinstitute wie J.P. Morgan warnen vor der anhaltenden Marktvolatilität. Die US-Notenbank Fed stellt fest, dass die Zölle die ausländische Industrieproduktion belasten und die heimische Inflation anheizen. Für die Befürworter der Maßnahmen wird die wirtschaftliche Argumentation immer schwieriger.

Countdown bis zum Wahltermin

Die Zolldebatte steuert auf einen gesetzlichen Höhepunkt zu. Die aktuellen Notstandszölle laufen gesetzlich nach 150 Tagen ab – also Ende Juli 2026. Eine Verlängerung erfordert eine Abstimmung im Kongress, nur wenige Monate vor der Wahl.

Diese Deadline stellt sicher, dass Handelskosten und Inflation das bestimmende Sommer-Thema bleiben. Kandidaten werden die Abstimmungsrekorde ihrer Kontrahenten im Kongress anprangern, um unentschlossene Wähler zu gewinnen. Für Unternehmen im transatlantischen Handel bedeutet dies: Die Phase der Unsicherheit – und des politischen Kalküls – ist noch lange nicht vorbei.

(20.03.2026)

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Börsepeople im Podcast S24/03: Ruth Jedliczka

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