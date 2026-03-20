dpa: Erster 24-Stunden-Streik legt Deutschlands Nachrichtenzentrale lahm ( Finanztrends)

20.03.2026, 5739 Zeichen

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) erlebt den ersten flächendeckenden 24-Stunden-Streik ihrer Geschichte. Verdi und der Deutsche Journalistenverband (DJV) haben rund 800 Mitarbeiter zum Ausstand aufgerufen. Der Streik, der um Mitternacht begann, eskaliert den bereits angespannten Tarifkonflikt und legt das zentrale Nervensystem der deutschen Nachrichtenverbreitung vorübergehend still. Im Kern geht es um angemessene Gehaltserhöhungen in Zeiten hoher Inflation und um die Wertschätzung der Arbeit unter Dauerdruck.

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Worum es im Tarifstreit wirklich geht

Die Fronten sind verhärtet. Die Gewerkschaften fordern eine monatliche Pauschalerhöhung von 250 Euro rückwirkend für 2026. Ab Januar 2027 soll dann eine weitere lineare Erhöhung von 2,5 Prozent folgen. Der gesamte Tarifvertrag soll über 18 Monate laufen.

Die dpa-Geschäftsführung konterte in der zweiten Verhandlungsrunde mit einem deutlich niedrigeren Angebot: 110 Euro monatlich oder 2,3 Prozent für 2026. Für 2027 signalisierte sie zwar Zustimmung zu 2,5 Prozent, pocht aber auf eine Laufzeit von 24 Monaten. Dieses Angebot lehnten die Gewerkschaften als völlig unzureichend ab. Die vorgeschlagenen Erhöhungen würden für einige Tarifgruppen nicht einmal die aktuelle Inflation ausgleichen – eine reale Lohnkürzung. Da das Management in der Folge, auch im jüngsten Gespräch am 17. März, kein neues Angebot vorlegte, fiel die Entscheidung für den bundesweiten Warnstreik.

Ein historischer Schritt für die Nachrichtenagentur

Die Dimension dieses Ausstands ist für die 1949 gegründete dpa beispiellos. Der Betrieb der Agentur, die unzählige Redaktionen in Deutschland und weltweit mit Nachrichten beliefert, galt bisher als ununterbrochen. Der letzte nennenswerte Arbeitskampf 2019 war ein kurzer, zweistündiger Warnstreik. Der Schritt zum kompletten Tagesausstand zeigt, wie tief die Gräben zwischen den Parteien sind.

Der Streik erfasst nicht nur die Zentrale in Berlin, sondern alle Regionalbüros und Tochterunternehmen wie dpa infocom oder dpa English Services. Gewerkschaftsverbände wie der Bayerische Journalistenverband (BJV) mobilisierten ihre Mitglieder zu Präsenzversammlungen, etwa vor dem Münchner Büro auf der Arnulfstraße oder im Augustiner Bräuhaus. Indem für einen ganzen Tag die Produktion von Text, Bild, Audio und Video stoppt, wollen die Gewerkschaften demonstrieren, wie unverzichtbar ihre Mitglieder für das gesamte Mediensystem sind.

„Historische Notwendigkeit“: Die Gewerkschaftsargumente

Aus Sicht der Gewerkschaften ist die Eskalation längst überfällig. „Die Hingabe der dpa-Mitarbeiter muss endlich angemessen finanziell gewürdigt werden“, so die Argumentation. Verdi-Verhandlungsführer Matthias von Fintel bezeichnete den Streik als „historische Notwendigkeit“. Die Mitarbeiter lieferten rund um die Uhr und unter immensem Druck verlässliche Nachrichtenprodukte für die gesamte deutsche Medienlandschaft.

DJV-Verhandler Christian Wienzeck kritisiert, das Arbeitgeberangebot sei in mehrfacher Hinsicht mangelhaft. Neben der unzureichenden finanziellen Komponente warnen die Gewerkschaften vor einem Abwandern qualifizierter Fachkräfte, sollte die dpa nicht wettbewerbsfähige Gehälter bieten. Der eintägige Streik soll als deutliches Warnsignal an die Geschäftsführung dienen, um die festgefahrene Verhandlungssituation aufzubrechen.

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Folgen für die Medienbranche und der rechtliche Rahmen

Rechtlich handelt es sich um einen Warnstreik, ein im deutschen Arbeitsrecht verankertes und geschütztes Druckmittel während laufender Tarifverhandlungen. Die Wirkung geht jedoch weit über die dpa hinaus. Als dominante Nachrichtenagentur des Landes zwingt der Ausstand zahlreiche Verlagshäuser und Sender dazu, stärker auf eigene Ressourcen oder alternative Quellen zurückzugreifen.

Die Medienbranche steckt selbst in einer wirtschaftlich schwierigen Phase mit sinkenden Werbeerlösen. Die Gewerkschaften betonen jedoch, dass diese Herausforderungen nicht auf dem Rücken derjenigen ausgetragen werden dürfen, die das operative Rückgrat der Nachrichtenverbreitung bilden. Das Ergebnis dieser Verhandlungen könnte damit eine Richtgröße für künftige Tarifabschlüsse in der gesamten deutschen Medienindustrie werden.

Was kommt nach dem Streik? Der Blick auf die nächste Runde

Mit dem Ende des 24-Stunden-Streiks um Mitternacht rücken die Verhandlungstische wieder in den Fokus. Die fünfte Verhandlungsrunde ist für Freitag, den 27. März 2026, in Berlin angesetzt. Dort wird sich zeigen, ob der Druck des Ausstands gewirkt hat. Die Gewerkschaften erwarten ein deutlich verbessertes Angebot der dpa-Geschäftsführung, das sowohl die finanziellen Forderungen als auch die Vertragslaufzeit adressiert.

Sollte die Geschäftsführung ihre Position nicht ändern, könnten weitere und möglicherweise noch disruptivere Arbeitskampfmaßnahmen folgen. Die kommende Woche wird entscheidend sein. Sie zeigt, ob ein Kompromiss gefunden wird – oder ob sich die deutsche Medienlandschaft auf einen längeren Arbeitskampf an ihrer wichtigsten Nachrichtenquelle einstellen muss.

(20.03.2026)

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Börsepeople im Podcast S24/03: Ruth Jedliczka

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