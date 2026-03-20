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Cool Link Holdings Aktie: Dividende im Fokus? ( Finanztrends)

20.03.2026, 2158 Zeichen

Der singapurische Lebensmittelimporteur Cool Link Holdings bereitet den Abschluss des Geschäftsjahres 2025 vor. Am Freitag, den 27. März 2026, kommt der Vorstand zusammen, um die geprüften Jahresergebnisse zu verabschieden und über eine mögliche Beteiligung der Aktionäre am Unternehmenserfolg zu beraten.

Die an der Hong Kong Stock Exchange notierte Investmentholding hat diesen Termin für die kommende Woche offiziell bestätigt. Im Mittelpunkt der Sitzung steht die finale Prüfung und Genehmigung der Zahlen für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie deren anschließende Veröffentlichung.

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Neben der operativen Bilanzierung rückt die Dividendenfrage in das Zentrum des Interesses. Der Vorstand wird im Rahmen der Sitzung prüfen, ob die Ertragslage des vergangenen Jahres eine Ausschüttung rechtfertigt. Cool Link agiert primär im stabilen Sektor der Lebensmittelversorgung und bedient von Singapur aus Kunden in der Schiffsversorgung, dem Einzelhandel sowie der Gastronomie.

Die Ergebnisse der Tochtergesellschaften fließen in diesen Konzernabschluss ein und geben Aufschluss darüber, wie sich die Margen im Bereich der Gesundheits- und Lebensmittelbedarfsartikel zuletzt entwickelt haben.

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    Autor: Finanztrends

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