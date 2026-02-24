SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Verbund-Aktie zurück über 60 Euro – doch der ATX-Five-Platz wackelt (Podcast)

24.02.2026, 965 Zeichen

In der aktuellen Folge der Wiener Börse Party analysiert Host Christian Drastil die Marktbewegungen an der Wiener Börse und richtet dabei den Blick auf eine interessante Konstellation beim österreichischen Stromversorger Verbund. Positive Kursentwicklung trotz schwachem Gesamtmarkt Der Verbund gehört am heutigen Handelstag zu den wenigen Gewinnern im ATX. Während der österreichische Leitindex deutlich im Minus notiert und bei 5.741 Punkten steht, kann sich die Aktie des Energieversorgers gegen den Trend stemmen. Mit einem Plus von 1,3 Prozent zählt der Verbund zu den Top-Performern des Tages und schafft es zurück über die psychologisch wichtige Marke von 60 Euro. Lediglich die Addiko Bank performt mit einem Kursgewinn von 1,7 Prozent noch besser. Die positive Entwicklung des Verbund ist bemerkenswert, da der Gesamtmarkt...

Weiterlesen: https://www.boerse-express.com/news/articles/verbund-aktie-zurueck-ueber-60-euro-doch-der-atx-five-platz-wackelt-869306


(24.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter




 

Bildnachweis

1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

Aktien auf dem Radar:FACC, UBM, Strabag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Palfinger, Amag, Rosgix, Bajaj Mobility AG, AT&S, Wienerberger, Lenzing, Telekom Austria, Addiko Bank, Bawag, Erste Group, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, EuroTeleSites AG, Frequentis, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Verbund.

Random Partner

Marinomed
Marinomed hat die Vision, das Leben von Patienten, die an Krankheiten mit unzureichenden Behandlungsmöglichkeiten leiden, in zwei wichtigen therapeutischen Bereichen nachhaltig zu verbessern: Virologie und Immunologie.

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 24.2.: Extremes zu RBI und AT&S (Börse Geschichte) (Börs...

» Nachlese: Uhrzeiten für Best of Austro-IR beim 2. Aktientag fixiert (aud...

» Verbund-Aktie zurück über 60 Euro – doch der ATX-Five-Platz wackelt (Pod...

» PIR-News: Wienerberger gibt Ausblick und kauft zu, Personalie bei Uniqa ...

» Song mit Porr-CFO Klemens Eiter heute released (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: Addiko Bank, EVN und Verbund gesucht

» ATX-Trends: FACC, Agrana, Bajaj Mobility ...

» Vom Börsencrash 1987 zur ökosozialen Marktwirtschaft: Ein Banker plädier...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Keine Marktbelebung - wienerberger stellt flache Ergebnis-Entwicklung in Aussicht
PIR-News: Wienerberger gibt Ausblick und kauft zu, Personalie bei Uniqa (Christine Petzwinkler)
Börsegeschichte 24.2.: Extremes zu RBI und AT&S (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
ATX-Trends: FACC, Agrana, Bajaj Mobility ...
Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
Wie Wienerberger, Erste Group, Bawag, AT&S, EVN und DO&CO für Gesprächsstoff im ATX sorgten




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Rosenbauer 1.23%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -1.47%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Verbund(1), Kontron(1), Frequentis(1), Wienerberger(1), FACC(1), Fabasoft(1)
    Star der Stunde: RHI Magnesita 1.36%, Rutsch der Stunde: Erste Group -0.68%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Frequentis(1), OMV(1), Kontron(1), voestalpine(1), Wienerberger(1)
    IhrDepot zu Wienerberger
    Star der Stunde: RBI 0.97%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.68%
    Star der Stunde: Zumtobel 1.54%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -0.51%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Rosenbauer(1), AT&S(1)
    BSN MA-Event MTU Aero Engines
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1084: ATX zum Ultimo stärker, Asta Energy mega und Gedanken zu Mastermind Michael Tojner, Update boersentag.at

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG



    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    24.02.2026, 965 Zeichen

    In der aktuellen Folge der Wiener Börse Party analysiert Host Christian Drastil die Marktbewegungen an der Wiener Börse und richtet dabei den Blick auf eine interessante Konstellation beim österreichischen Stromversorger Verbund. Positive Kursentwicklung trotz schwachem Gesamtmarkt Der Verbund gehört am heutigen Handelstag zu den wenigen Gewinnern im ATX. Während der österreichische Leitindex deutlich im Minus notiert und bei 5.741 Punkten steht, kann sich die Aktie des Energieversorgers gegen den Trend stemmen. Mit einem Plus von 1,3 Prozent zählt der Verbund zu den Top-Performern des Tages und schafft es zurück über die psychologisch wichtige Marke von 60 Euro. Lediglich die Addiko Bank performt mit einem Kursgewinn von 1,7 Prozent noch besser. Die positive Entwicklung des Verbund ist bemerkenswert, da der Gesamtmarkt...

    Weiterlesen: https://www.boerse-express.com/news/articles/verbund-aktie-zurueck-ueber-60-euro-doch-der-atx-five-platz-wackelt-869306


    (24.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter




     

    Bildnachweis

    1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    Aktien auf dem Radar:FACC, UBM, Strabag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Palfinger, Amag, Rosgix, Bajaj Mobility AG, AT&S, Wienerberger, Lenzing, Telekom Austria, Addiko Bank, Bawag, Erste Group, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, EuroTeleSites AG, Frequentis, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Verbund.

    Random Partner

    Marinomed
    Marinomed hat die Vision, das Leben von Patienten, die an Krankheiten mit unzureichenden Behandlungsmöglichkeiten leiden, in zwei wichtigen therapeutischen Bereichen nachhaltig zu verbessern: Virologie und Immunologie.

    >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 24.2.: Extremes zu RBI und AT&S (Börse Geschichte) (Börs...

    » Nachlese: Uhrzeiten für Best of Austro-IR beim 2. Aktientag fixiert (aud...

    » Verbund-Aktie zurück über 60 Euro – doch der ATX-Five-Platz wackelt (Pod...

    » PIR-News: Wienerberger gibt Ausblick und kauft zu, Personalie bei Uniqa ...

    » Song mit Porr-CFO Klemens Eiter heute released (Christian Drastil)

    » Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60...

    » Wiener Börse zu Mittag stärker: Addiko Bank, EVN und Verbund gesucht

    » ATX-Trends: FACC, Agrana, Bajaj Mobility ...

    » Vom Börsencrash 1987 zur ökosozialen Marktwirtschaft: Ein Banker plädier...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Keine Marktbelebung - wienerberger stellt flache Ergebnis-Entwicklung in Aussicht
    PIR-News: Wienerberger gibt Ausblick und kauft zu, Personalie bei Uniqa (Christine Petzwinkler)
    Börsegeschichte 24.2.: Extremes zu RBI und AT&S (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
    ATX-Trends: FACC, Agrana, Bajaj Mobility ...
    Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
    Wie Wienerberger, Erste Group, Bawag, AT&S, EVN und DO&CO für Gesprächsstoff im ATX sorgten




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Rosenbauer 1.23%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -1.47%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Verbund(1), Kontron(1), Frequentis(1), Wienerberger(1), FACC(1), Fabasoft(1)
      Star der Stunde: RHI Magnesita 1.36%, Rutsch der Stunde: Erste Group -0.68%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Frequentis(1), OMV(1), Kontron(1), voestalpine(1), Wienerberger(1)
      IhrDepot zu Wienerberger
      Star der Stunde: RBI 0.97%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.68%
      Star der Stunde: Zumtobel 1.54%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -0.51%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Rosenbauer(1), AT&S(1)
      BSN MA-Event MTU Aero Engines
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1084: ATX zum Ultimo stärker, Asta Energy mega und Gedanken zu Mastermind Michael Tojner, Update boersentag.at

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de