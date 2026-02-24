Verbund-Aktie zurück über 60 Euro – doch der ATX-Five-Platz wackelt (Podcast)
24.02.2026, 965 Zeichen
In der aktuellen Folge der Wiener Börse Party analysiert Host Christian Drastil die Marktbewegungen an der Wiener Börse und richtet dabei den Blick auf eine interessante Konstellation beim österreichischen Stromversorger Verbund. Positive Kursentwicklung trotz schwachem Gesamtmarkt Der Verbund gehört am heutigen Handelstag zu den wenigen Gewinnern im ATX. Während der österreichische Leitindex deutlich im Minus notiert und bei 5.741 Punkten steht, kann sich die Aktie des Energieversorgers gegen den Trend stemmen. Mit einem Plus von 1,3 Prozent zählt der Verbund zu den Top-Performern des Tages und schafft es zurück über die psychologisch wichtige Marke von 60 Euro. Lediglich die Addiko Bank performt mit einem Kursgewinn von 1,7 Prozent noch besser. Die positive Entwicklung des Verbund ist bemerkenswert, da der Gesamtmarkt...
Weiterlesen: https://www.boerse-express.com/news/articles/verbund-aktie-zurueck-ueber-60-euro-doch-der-atx-five-platz-wackelt-869306
Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter
