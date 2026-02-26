SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
LinkedIn-NL: RW vs. rW

Autor:
Christian Drastil
Christian Drastil
26.02.2026, 3031 Zeichen

Die Wiener Boerse hat unter https://www.wienerborse.at/beteilig-dich/ eine tolle Homepagesektion mit viel Wissensvermittlung und dem Claim "Reden wir übers Investieren". Reinschauen. Im Visual sieht man im Hintergrund "RW". Ich denke, das ist Zufall, kann aber auch "Reden wir ... " heissen. Gut!

Wer weiss noch, was "rW" in den 80ern bedeutet hat? Auflösung u.a. in meinem Buch mit 420 Seiten zur Wiener Börse, da gibt es nächste Woche erste Bezugsinfos. In meinem Buch erkläre ich jedoch nicht, wie die Börse und Wertpapiere funktionieren, dafür gibt es Geschichte und Gschichtln zum Wiener Markt, im Personenindex finden sich schon mehr als 500 Wegbegleiter:innen.

Und aktuelle Podcasts:

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8445/ - Daniel Hahn ist Key-Account-Manager bei wikifolio. Wir sprechen zunächst über zwei spannende Stationen davor: Studytube (Amsterdam), die Schatzkammer und dann über ein wichtiges Prost Ende 2024 zum wikifolio-Start von Daniel. Weiters gibt es ein grosses Update zu wikifolio, da erwähnen wir natürlich Andreas Kern, Ritschy Dobetsberger, Christian Scheid, Falko Höhnsdorf und sehr viele Börsentage und Messen. Daniel outet auch das Jahreshighlight. Und dann haben wir noch Webinare, Sabine Gstöttner, das deutsche Börsenradio und einen DJ im dichten Programm. Wer Daniel kennenlernen will: Am 14.3. gibt es am Börsentag Wien im Austria Center Vienna Gelegenheit dazu. - http://www.wikifolio.com - http://www.boersentag.at - die bisherigen Folgen von Inside Umbrella: https://audio-cd.at/search/inside%20umbrella - wikifolio Rankings von aktuell mehr als 30.000: https://boerse-social.com/wikifolio/ranking

- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8451 - ATX deutlich schwächer - FACC auch heute gesucht - RBI führt 3:0 wird aber lt. Simulation trotzdem nicht gewinnen - Zahlen von Erste Group, News zu AT&S, BKS, Wiener Privatbank, Baader Bank, Kontron, wienerberger - Michael Hofbauer läutet die Opening Bell für Donnerstag. Ein Börsepeople-Podcast mit dem Mitgründer und CEO von HMW Mobillty geht morgen früh live - Börse Frankfurt: DAX in Richtung Rekord, die Deutsche Börse selbst ist vorne - mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

- Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8446 - ATX nach schwachem Tag wieder deutlich stärker - FACC-Day in Wien nach guten Zahlen - Deals bei Strabag und cyan, Aktienkäufe bei Kontron, Award für Flughafen Wien, Dividenden-Rekordniveau - Daniel Hahn läutet die Opening Bell für Mittwoch. Der Key Account Manager von wikifolio spricht über Neuerungen auf den Plattform und den http://www.boersentag.at - Börse Frankfurt: DAX wieder über 25.000, Siemens und Siemens Energy gesucht - Vintage: Schöne Erinnerungen an einen Auftritt mit Erich Hampel vor tausenden Leuten - mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

Danke fürs Reinhören!

Christian.drastil@audio-cd.at


(26.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)




 

