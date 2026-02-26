Studie: Heimisches Gehirntraining verändert das Gehirn ( Finanztrends)

26.02.2026, 3999 Zeichen

Regelmäßiges Gehirnjogging am heimischen Computer verbessert messbar die Gehirnaktivität. Das belegt eine aktuelle Studie, die kürzlich im Fachmagazin „Journal of Digital Life“ veröffentlicht wurde. Die Forschungsergebnisse liefern handfeste Beweise für die Wirksamkeit digitalen kognitiven Trainings und markieren einen Wendepunkt für die Gehirngesundheit.

Neurophysiologischer Beweis für Trainingseffekte

Die Studie konzentrierte sich auf das sogenannte dreidimensionale Multiple Object Tracking (3D-MOT). 29 Fußballspieler absolvierten über neun Wochen etwa 30 Trainingseinheiten mit einer speziellen Software – komplett selbstgesteuert von zu Hause aus. Die Ergebnisse sind eindeutig: Die Trainingsgruppe steigerte ihre Leistung bei der visuellen Objektverfolgung um 130 Prozent.

Noch bedeutsamer ist der Transfer auf andere kognitive Bereiche. Die Teilnehmer verbesserten ihr Arbeitsgedächtnis signifikant. Begleitende EEG-Messungen zeigten zudem eine starke Zunahme der Alpha-Wellen-Aktivität im Gehirn. Das liefert den neurophysiologischen Beweis: Das Training moduliert Aufmerksamkeit und Gedächtnis auf neuronaler Ebene.

Was echtes Gehirntraining ausmacht

Hinter dem Erfolg steckt das wissenschaftlich fundierte Mentale Aktivierungstraining (MAT). Im Gegensatz zu simplen Denkspielen setzt MAT auf adaptive Algorithmen. Der Schwierigkeitsgrad passt sich in Echtzeit der Leistung des Nutzers an. So trainiert das Gehirn stets an seiner individuellen Leistungsgrenze – die Grundvoraussetzung für langfristige neuroplastische Veränderungen.

Experten betonen: Genau diese kontinuierliche Anpassung ist der Schlüssel. Sie sorgt dafür, dass das Gehirn optimal gefordert wird, ohne über- oder unterfordert zu sein. Ein simples Kreuzworträtsel kann das nicht leisten.

Historischer Durchbruch in der Demenzprävention

Die neuen Daten reihen sich in eine Serie positiver Nachrichten ein. Erst wenige Wochen zuvor veröffentlichte die große ACTIVE-Studie ihre 20-Jahres-Ergebnisse. Sie zeigt: Ältere Erwachsene, die ein kognitives Geschwindigkeitstraining absolvierten, hatten ein um 25 Prozent geringeres Demenzrisiko.

Forscher werten dies als historischen Durchbruch. Es ist einer der ersten Belege, dass eine nicht-medikamentöse Intervention das Demenzrisiko langfristig senken kann. Die Kombination aus diesen Langzeitdaten und den aktuellen neurophysiologischen Nachweisen untermauert die Wirksamkeit eindrucksvoll.