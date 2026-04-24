» Börsepeople im Podcast S24/18: Frederic Esters

24.04.2026, 1902 Zeichen

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Frederic Esters ist Geschäftsführender Gesellschafter bei der YES Investmedia GmbH, einem Unternehmen, das sein Bruder Yannick mit Robert Sasse gründete. Das Trio hat nach und nach eine Fachverlagsgruppe mit stark digitaler Ausrichtung aufgebaut, zu den Medien gehören u.a. die Finanzportale Finanztrends, BörseGlobal, TradingTreff, StockWorld, AktienCheck und seit dem Vorjahr auch Börse Express, also wiederum eines jener Medien, die ich seinerzeit gegründet habe. Aktuell arbeiten wir an spannenden Projekten zusammen, zb "Podcast + Archivbausteine = Story" und ich gebe zu, das gefällt mir. Wir sprechen aber auch über Bonn, Köln incl. Toni Polster, New York und die Liebe, Spanien und die Liebe, dann die Liebe zu permanentem Trial & Error, zu Skin in the Game und einer Bier-Zapfmöglichkeit im Büro. Finally stellt Freddy im Podcast "weltexklusiv" die spannende Idee hinter einem neuen Portal vor.



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About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

(24.04.2026)

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Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwächer (mit aber), AT&S sorgt für irren Effekt, Auffälligkeit bei Semperit, KESt-Auflösung morgen

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1. https://open.spotify.com/episode/4kGy9TCx8eAElLiCzihQb4 Börsepeople im Podcast S24/18: Frederic Esters - Frederic Esters ist Geschäftsführender Gesellschafter bei der YES Investmedia GmbH, einem Unternehmen, das sein Bruder Yannick mit Robert Sasse gründete. Das Trio hat nach und nach eine Fachverlagsgruppe mit stark digitaler Ausrichtung aufgebaut, zu den Medien gehören u.a. die Finanzportale Finanztrends, BörseGlobal, TradingTreff, StockWorld, AktienCheck und seit dem Vorjahr auch Börse Express, also wiederum eines jener Medien, die ich seinerzeit gegründet habe. Aktuell arbeiten wir an spannenden Projekten zusammen, zb "Podcast + Archivbausteine = Story" und ich gebe zu, das gefällt mir. Wir sprechen aber auch über Bonn, Köln incl. Toni Polster, New York und die Liebe, Spanien und die Liebe, dann die Liebe zu permanentem Trial & Error, zu Skin in the Game und einer Bier-Zapfmöglichkeit im Büro. Finally stellt Freddy im Podcast "weltexklusiv" die spannende Idee hinter einem neuen Portal vor.



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