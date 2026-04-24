SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsepeople im Podcast S24/18: Frederic Esters

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

24.04.2026, 1902 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8632

Frederic Esters ist Geschäftsführender Gesellschafter bei der YES Investmedia GmbH, einem Unternehmen, das sein Bruder Yannick mit Robert Sasse gründete. Das Trio hat nach und nach eine Fachverlagsgruppe mit stark digitaler Ausrichtung aufgebaut, zu den Medien gehören u.a. die Finanzportale Finanztrends, BörseGlobal, TradingTreff, StockWorld, AktienCheck und seit dem Vorjahr auch Börse Express, also wiederum eines jener Medien, die ich seinerzeit gegründet habe. Aktuell arbeiten wir an spannenden Projekten zusammen, zb "Podcast + Archivbausteine = Story" und ich gebe zu, das gefällt mir. Wir sprechen aber auch über Bonn, Köln incl. Toni Polster, New York und die Liebe, Spanien und die Liebe, dann die Liebe zu permanentem Trial & Error, zu Skin in the Game und einer Bier-Zapfmöglichkeit im Büro. Finally stellt Freddy im Podcast "weltexklusiv" die spannende Idee hinter einem neuen Portal vor.

https://www.yes-investmedia.de
https://investors-newsroom.com/

Melanie`s Einspieler Deutschland: https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/projekt/postareal-leonberg/
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90. 

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.


(24.04.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwächer (mit aber), AT&S sorgt für irren Effekt, Auffälligkeit bei Semperit, KESt-Auflösung morgen




 

Bildnachweis

1. https://open.spotify.com/episode/4kGy9TCx8eAElLiCzihQb4 Börsepeople im Podcast S24/18: Frederic Esters -

Frederic Esters ist Geschäftsführender Gesellschafter bei der YES Investmedia GmbH, einem Unternehmen, das sein Bruder Yannick mit Robert Sasse gründete. Das Trio hat nach und nach eine Fachverlagsgruppe mit stark digitaler Ausrichtung aufgebaut, zu den Medien gehören u.a. die Finanzportale Finanztrends, BörseGlobal, TradingTreff, StockWorld, AktienCheck und seit dem Vorjahr auch Börse Express, also wiederum eines jener Medien, die ich seinerzeit gegründet habe. Aktuell arbeiten wir an spannenden Projekten zusammen, zb "Podcast + Archivbausteine = Story" und ich gebe zu, das gefällt mir. Wir sprechen aber auch über Bonn, Köln incl. Toni Polster, New York und die Liebe, Spanien und die Liebe, dann die Liebe zu permanentem Trial & Error, zu Skin in the Game und einer Bier-Zapfmöglichkeit im Büro. Finally stellt Freddy im Podcast "weltexklusiv" die spannende Idee hinter einem neuen Portal vor.

https://www.yes-investmedia.de
https://investors-newsroom.com/

Melanie`s Einspieler Deutschland: https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/projekt/postareal-leonberg/
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90. 

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 24 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .

  >> Öffnen auf photaq.com

Aktien auf dem Radar:AT&S, UBM, Bajaj Mobility AG, Lenzing, EVN, Polytec Group, Verbund, VIG, Wienerberger, DO&CO, Erste Group, Mayr-Melnhof, Fabasoft, Bawag, FACC, Porr, Österreichische Post, voestalpine, Wolford, SW Umwelttechnik, Rosenbauer, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Semperit, Telekom Austria.

Random Partner

Zertifikate Forum Austria
Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX knapp im Minus – doch der Total Return erzählt eine andere Geschicht...

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 24.4.: Grösste Indexumstellung ever, EVN (Börse Geschich...

» Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwächer (mit aber), AT&S sorgt fü...

» Nachlese: Frederic Esters Yes, Korinna Schumann, Markus Marterbauer, Pau...

» Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Frequentis und Palfinger gesucht

» PIR-News: Addiko, Andritz, Porr, Asta Energy, Uniqa, Fondsvolumen (Chris...

» Von der Fussball-EM zur Agentur-Geschäftsführung: Der "Börsepeople"-Podc...

» Börsepeople im Podcast S24/18: Frederic Esters

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Korinna Schumann, Markus Marterbauer, ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Börsepeople Podcast

Börsepeople im Podcast S10/02: Margarete Schramböck


Börsepeople im Podcast S8/23: Herbert Scheiblauer


Börsepeople im Podcast S6/06: Dietmar Reindl


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
Interview Alexander van der Bellen
Angebote für Addiko werden Anfang Mai veröffentlicht
Wie AT&S, Österreichische Post, Bawag, Porr, Strabag und CA Immo für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Dynamic Trevion Erfahrungen 2026: Seriöse oder Hype?
ASTA Energy mit stärkstem Jahr in der Unternehmens-Geschichte - weitere solide Entwicklung erwartet
Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Frequentis und Palfinger gesucht




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Österreichische Post(1), OMV(1)
    Star der Stunde: Strabag 4.37%, Rutsch der Stunde: Palfinger -1.94%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: RBI(1), Strabag(1)
    Star der Stunde: DO&CO 1.11%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.09%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: FACC(2), RBI(2), voestalpine(2), AT&S(1), Porr(1), Österreichische Post(1)
    Star der Stunde: Erste Group 0.43%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -0.79%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Porr(5), AT&S(2), Bawag(1), FACC(1)
    Smeilinho zu Uniqa
    Smeilinho zu Porr
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwächer (mit aber), AT&S sorgt für irren Effekt, Auffälligkeit bei Semperit, KESt-Auflösung morgen

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Bertien van Manen
    Let's Sit Down Before We Go
    2011
    MACK

    Dean Garlick
    100 Sculptural Circumstances
    2025
    Lodge Press

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Richard Avedon
    Nothing Personal
    1964
    Atheneum Publishers



    Autor: Christian Drastil

    24.04.2026, 1902 Zeichen

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8632

    Frederic Esters ist Geschäftsführender Gesellschafter bei der YES Investmedia GmbH, einem Unternehmen, das sein Bruder Yannick mit Robert Sasse gründete. Das Trio hat nach und nach eine Fachverlagsgruppe mit stark digitaler Ausrichtung aufgebaut, zu den Medien gehören u.a. die Finanzportale Finanztrends, BörseGlobal, TradingTreff, StockWorld, AktienCheck und seit dem Vorjahr auch Börse Express, also wiederum eines jener Medien, die ich seinerzeit gegründet habe. Aktuell arbeiten wir an spannenden Projekten zusammen, zb "Podcast + Archivbausteine = Story" und ich gebe zu, das gefällt mir. Wir sprechen aber auch über Bonn, Köln incl. Toni Polster, New York und die Liebe, Spanien und die Liebe, dann die Liebe zu permanentem Trial & Error, zu Skin in the Game und einer Bier-Zapfmöglichkeit im Büro. Finally stellt Freddy im Podcast "weltexklusiv" die spannende Idee hinter einem neuen Portal vor.

    https://www.yes-investmedia.de
    https://investors-newsroom.com/

    Melanie`s Einspieler Deutschland: https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/projekt/postareal-leonberg/
    https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
    Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90. 

    About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.


    (24.04.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwächer (mit aber), AT&S sorgt für irren Effekt, Auffälligkeit bei Semperit, KESt-Auflösung morgen




     

    Bildnachweis

    1. https://open.spotify.com/episode/4kGy9TCx8eAElLiCzihQb4 Börsepeople im Podcast S24/18: Frederic Esters -

    Frederic Esters ist Geschäftsführender Gesellschafter bei der YES Investmedia GmbH, einem Unternehmen, das sein Bruder Yannick mit Robert Sasse gründete. Das Trio hat nach und nach eine Fachverlagsgruppe mit stark digitaler Ausrichtung aufgebaut, zu den Medien gehören u.a. die Finanzportale Finanztrends, BörseGlobal, TradingTreff, StockWorld, AktienCheck und seit dem Vorjahr auch Börse Express, also wiederum eines jener Medien, die ich seinerzeit gegründet habe. Aktuell arbeiten wir an spannenden Projekten zusammen, zb "Podcast + Archivbausteine = Story" und ich gebe zu, das gefällt mir. Wir sprechen aber auch über Bonn, Köln incl. Toni Polster, New York und die Liebe, Spanien und die Liebe, dann die Liebe zu permanentem Trial & Error, zu Skin in the Game und einer Bier-Zapfmöglichkeit im Büro. Finally stellt Freddy im Podcast "weltexklusiv" die spannende Idee hinter einem neuen Portal vor.

    https://www.yes-investmedia.de
    https://investors-newsroom.com/

    Melanie`s Einspieler Deutschland: https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/projekt/postareal-leonberg/
    https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
    Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90. 

    About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 24 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

    Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .

      >> Öffnen auf photaq.com

    Aktien auf dem Radar:AT&S, UBM, Bajaj Mobility AG, Lenzing, EVN, Polytec Group, Verbund, VIG, Wienerberger, DO&CO, Erste Group, Mayr-Melnhof, Fabasoft, Bawag, FACC, Porr, Österreichische Post, voestalpine, Wolford, SW Umwelttechnik, Rosenbauer, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Semperit, Telekom Austria.

    Random Partner

    Zertifikate Forum Austria
    Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX knapp im Minus – doch der Total Return erzählt eine andere Geschicht...

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 24.4.: Grösste Indexumstellung ever, EVN (Börse Geschich...

    » Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwächer (mit aber), AT&S sorgt fü...

    » Nachlese: Frederic Esters Yes, Korinna Schumann, Markus Marterbauer, Pau...

    » Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Frequentis und Palfinger gesucht

    » PIR-News: Addiko, Andritz, Porr, Asta Energy, Uniqa, Fondsvolumen (Chris...

    » Von der Fussball-EM zur Agentur-Geschäftsführung: Der "Börsepeople"-Podc...

    » Börsepeople im Podcast S24/18: Frederic Esters

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Korinna Schumann, Markus Marterbauer, ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Börsepeople Podcast

    Börsepeople im Podcast S10/02: Margarete Schramböck


    Börsepeople im Podcast S8/23: Herbert Scheiblauer


    Börsepeople im Podcast S6/06: Dietmar Reindl


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    Interview Alexander van der Bellen
    Angebote für Addiko werden Anfang Mai veröffentlicht
    Wie AT&S, Österreichische Post, Bawag, Porr, Strabag und CA Immo für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    Dynamic Trevion Erfahrungen 2026: Seriöse oder Hype?
    ASTA Energy mit stärkstem Jahr in der Unternehmens-Geschichte - weitere solide Entwicklung erwartet
    Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Frequentis und Palfinger gesucht




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Österreichische Post(1), OMV(1)
      Star der Stunde: Strabag 4.37%, Rutsch der Stunde: Palfinger -1.94%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: RBI(1), Strabag(1)
      Star der Stunde: DO&CO 1.11%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.09%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: FACC(2), RBI(2), voestalpine(2), AT&S(1), Porr(1), Österreichische Post(1)
      Star der Stunde: Erste Group 0.43%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -0.79%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Porr(5), AT&S(2), Bawag(1), FACC(1)
      Smeilinho zu Uniqa
      Smeilinho zu Porr
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwächer (mit aber), AT&S sorgt für irren Effekt, Auffälligkeit bei Semperit, KESt-Auflösung morgen

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Bertien van Manen
      Let's Sit Down Before We Go
      2011
      MACK

      L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

      1937
      Editions Perceval

      Richard Avedon
      Nothing Personal
      1964
      Atheneum Publishers

      Mark Mahaney
      Polar Night
      2019/2021
      Trespasser

      Fabrizio Strada
      Strada
      2025
      89books

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de