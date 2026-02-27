Delivery Hero Aktie: Zwiespältige Signale ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
27.02.2026, 3541 Zeichen
Die Delivery Hero Aktie zeigte sich am Freitag unentschlossen. Nach Vorlage der Geschäftszahlen für 2025 rutschte der Kurs zunächst um über 8 Prozent ab, konnte die Verluste zwischenzeitlich aber nahezu vollständig aufholen. Am Ende stand ein Minus von 4,4 Prozent auf 19,50 Euro – und damit ein erneuter Rückschlag für die gebeutelte Aktie.
Die Zahlen selbst fielen durchwachsen aus. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen kletterte 2025 auf über 900 Millionen Euro, nach 692,5 Millionen Euro im Vorjahr. Der bestellte Bruttowarenwert erhöhte sich zu konstanten Wechselkursen um 9 Prozent auf knapp 49,2 Milliarden Euro, der Gesamtumsatz kletterte um fast ein Viertel auf 14,8 Milliarden Euro. Der freie Barmittelfluss übertraf 200 Millionen Euro – und sorgte damit für eine positive Überraschung.
Umsatz enttäuscht, Asien wächst wieder
Analysten zeigten sich uneinig in ihrer Bewertung. Annick Maas von Bernstein Research sprach von durchwachsenen Resultaten: Der Umsatz im Schlussquartal sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während das Asien-Geschäft endlich wieder wachse. Andrew Ross von Barclays bewertete den Quartalsumsatz als "etwas mau". Monique Pollard von Citigroup bezeichnete den Zwischenbericht als enttäuschend und verwies darauf, dass das Unternehmen keinen konkreten Ausblick auf 2026 gegeben habe – dieser wird erst Ende März mit dem Jahresbericht erwartet.
Wassachon Udomsilpa von der kanadischen Bank RBC verwies auf überraschend starke negative Währungseffekte, die den Bruttowarenwert leicht unter die Erwartungen drückten. Das vergleichbare Wachstum habe jedoch positiv überrascht, trotz der im Schlussquartal deutlich gesunkenen Dynamik in der Mena-Region. Das Management berichtete von einer ermutigenden Entwicklung in Südkorea sowie einem wieder anziehenden Schwung in Saudi-Arabien im Dezember.
Strategische Optionen bleiben im Fokus
Die eigentliche Kursentwicklung wird derzeit ohnehin von anderen Faktoren bestimmt als vom operativen Geschäft. Zuletzt belastete ein Rückschlag in einem Gerichtsprozess in Italien, während Fantasie über mögliche Verkäufe einzelner Geschäftsaktivitäten zwischenzeitlich für Auftrieb sorgte. Im Dezember 2025 hatte das Unternehmen in einem Brief an die Aktionäre seine Unzufriedenheit mit der Aktienbewertung betont und die Prüfung strategischer Optionen zugesagt. Eine Gruppe institutioneller Anleger hatte bereits zuvor Druck auf das Management ausgeübt.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Delivery Hero?
Marcus Diebel von JPMorgan berichtete nach einer Telefonkonferenz mit dem Management von einer weiterhin starken Geschäftsdynamik. Er betonte jedoch, dass mögliche Abspaltungen von Geschäftsteilen derzeit der wichtigste Kurstreiber seien. Konkrete Äußerungen dazu blieben bislang aus.
Seit Jahresbeginn hat die im MDAX gelistete Aktie gut 10 Prozent verloren. 2025 stand ein Minus von fast 30 Prozent zu Buche. Seit dem Rekordhoch Anfang 2021 – während des Bestellbooms in der Pandemie – ist der Börsenwert um 80 Prozent eingebrochen. Die 20-Euro-Marke bleibt hart umkämpft.
Delivery Hero-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Delivery Hero-Analyse vom 27. Februar liefert die Antwort:
Die neusten Delivery Hero-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Delivery Hero-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Delivery Hero: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
VBV
Die VBV-Gruppe ist führend bei betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Dienstleistungsunternehmen wie die VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV-Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge-SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein Medienmanager berichte...
» Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mineral-Boost? ( Finanztr...
» DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheitsfolgen ( Finanztrends)
» Stoffwechsel ankurbeln: So bringen Sie Ihren Körper auf Touren ( Finanzt...
» PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)
» Grundsicherungsreform steht vor entscheidender Bundestags-Abstimmung ( F...
» JA Solar Aktie: Kosten sinken ( Finanztrends)
» DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
» SB Financial Aktie: Analysten bremsen ( Finanztrends)
» DocuGenie.AI: KI-Dokumentenautomatisierung jetzt bei Google Cloud ( Fina...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein...
- Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mi...
- DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheit...
- PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)
- Stoffwechsel ankurbeln: So bringen Sie Ihren Körp...
- Mayr-Melnhof und voestalpine vs. Wienerberger und...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Korrektur; die Sache mit 300 Mio., Do&Co-WM-Update, Bawag-Ratespiel
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
27.02.2026, 3541 Zeichen
Die Delivery Hero Aktie zeigte sich am Freitag unentschlossen. Nach Vorlage der Geschäftszahlen für 2025 rutschte der Kurs zunächst um über 8 Prozent ab, konnte die Verluste zwischenzeitlich aber nahezu vollständig aufholen. Am Ende stand ein Minus von 4,4 Prozent auf 19,50 Euro – und damit ein erneuter Rückschlag für die gebeutelte Aktie.
Die Zahlen selbst fielen durchwachsen aus. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen kletterte 2025 auf über 900 Millionen Euro, nach 692,5 Millionen Euro im Vorjahr. Der bestellte Bruttowarenwert erhöhte sich zu konstanten Wechselkursen um 9 Prozent auf knapp 49,2 Milliarden Euro, der Gesamtumsatz kletterte um fast ein Viertel auf 14,8 Milliarden Euro. Der freie Barmittelfluss übertraf 200 Millionen Euro – und sorgte damit für eine positive Überraschung.
Umsatz enttäuscht, Asien wächst wieder
Analysten zeigten sich uneinig in ihrer Bewertung. Annick Maas von Bernstein Research sprach von durchwachsenen Resultaten: Der Umsatz im Schlussquartal sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während das Asien-Geschäft endlich wieder wachse. Andrew Ross von Barclays bewertete den Quartalsumsatz als "etwas mau". Monique Pollard von Citigroup bezeichnete den Zwischenbericht als enttäuschend und verwies darauf, dass das Unternehmen keinen konkreten Ausblick auf 2026 gegeben habe – dieser wird erst Ende März mit dem Jahresbericht erwartet.
Wassachon Udomsilpa von der kanadischen Bank RBC verwies auf überraschend starke negative Währungseffekte, die den Bruttowarenwert leicht unter die Erwartungen drückten. Das vergleichbare Wachstum habe jedoch positiv überrascht, trotz der im Schlussquartal deutlich gesunkenen Dynamik in der Mena-Region. Das Management berichtete von einer ermutigenden Entwicklung in Südkorea sowie einem wieder anziehenden Schwung in Saudi-Arabien im Dezember.
Strategische Optionen bleiben im Fokus
Die eigentliche Kursentwicklung wird derzeit ohnehin von anderen Faktoren bestimmt als vom operativen Geschäft. Zuletzt belastete ein Rückschlag in einem Gerichtsprozess in Italien, während Fantasie über mögliche Verkäufe einzelner Geschäftsaktivitäten zwischenzeitlich für Auftrieb sorgte. Im Dezember 2025 hatte das Unternehmen in einem Brief an die Aktionäre seine Unzufriedenheit mit der Aktienbewertung betont und die Prüfung strategischer Optionen zugesagt. Eine Gruppe institutioneller Anleger hatte bereits zuvor Druck auf das Management ausgeübt.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Delivery Hero?
Marcus Diebel von JPMorgan berichtete nach einer Telefonkonferenz mit dem Management von einer weiterhin starken Geschäftsdynamik. Er betonte jedoch, dass mögliche Abspaltungen von Geschäftsteilen derzeit der wichtigste Kurstreiber seien. Konkrete Äußerungen dazu blieben bislang aus.
Seit Jahresbeginn hat die im MDAX gelistete Aktie gut 10 Prozent verloren. 2025 stand ein Minus von fast 30 Prozent zu Buche. Seit dem Rekordhoch Anfang 2021 – während des Bestellbooms in der Pandemie – ist der Börsenwert um 80 Prozent eingebrochen. Die 20-Euro-Marke bleibt hart umkämpft.
Delivery Hero-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Delivery Hero-Analyse vom 27. Februar liefert die Antwort:
Die neusten Delivery Hero-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Delivery Hero-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Delivery Hero: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
VBV
Die VBV-Gruppe ist führend bei betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Dienstleistungsunternehmen wie die VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV-Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge-SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein Medienmanager berichte...
» Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mineral-Boost? ( Finanztr...
» DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheitsfolgen ( Finanztrends)
» Stoffwechsel ankurbeln: So bringen Sie Ihren Körper auf Touren ( Finanzt...
» PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)
» Grundsicherungsreform steht vor entscheidender Bundestags-Abstimmung ( F...
» JA Solar Aktie: Kosten sinken ( Finanztrends)
» DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
» SB Financial Aktie: Analysten bremsen ( Finanztrends)
» DocuGenie.AI: KI-Dokumentenautomatisierung jetzt bei Google Cloud ( Fina...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein...
- Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mi...
- DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheit...
- PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)
- Stoffwechsel ankurbeln: So bringen Sie Ihren Körp...
- Mayr-Melnhof und voestalpine vs. Wienerberger und...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Korrektur; die Sache mit 300 Mio., Do&Co-WM-Update, Bawag-Ratespiel
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Joselito Verschaeve
As Long as the Sun Lasts
2025
Void
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII