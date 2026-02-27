EU stärkt Pakistan mit Milliarden-Hilfe für Grenzen und Handel ( Finanztrends)

27.02.2026, 4538 Zeichen

Die Europäische Union baut ihre Unterstützung für Pakistan massiv aus – eine strategische Doppel-Offensive für sichere Grenzen und stabile Handelsbeziehungen. Innerhalb von 48 Stunden besiegelten europäische Minister in Rom ein umfassendes Kooperationsabkommen, während in Islamabad die Weichen für den Erhalt milliardenschwerer Handelsvorteile gestellt wurden.

Bei einem Gipfeltreffen der Innenminister Italiens, Spaniens, Griechenlands und Pakistans in Rom wurde am 26. Februar ein neuer gemeinsamer Aktionsplan vereinbart. Kernstück ist eine umfassende EU-Kapazitätsaufbauhilfe für pakistanische Institutionen. Diese soll Grenzmanagement, Aufsichtsbehörden und den Kampf gegen Schmuggler-Netzwerke stärken.

Die europäischen Partner honorierten pakistanische Fortschritte: Die irregulären Migrationsströme seien bereits um 47 Prozent zurückgegangen. Die neue Hilfe zielt darauf ab, diesen Trend mit moderner Erkennungstechnologie, besserer Gesetzgebung und Ausbildung zu festigen. Ein neu eingerichteter Schnellreaktionsmechanismus und klare Rückführungsprotokolle sollen die Zusammenarbeit beschleunigen.

Ein bedeutendes Signal ist Italiens Zusage von 10.500 Arbeitsvisa für pakistanische Fachkräfte. Dies markiert eine strategische Wende hin zu regulären, legalen Migrationswegen – ein Modell, das Schule machen könnte.

GSP+-Status: Die Milliarden-Frage für Pakistans Exporte

Am Tag nach dem Rom-Gipfel, am 27. Februar, stand in Islamabad die wirtschaftliche Existenzfrage auf der Tagesordnung. Das Handelsministerium warnte vor dem Parlamentsausschuss: Der Fortbestand des privilegierten GSP+-Handelsabkommens mit der EU ist keine Selbstverständlichkeit.

Die EU ist mit Abstand Pakistans wichtigster Absatzmarkt. 28 Prozent aller Exporte gehen dorthin. Im Fiskaljahr 2024/2025 waren das Waren im Wert von 9,01 Milliarden US-Dollar. Über 90 Prozent davon zollfrei – ein riesiger Wettbewerbsvorteil.

Doch dieser Vorteil hängt an strikten Auflagen. Die EU überprüft derzeit im fünften Monitoring, ob Pakistan 27 internationale Konventionen zu Menschenrechten, Arbeitsnormen und Umweltschutz einhält. Genau hier schließt sich der Kreis zur Hilfe aus Rom: Nur durch gestärkte Institutionen kann Pakistan diese komplexen Standards dauerhaft erfüllen.

Wettlauf gegen Indien: Textilbranche unter Druck

Die Dringlichkeit wird durch ein anderes Freihandelsabkommen geschürt: die geplante EU-Indien-Partnerschaft. Derzeit exportieren beide Länder Textilien im Wert von je etwa sieben Milliarden Euro in die EU. Pakistan profitiert von Nullzöllen, indische Waren sind mit durchschnittlich elf Prozent belastet.

Fällt diese Barriere, fürchten pakistanische Exporteure um ihre Marktanteile. Die Regierung betont: Der privilegierte Zugang bleibt nur erhalten, wenn die EU-Standards eingehalten werden. Daher konzentrieren sich die Kapazitätsaufbau-Programme auch auf kommende Regulierungen wie den European Green Deal und den CO₂-Grenzausgleich.