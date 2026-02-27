SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

EU stärkt Pakistan mit Milliarden-Hilfe für Grenzen und Handel ( Finanztrends)

27.02.2026, 4538 Zeichen

Die Europäische Union baut ihre Unterstützung für Pakistan massiv aus – eine strategische Doppel-Offensive für sichere Grenzen und stabile Handelsbeziehungen. Innerhalb von 48 Stunden besiegelten europäische Minister in Rom ein umfassendes Kooperationsabkommen, während in Islamabad die Weichen für den Erhalt milliardenschwerer Handelsvorteile gestellt wurden.

Rom-Abkommen: Kampf gegen Schleuser und für legale Migration

Bei einem Gipfeltreffen der Innenminister Italiens, Spaniens, Griechenlands und Pakistans in Rom wurde am 26. Februar ein neuer gemeinsamer Aktionsplan vereinbart. Kernstück ist eine umfassende EU-Kapazitätsaufbauhilfe für pakistanische Institutionen. Diese soll Grenzmanagement, Aufsichtsbehörden und den Kampf gegen Schmuggler-Netzwerke stärken.

Anzeige

Angesichts der engeren Verzahnung von Handelswegen und regulatorischen Anforderungen müssen Importeure ihre Berichtspflichten heute genauer denn je kennen. Dieser kostenlose Leitfaden hilft Ihnen, die komplexen Vorgaben der neuen CBAM-Verordnung rechtssicher und ohne Strafzahlungen umzusetzen. CBAM-Reporting rechtssicher meistern: Schritt-für-Schritt-Anleitung für Importeure

Die europäischen Partner honorierten pakistanische Fortschritte: Die irregulären Migrationsströme seien bereits um 47 Prozent zurückgegangen. Die neue Hilfe zielt darauf ab, diesen Trend mit moderner Erkennungstechnologie, besserer Gesetzgebung und Ausbildung zu festigen. Ein neu eingerichteter Schnellreaktionsmechanismus und klare Rückführungsprotokolle sollen die Zusammenarbeit beschleunigen.

Ein bedeutendes Signal ist Italiens Zusage von 10.500 Arbeitsvisa für pakistanische Fachkräfte. Dies markiert eine strategische Wende hin zu regulären, legalen Migrationswegen – ein Modell, das Schule machen könnte.

GSP+-Status: Die Milliarden-Frage für Pakistans Exporte

Am Tag nach dem Rom-Gipfel, am 27. Februar, stand in Islamabad die wirtschaftliche Existenzfrage auf der Tagesordnung. Das Handelsministerium warnte vor dem Parlamentsausschuss: Der Fortbestand des privilegierten GSP+-Handelsabkommens mit der EU ist keine Selbstverständlichkeit.

Die EU ist mit Abstand Pakistans wichtigster Absatzmarkt. 28 Prozent aller Exporte gehen dorthin. Im Fiskaljahr 2024/2025 waren das Waren im Wert von 9,01 Milliarden US-Dollar. Über 90 Prozent davon zollfrei – ein riesiger Wettbewerbsvorteil.

Doch dieser Vorteil hängt an strikten Auflagen. Die EU überprüft derzeit im fünften Monitoring, ob Pakistan 27 internationale Konventionen zu Menschenrechten, Arbeitsnormen und Umweltschutz einhält. Genau hier schließt sich der Kreis zur Hilfe aus Rom: Nur durch gestärkte Institutionen kann Pakistan diese komplexen Standards dauerhaft erfüllen.

Wettlauf gegen Indien: Textilbranche unter Druck

Die Dringlichkeit wird durch ein anderes Freihandelsabkommen geschürt: die geplante EU-Indien-Partnerschaft. Derzeit exportieren beide Länder Textilien im Wert von je etwa sieben Milliarden Euro in die EU. Pakistan profitiert von Nullzöllen, indische Waren sind mit durchschnittlich elf Prozent belastet.

Fällt diese Barriere, fürchten pakistanische Exporteure um ihre Marktanteile. Die Regierung betont: Der privilegierte Zugang bleibt nur erhalten, wenn die EU-Standards eingehalten werden. Daher konzentrieren sich die Kapazitätsaufbau-Programme auch auf kommende Regulierungen wie den European Green Deal und den CO₂-Grenzausgleich.

Anzeige

Der CO2-Grenzausgleich stellt EU-Importeure vor neue Herausforderungen, da ab 2024 empfindliche Strafen bei Fehlern in der Dokumentation drohen. Erfahren Sie in diesem Experten-E-Book alles über Ihre neuen Pflichten und wie Sie die CO2-Emissionen Ihrer Waren gesetzeskonform melden. CO2-Grenzausgleich: Was EU-Importeure jetzt über ihre Berichtspflichten wissen müssen

Die Strategie: Wer diese Umweltstandards früh erfüllt, gewinnt einen nicht-tarifären Wettbewerbsvorteil. Es geht nicht mehr nur um den Preis, sondern um Compliance.

Reifeprüfung für die Partnerschaft

Die parallelen Entwicklungen in Rom und Islamabad zeigen eine neue Qualität der EU-Pakistan-Beziehungen. Die EU verknüpft Sicherheits- mit Handelspolitik. Statt mit Strafmaßnahmen zu drohen, setzt Brüssel auf kooperative Strukturhilfe.

Die Bilanz fällt 2027, wenn das aktuelle GSP+-Regime ausläuft. Ob Pakistans Industrie dann wettbewerbsfähig bleibt, hängt maßgeblich davon ab, wie effektiv die europäische Unterstützung in stabile Institutionen und grüne Produktion umgesetzt wird. Der nächsten Test steht bald an: Noch 2026 soll ein Folgetreffen der vier Innenminister in Islamabad stattfinden.


(27.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner

Polytec
Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Studie beweist: Heimisches Gehirntraining verändert das Hirn ( Finanztre...

» Cyberangriffe legen weltweit Krankenhäuser lahm ( Finanztrends)

» Eco Dream Aktie: Zahlen im Fokus ( Finanztrends)

» Mentale Fitness senkt Alzheimer-Risiko um fast 40 Prozent ( Finanztrends)

» EDF: Milliarden-Gewinn erzielt ( Finanztrends)

» AeroVironment Aktie: Zahlen rücken näher ( Finanztrends)

» Altria Aktie: Dividende bestätigt ( Finanztrends)

» Rexford Industrial Realty Aktie: Insider greifen zu ( Finanztrends)

» Tesla Aktie: Siebensitzer kommt ( Finanztrends)

» OpenAI: Sicherheitsprobleme erschüttern ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Neue Studien: Lebensstil senkt Demenzrisiko deutlich ( Finanztrends)
Mentale Fitness senkt Alzheimer-Risiko um fast 40 Prozent ( Finanztrends)
Apple Aktie: Produktwoche startet ( Finanztrends)
Altria Aktie: Dividende bestätigt ( Finanztrends)
AeroVironment Aktie: Zahlen rücken näher ( Finanztrends)
Warner Bros. Discovery (A) Aktie: Übernahme-Blockbuster für 110 Milliarden Dollar ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Deutsche Bank
    BSN MA-Event Lenzing
    #gabb #2050
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1102: ATX deutlich erholt, heute FACC-Day an der Wiener Börse, spannende News bei cyan, Aufschlag Erich Hampel

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Helmar Lerski
    Köpfe des Alltags
    1931
    Hermann Reckendorf

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel



    Autor: Finanztrends

    27.02.2026, 4538 Zeichen

    Die Europäische Union baut ihre Unterstützung für Pakistan massiv aus – eine strategische Doppel-Offensive für sichere Grenzen und stabile Handelsbeziehungen. Innerhalb von 48 Stunden besiegelten europäische Minister in Rom ein umfassendes Kooperationsabkommen, während in Islamabad die Weichen für den Erhalt milliardenschwerer Handelsvorteile gestellt wurden.

    Rom-Abkommen: Kampf gegen Schleuser und für legale Migration

    Bei einem Gipfeltreffen der Innenminister Italiens, Spaniens, Griechenlands und Pakistans in Rom wurde am 26. Februar ein neuer gemeinsamer Aktionsplan vereinbart. Kernstück ist eine umfassende EU-Kapazitätsaufbauhilfe für pakistanische Institutionen. Diese soll Grenzmanagement, Aufsichtsbehörden und den Kampf gegen Schmuggler-Netzwerke stärken.

    Anzeige

    Angesichts der engeren Verzahnung von Handelswegen und regulatorischen Anforderungen müssen Importeure ihre Berichtspflichten heute genauer denn je kennen. Dieser kostenlose Leitfaden hilft Ihnen, die komplexen Vorgaben der neuen CBAM-Verordnung rechtssicher und ohne Strafzahlungen umzusetzen. CBAM-Reporting rechtssicher meistern: Schritt-für-Schritt-Anleitung für Importeure

    Die europäischen Partner honorierten pakistanische Fortschritte: Die irregulären Migrationsströme seien bereits um 47 Prozent zurückgegangen. Die neue Hilfe zielt darauf ab, diesen Trend mit moderner Erkennungstechnologie, besserer Gesetzgebung und Ausbildung zu festigen. Ein neu eingerichteter Schnellreaktionsmechanismus und klare Rückführungsprotokolle sollen die Zusammenarbeit beschleunigen.

    Ein bedeutendes Signal ist Italiens Zusage von 10.500 Arbeitsvisa für pakistanische Fachkräfte. Dies markiert eine strategische Wende hin zu regulären, legalen Migrationswegen – ein Modell, das Schule machen könnte.

    GSP+-Status: Die Milliarden-Frage für Pakistans Exporte

    Am Tag nach dem Rom-Gipfel, am 27. Februar, stand in Islamabad die wirtschaftliche Existenzfrage auf der Tagesordnung. Das Handelsministerium warnte vor dem Parlamentsausschuss: Der Fortbestand des privilegierten GSP+-Handelsabkommens mit der EU ist keine Selbstverständlichkeit.

    Die EU ist mit Abstand Pakistans wichtigster Absatzmarkt. 28 Prozent aller Exporte gehen dorthin. Im Fiskaljahr 2024/2025 waren das Waren im Wert von 9,01 Milliarden US-Dollar. Über 90 Prozent davon zollfrei – ein riesiger Wettbewerbsvorteil.

    Doch dieser Vorteil hängt an strikten Auflagen. Die EU überprüft derzeit im fünften Monitoring, ob Pakistan 27 internationale Konventionen zu Menschenrechten, Arbeitsnormen und Umweltschutz einhält. Genau hier schließt sich der Kreis zur Hilfe aus Rom: Nur durch gestärkte Institutionen kann Pakistan diese komplexen Standards dauerhaft erfüllen.

    Wettlauf gegen Indien: Textilbranche unter Druck

    Die Dringlichkeit wird durch ein anderes Freihandelsabkommen geschürt: die geplante EU-Indien-Partnerschaft. Derzeit exportieren beide Länder Textilien im Wert von je etwa sieben Milliarden Euro in die EU. Pakistan profitiert von Nullzöllen, indische Waren sind mit durchschnittlich elf Prozent belastet.

    Fällt diese Barriere, fürchten pakistanische Exporteure um ihre Marktanteile. Die Regierung betont: Der privilegierte Zugang bleibt nur erhalten, wenn die EU-Standards eingehalten werden. Daher konzentrieren sich die Kapazitätsaufbau-Programme auch auf kommende Regulierungen wie den European Green Deal und den CO₂-Grenzausgleich.

    Anzeige

    Der CO2-Grenzausgleich stellt EU-Importeure vor neue Herausforderungen, da ab 2024 empfindliche Strafen bei Fehlern in der Dokumentation drohen. Erfahren Sie in diesem Experten-E-Book alles über Ihre neuen Pflichten und wie Sie die CO2-Emissionen Ihrer Waren gesetzeskonform melden. CO2-Grenzausgleich: Was EU-Importeure jetzt über ihre Berichtspflichten wissen müssen

    Die Strategie: Wer diese Umweltstandards früh erfüllt, gewinnt einen nicht-tarifären Wettbewerbsvorteil. Es geht nicht mehr nur um den Preis, sondern um Compliance.

    Reifeprüfung für die Partnerschaft

    Die parallelen Entwicklungen in Rom und Islamabad zeigen eine neue Qualität der EU-Pakistan-Beziehungen. Die EU verknüpft Sicherheits- mit Handelspolitik. Statt mit Strafmaßnahmen zu drohen, setzt Brüssel auf kooperative Strukturhilfe.

    Die Bilanz fällt 2027, wenn das aktuelle GSP+-Regime ausläuft. Ob Pakistans Industrie dann wettbewerbsfähig bleibt, hängt maßgeblich davon ab, wie effektiv die europäische Unterstützung in stabile Institutionen und grüne Produktion umgesetzt wird. Der nächsten Test steht bald an: Noch 2026 soll ein Folgetreffen der vier Innenminister in Islamabad stattfinden.


    (27.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Random Partner

    Polytec
    Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Studie beweist: Heimisches Gehirntraining verändert das Hirn ( Finanztre...

    » Cyberangriffe legen weltweit Krankenhäuser lahm ( Finanztrends)

    » Eco Dream Aktie: Zahlen im Fokus ( Finanztrends)

    » Mentale Fitness senkt Alzheimer-Risiko um fast 40 Prozent ( Finanztrends)

    » EDF: Milliarden-Gewinn erzielt ( Finanztrends)

    » AeroVironment Aktie: Zahlen rücken näher ( Finanztrends)

    » Altria Aktie: Dividende bestätigt ( Finanztrends)

    » Rexford Industrial Realty Aktie: Insider greifen zu ( Finanztrends)

    » Tesla Aktie: Siebensitzer kommt ( Finanztrends)

    » OpenAI: Sicherheitsprobleme erschüttern ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Neue Studien: Lebensstil senkt Demenzrisiko deutlich ( Finanztrends)
    Mentale Fitness senkt Alzheimer-Risiko um fast 40 Prozent ( Finanztrends)
    Apple Aktie: Produktwoche startet ( Finanztrends)
    Altria Aktie: Dividende bestätigt ( Finanztrends)
    AeroVironment Aktie: Zahlen rücken näher ( Finanztrends)
    Warner Bros. Discovery (A) Aktie: Übernahme-Blockbuster für 110 Milliarden Dollar ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Deutsche Bank
      BSN MA-Event Lenzing
      #gabb #2050
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1102: ATX deutlich erholt, heute FACC-Day an der Wiener Börse, spannende News bei cyan, Aufschlag Erich Hampel

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Anna Fabricius
      Home is where work is
      2024
      Self published

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Tenmei Kanoh
      New York 1969
      2014
      Ishi Inc.

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de