EU stärkt Pakistan mit Milliarden-Hilfe für Grenzen und Handel ( Finanztrends)

EU stärkt Pakistan mit Milliarden-Hilfe für Grenzen und Handel
27.02.2026
Die Europäische Union baut ihre Unterstützung für Pakistan massiv aus – eine strategische Doppel-Offensive für sichere Grenzen und stabile Handelsbeziehungen. Innerhalb von 48 Stunden besiegelten europäische Minister in Rom ein umfassendes Kooperationsabkommen, während in Islamabad die Weichen für den Erhalt milliardenschwerer Handelsvorteile gestellt wurden.
Rom-Abkommen: Kampf gegen Schleuser und für legale Migration
Bei einem Gipfeltreffen der Innenminister Italiens, Spaniens, Griechenlands und Pakistans in Rom wurde am 26. Februar ein neuer gemeinsamer Aktionsplan vereinbart. Kernstück ist eine umfassende EU-Kapazitätsaufbauhilfe für pakistanische Institutionen. Diese soll Grenzmanagement, Aufsichtsbehörden und den Kampf gegen Schmuggler-Netzwerke stärken.
Angesichts der engeren Verzahnung von Handelswegen und regulatorischen Anforderungen müssen Importeure ihre Berichtspflichten heute genauer denn je kennen. Dieser kostenlose Leitfaden hilft Ihnen, die komplexen Vorgaben der neuen CBAM-Verordnung rechtssicher und ohne Strafzahlungen umzusetzen. CBAM-Reporting rechtssicher meistern: Schritt-für-Schritt-Anleitung für Importeure
Die europäischen Partner honorierten pakistanische Fortschritte: Die irregulären Migrationsströme seien bereits um 47 Prozent zurückgegangen. Die neue Hilfe zielt darauf ab, diesen Trend mit moderner Erkennungstechnologie, besserer Gesetzgebung und Ausbildung zu festigen. Ein neu eingerichteter Schnellreaktionsmechanismus und klare Rückführungsprotokolle sollen die Zusammenarbeit beschleunigen.
Ein bedeutendes Signal ist Italiens Zusage von 10.500 Arbeitsvisa für pakistanische Fachkräfte. Dies markiert eine strategische Wende hin zu regulären, legalen Migrationswegen – ein Modell, das Schule machen könnte.
GSP+-Status: Die Milliarden-Frage für Pakistans Exporte
Am Tag nach dem Rom-Gipfel, am 27. Februar, stand in Islamabad die wirtschaftliche Existenzfrage auf der Tagesordnung. Das Handelsministerium warnte vor dem Parlamentsausschuss: Der Fortbestand des privilegierten GSP+-Handelsabkommens mit der EU ist keine Selbstverständlichkeit.
Die EU ist mit Abstand Pakistans wichtigster Absatzmarkt. 28 Prozent aller Exporte gehen dorthin. Im Fiskaljahr 2024/2025 waren das Waren im Wert von 9,01 Milliarden US-Dollar. Über 90 Prozent davon zollfrei – ein riesiger Wettbewerbsvorteil.
Doch dieser Vorteil hängt an strikten Auflagen. Die EU überprüft derzeit im fünften Monitoring, ob Pakistan 27 internationale Konventionen zu Menschenrechten, Arbeitsnormen und Umweltschutz einhält. Genau hier schließt sich der Kreis zur Hilfe aus Rom: Nur durch gestärkte Institutionen kann Pakistan diese komplexen Standards dauerhaft erfüllen.
Wettlauf gegen Indien: Textilbranche unter Druck
Die Dringlichkeit wird durch ein anderes Freihandelsabkommen geschürt: die geplante EU-Indien-Partnerschaft. Derzeit exportieren beide Länder Textilien im Wert von je etwa sieben Milliarden Euro in die EU. Pakistan profitiert von Nullzöllen, indische Waren sind mit durchschnittlich elf Prozent belastet.
Fällt diese Barriere, fürchten pakistanische Exporteure um ihre Marktanteile. Die Regierung betont: Der privilegierte Zugang bleibt nur erhalten, wenn die EU-Standards eingehalten werden. Daher konzentrieren sich die Kapazitätsaufbau-Programme auch auf kommende Regulierungen wie den European Green Deal und den CO₂-Grenzausgleich.
Der CO2-Grenzausgleich stellt EU-Importeure vor neue Herausforderungen, da ab 2024 empfindliche Strafen bei Fehlern in der Dokumentation drohen. Erfahren Sie in diesem Experten-E-Book alles über Ihre neuen Pflichten und wie Sie die CO2-Emissionen Ihrer Waren gesetzeskonform melden. CO2-Grenzausgleich: Was EU-Importeure jetzt über ihre Berichtspflichten wissen müssen
Die Strategie: Wer diese Umweltstandards früh erfüllt, gewinnt einen nicht-tarifären Wettbewerbsvorteil. Es geht nicht mehr nur um den Preis, sondern um Compliance.
Reifeprüfung für die Partnerschaft
Die parallelen Entwicklungen in Rom und Islamabad zeigen eine neue Qualität der EU-Pakistan-Beziehungen. Die EU verknüpft Sicherheits- mit Handelspolitik. Statt mit Strafmaßnahmen zu drohen, setzt Brüssel auf kooperative Strukturhilfe.
Die Bilanz fällt 2027, wenn das aktuelle GSP+-Regime ausläuft. Ob Pakistans Industrie dann wettbewerbsfähig bleibt, hängt maßgeblich davon ab, wie effektiv die europäische Unterstützung in stabile Institutionen und grüne Produktion umgesetzt wird. Der nächsten Test steht bald an: Noch 2026 soll ein Folgetreffen der vier Innenminister in Islamabad stattfinden.
