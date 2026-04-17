Börsegeschichte 17.4.: Semperit (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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under MA200:
17.04.2019: Semperit: Am längsten unter MA200: 558 Tage (endete am: 17.04.2019)
Bisher gab es an einem 17. April 21 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 17.04. beträgt 0,29%. Der beste 17.04. fand im Jahr 2020 mit 3,16%statt, der schlechteste 17.04. im Jahr 2015 mit -1,72%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 17.04. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.04.)
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