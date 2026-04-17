Nachlese: Thomas Leissing Treasury & Finance Convention, Heiko Thieme (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
17.04.2026, 1940 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8608/
Thomas Leissing ist CFO der Egger Holzwerkstoffe GmbH. Vor etwas mehr als einem Jahrzehnt hatten wir im Kapitalmarktumfeld immer wieder Kontakt, Egger war starker Emittent von Retailanleihen an der Wiener Börse. Thomas führt aus, warum dieses Segment für Egger derzeit kein Thema mehr darstellt. Wir sprechen auch ausführlich über die Finanzierungsstrategie des Familienunternehmens und die Bedeutung der freien Cash-flows, Eigenkapital sorgt für Stabilität. Im Bereich der Fremdfinanzierung gibt es ein Drei-Säulen-Modell: Bankenfinanzierung, Kapitalmarktfinanzierungen und das Factoring-Programm. Das Gespräch wurde bei der #tfc25 aufgezeichnet und beinhaltet Infos zur #tfc26 von SLG Treasury sowie natürlich wieder einen Einspieler von Melanie.
- https://www.egger.com/de/?country=AT
- die Treasury & Finance Convention (TFC) richtet SLG 2026 als „TFC kompakt“ aus: ein fokussierter Tag im Juni, entwickelt aus dem Feedback der Community. https://treasury-finance-convention.at
Melanie`s Einspieler: DC Waterline, Wien 22 . https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/projekt/dc-waterline/
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.
Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8607
- ATX etwas stärker
- AT&S schon wieder top
- News zu Flughafen Wien, Bawag, AT&S, Frequentis
- Gedanken zu Oberbank, BKS und Lenzing
- Heiko Thieme läutet die Opening Bell für Donnerstag. Er hat vor 10 Jahren am exaktesten vorausgesagt, wann es einen neuen ATX-Rekord geben wird. Auflösung dann im in meinem Fanboybuch zur Wiener Börse
- Börse Frankfurt etwas fester, Zalando gesucht
- Vintage: Immofinanz, Verbund
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.04.)
Wiener Börse Party #1137: ATX zum April-Verfall zunächst etwas leichter, AT&S 17x in 74 Handelstagen top, Duett mit Gregor Rosinger
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1.
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