Pearson Aktie: CFO wechselt ( Finanztrends)

27.02.2026, 3933 Zeichen

Der britische Bildungskonzern Pearson hat am heutigen Freitag seine Jahreszahlen für 2025 vorgelegt – und gleichzeitig einen Führungswechsel in der Finanzabteilung bekanntgegeben. CFO Sally Johnson verlässt das Unternehmen nach 26 Jahren, um zu einem großen Privatunternehmen zu wechseln. Ihr Nachfolger Simon Robson kommt vom Medienkonzern Sky und übernimmt das Amt am 8. Mai 2026.

Die Aktie reagierte unbeeindruckt: Der Kurs verharrte bei 960 Pence, weit entfernt vom 52-Wochen-Hoch von 1.401 Pence. Die Zahlen selbst bewegten sich im erwarteten Rahmen, die KI-Offensive des Konzerns konnte den Markt nicht überzeugen.

Zahlen im Plan, Aktienkurs unter Druck

Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 6 Prozent auf 614 Millionen Pfund und lag damit am oberen Ende der Guidance zwischen 610 und 615 Millionen Pfund. Der Umsatz legte währungsbereinigt um 4 Prozent zu, nominal erreichte Pearson 3,577 Milliarden Pfund. Die operative Marge verbesserte sich von 16,9 auf 17,2 Prozent.

Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 4 Prozent auf 64,5 Pence. Der statutory Gewinn vor Steuern fiel hingegen von 510 auf 457 Millionen Pfund. Belastend wirkten Abschreibungen in Höhe von 87 Millionen Pfund auf eine Plattform-Konsolidierung sowie negative Währungseffekte, die den Umsatz um 112 Millionen Pfund und das bereinigte operative Ergebnis um 28 Millionen Pfund schmälerten.

Starker Cashflow, steigende Verschuldung

Der freie Cashflow legte um 8 Prozent auf 527 Millionen Pfund zu, was einer Umwandlungsrate von 125 Prozent entspricht. Bereinigt um eine einmalige Steuerrückzahlung der britischen Steuerbehörde HMRC in Höhe von 97 Millionen Pfund liegt die Conversion Rate bei 98 Prozent. Die Nettoverschuldung erhöhte sich von 853 Millionen auf 1,07 Milliarden Pfund, nachdem Pearson 352 Millionen Pfund für ein Aktienrückkaufprogramm ausgegeben hatte.

Die Dividende steigt um 5 Prozent auf 25,2 Pence je Aktie. Ein weiteres Rückkaufprogramm über 350 Millionen Pfund läuft bereits seit Januar 2026.