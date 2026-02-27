IOI Corporation Aktie: Deutlicher Gewinnsprung ( Finanztrends)

27.02.2026, 3139 Zeichen

Die IOI Corporation hat mit ihren Zahlen zum ersten Halbjahr 2026 die Markterwartungen übertroffen und eine Serie von Kurszielanhebungen ausgelöst. Vor allem ein starkes zweites Quartal und eine gesteigerte Produktion im Plantagengeschäft trieben das Ergebnis nach oben. Kann die positive Dynamik bei den Rohstoffpreisen den zunehmenden Wettbewerbsdruck in der Fertigung dauerhaft kompensieren?

Erhebliche Gewinnsteigerung im zweiten Quartal

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 verzeichnete der Konzern einen Nettogewinn von 528,5 Millionen RM. Dies entspricht einer massiven Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum, in dem lediglich 111,1 Millionen RM erwirtschaftet wurden. Der Quartalsumsatz legte leicht auf 3,01 Milliarden RM zu.

Neben der operativen Stärke stützten externe Faktoren das Ergebnis: Ein positiver Währungsumrechnungseffekt auf Kredite und Einlagen steuerte 112 Millionen RM zum Quartalsgewinn bei. Auf Sicht des gesamten ersten Halbjahres stieg der Nettogewinn moderat von 821,8 Millionen RM auf 897,9 Millionen RM, während der Umsatz die Marke von sechs Milliarden RM überschritt.

Plantagensektor profitiert von höheren Mengen

Der operative Gewinn im Plantagengeschäft legte im ersten Halbjahr zu. Ausschlaggebend war hierfür eine um acht Prozent gestiegene Produktion von frischen Fruchtbündeln (FFB) sowie festere Preise für Palmölkerne. Diese Faktoren konnten den leichten Preisrückgang bei rohem Palmöl (CPO) vollständig auffangen.

Im ressourcenbasierten Fertigungssektor gelang dem Unternehmen die Rückkehr in die Gewinnzone mit einem operativen Halbjahresergebnis von 103,6 Millionen RM. Allerdings verdeutlicht der direkte Vergleich zwischen dem ersten und zweiten Quartal die Herausforderungen: Sinkende Margen und ein schwieriges Umfeld im Raffineriegeschäft belasteten zuletzt die Profitabilität in diesem Segment.