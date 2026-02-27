UnitedHealth Aktie: Großinvestor steigt aus ( Finanztrends)
27.02.2026
Der Aristotle Growth Equity Fund hat seine komplette Position in UnitedHealth verkauft. Der Ausstieg erfolgte am 26. Februar 2026 – kurz nachdem der Versicherungskonzern seine Gewinnprognose gesenkt hatte. Die Fondsmanager nannten den gesenkten Ausblick als ausschlaggebenden Grund für die Liquidation.
Strukturwandel setzt Geschäftsmodell unter Druck
Doch die gesenkten Erwartungen sind nur ein Symptom. Die gesamte Branche steht vor grundlegenden Veränderungen. Pharmakonzerne wie Eli Lilly und Pfizer verkaufen Medikamente zunehmend direkt an Verbraucher – und umgehen damit die traditionellen Pharmacy Benefit Manager (PBM), auf die Versicherer wie UnitedHealth angewiesen sind.
Das bisherige System funktionierte so: PBMs erhielten hohe Rabatte von Pharmaherstellern, wenn sie deren teurere Markenmedikamente statt günstiger Generika bevorzugten. Diese Rabatte behielten die PBMs größtenteils selbst – die Versicherungsprämien stiegen trotzdem. Laut einer Analyse des American Consumer Institute trägt genau diese Praxis maßgeblich zu den steigenden Gesundheitskosten bei.
Der Direktvertrieb schafft transparente Preise und macht die PBM-Zwischenstufe zunehmend überflüssig. Für UnitedHealth, das mit Optum auch einen großen PBM betreibt, bedeutet das einen direkten Angriff auf eine wichtige Ertragsquelle.
Behörden verschärfen die Kontrollen
Parallel dazu nimmt der regulatorische Druck zu. Die Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) überwachen Medicare-Advantage-Programme mittlerweile automatisiert über das Health Plan Management System. Anbieter müssen kontinuierlich nachweisen, dass ihre Ärztenetze den Anforderungen entsprechen.
Im Medicaid-Bereich geht die Trump-Administration aktuell hart vor: Minnesota wurden 259 Millionen Dollar an Medicaid-Zahlungen gestoppt. Gleichzeitig ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen mindestens 200 Gesundheitsdienstleister wegen Betrugsverdachts. Die Behörden stufen insgesamt 5.800 Anbieter in 14 Medicaid-Programmen als Hochrisiko ein.
Für UnitedHealth, als größter Anbieter von Medicare-Advantage- und Medicaid-Plänen, bedeutet diese Entwicklung erhöhte Compliance-Kosten und verschärfte Prüfungen. Die Kombination aus sinkenden Margen im PBM-Geschäft, steigenden regulatorischen Anforderungen und einer gesenkten Gewinnprognose erklärt, warum institutionelle Investoren derzeit Positionen abbauen.
