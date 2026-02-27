UnitedHealth Aktie: Großinvestor steigt aus ( Finanztrends)

27.02.2026, 2869 Zeichen

Der Aristotle Growth Equity Fund hat seine komplette Position in UnitedHealth verkauft. Der Ausstieg erfolgte am 26. Februar 2026 – kurz nachdem der Versicherungskonzern seine Gewinnprognose gesenkt hatte. Die Fondsmanager nannten den gesenkten Ausblick als ausschlaggebenden Grund für die Liquidation.

Strukturwandel setzt Geschäftsmodell unter Druck

Doch die gesenkten Erwartungen sind nur ein Symptom. Die gesamte Branche steht vor grundlegenden Veränderungen. Pharmakonzerne wie Eli Lilly und Pfizer verkaufen Medikamente zunehmend direkt an Verbraucher – und umgehen damit die traditionellen Pharmacy Benefit Manager (PBM), auf die Versicherer wie UnitedHealth angewiesen sind.

Das bisherige System funktionierte so: PBMs erhielten hohe Rabatte von Pharmaherstellern, wenn sie deren teurere Markenmedikamente statt günstiger Generika bevorzugten. Diese Rabatte behielten die PBMs größtenteils selbst – die Versicherungsprämien stiegen trotzdem. Laut einer Analyse des American Consumer Institute trägt genau diese Praxis maßgeblich zu den steigenden Gesundheitskosten bei.

Der Direktvertrieb schafft transparente Preise und macht die PBM-Zwischenstufe zunehmend überflüssig. Für UnitedHealth, das mit Optum auch einen großen PBM betreibt, bedeutet das einen direkten Angriff auf eine wichtige Ertragsquelle.

Behörden verschärfen die Kontrollen

Parallel dazu nimmt der regulatorische Druck zu. Die Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) überwachen Medicare-Advantage-Programme mittlerweile automatisiert über das Health Plan Management System. Anbieter müssen kontinuierlich nachweisen, dass ihre Ärztenetze den Anforderungen entsprechen.