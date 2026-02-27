Neue Studien: Lebensstil senkt Demenzrisiko deutlich ( Finanztrends)

27.02.2026, 3076 Zeichen

Kaffee, Denksport und Omega-3 schützen das Gehirn nachweislich. Das belegen mehrere große Langzeitstudien, die im Februar veröffentlicht wurden. Ihre Botschaft ist klar: Ein aktiver Lebensstil kann das Risiko für Alzheimer und andere Demenzformen erheblich reduzieren.

Das Gehirn bleibt fit, wenn es gefordert wird. Eine Studie der Rush University mit fast 2.000 Senioren zeigt: Menschen mit hoher lebenslanger geistiger Aktivität hatten ein um 38 Prozent geringeres Alzheimer-Risiko. Lesen, Schreiben oder Sprachenlernen bauen eine "kognitive Reserve" auf.

Noch eindrucksvoller sind die Daten einer NIH-Studie. Teilnehmer, die vor 20 Jahren ein spezielles Computertraining zur Verarbeitungsgeschwindigkeit absolvierten, erkrankten später um 25 Prozent seltener an Demenz. Schon wenige Wochen Training könnten demnach langfristig schützen.

Zwei Tassen Kaffee am Tag machen den Unterschied

Auch die Ernährung spielt eine Schlüsselrolle. Eine Harvard-Studie mit über 130.000 Personen fand heraus: Zwei bis drei Tassen koffeinhaltiger Kaffee täglich senken das Demenzrisiko um 18 Prozent. Bei entkoffeiniertem Kaffee trat der Effekt nicht auf. Forscher vermuten, dass Koffein zusammen mit Pflanzenstoffen Entzündungen im Gehirn hemmt.

Eine weitere Studie in "Clinical Nutrition" analysierte Blutwerte. Hohe Omega-3-Spiegel gingen mit einem bis zu 40 Prozent geringeren Risiko für früh einsetzende Demenz einher. Die Botschaft: Die Vorsorge sollte schon im mittleren Lebensalter beginnen.