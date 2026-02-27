Neue Studien: Lebensstil senkt Demenzrisiko deutlich ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
27.02.2026, 3076 Zeichen
Kaffee, Denksport und Omega-3 schützen das Gehirn nachweislich. Das belegen mehrere große Langzeitstudien, die im Februar veröffentlicht wurden. Ihre Botschaft ist klar: Ein aktiver Lebensstil kann das Risiko für Alzheimer und andere Demenzformen erheblich reduzieren.
Gehirntraining wirkt noch nach 20 Jahren
Das Gehirn bleibt fit, wenn es gefordert wird. Eine Studie der Rush University mit fast 2.000 Senioren zeigt: Menschen mit hoher lebenslanger geistiger Aktivität hatten ein um 38 Prozent geringeres Alzheimer-Risiko. Lesen, Schreiben oder Sprachenlernen bauen eine "kognitive Reserve" auf.
Mentale Fitness ist keine Frage des Alters, sondern der richtigen Routine. Dieser kostenlose Ratgeber zeigt Ihnen 7 Geheimnisse für ein leistungsfähiges Gehirn und wie Sie Ihr Demenz-Risiko effektiv senken können. Gratis-PDF: 11 Übungen für mehr Fokus und Gedächtnis
Noch eindrucksvoller sind die Daten einer NIH-Studie. Teilnehmer, die vor 20 Jahren ein spezielles Computertraining zur Verarbeitungsgeschwindigkeit absolvierten, erkrankten später um 25 Prozent seltener an Demenz. Schon wenige Wochen Training könnten demnach langfristig schützen.
Zwei Tassen Kaffee am Tag machen den Unterschied
Auch die Ernährung spielt eine Schlüsselrolle. Eine Harvard-Studie mit über 130.000 Personen fand heraus: Zwei bis drei Tassen koffeinhaltiger Kaffee täglich senken das Demenzrisiko um 18 Prozent. Bei entkoffeiniertem Kaffee trat der Effekt nicht auf. Forscher vermuten, dass Koffein zusammen mit Pflanzenstoffen Entzündungen im Gehirn hemmt.
Eine weitere Studie in "Clinical Nutrition" analysierte Blutwerte. Hohe Omega-3-Spiegel gingen mit einem bis zu 40 Prozent geringeren Risiko für früh einsetzende Demenz einher. Die Botschaft: Die Vorsorge sollte schon im mittleren Lebensalter beginnen.
Ob Omega-3 oder Entzündungswerte – wer seine Gesundheit proaktiv steuern will, muss seine Laborwerte richtig deuten können. Erfahren Sie in diesem Experten-Report, welche 10 Vitalstoff-Werte wirklich zählen und wie Sie Fehldiagnosen vermeiden. Kostenlosen Laborwerte-Selbstcheck hier herunterladen
Prävention wird zur wichtigsten Waffe
Angesichts steigender Fallzahlen gewinnt die Vorbeugung an Bedeutung. Medikamentöse Therapien zeigen bislang nur begrenzte Erfolge. Die neuen Studien liefern nun konkrete, alltagstaugliche Ansätze.
Fachgesellschaften fordern, diese Erkenntnisse stärker in die Gesundheitsaufklärung zu integrieren. Der Clue: Einfache Maßnahmen wie Kaffeetrinken, Lesen oder digitales Gehirntraining sind für fast jeden zugänglich und bezahlbar.
Der Mix macht's
Die Forschung bewegt sich weg von der Suche nach der einen Wunderwaffe. Stattdessen setzt sie auf ein Bündel aus Lebensstilfaktoren. Künftige Präventionsstrategien werden wahrscheinlich individuell zugeschnitten sein und Ernährung, Bewegung, Sozialkontakte und Gehirntraining kombinieren.
Die Studien senden eine ermutigende Nachricht: Der kognitive Abbau im Alter ist kein unabwendbares Schicksal. Durch bewusste Entscheidungen im Alltag lässt er sich aktiv beeinflussen – und das mit messbarem Erfolg.
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
Strabag
Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17).
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Deutsche Leberstiftung setzt mit Kochbuch auf gesunde Fette ( Finanztrends)
» LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute flog mir der Royal TS ...
» BAWAG-Aktie schreibt Börsengeschichte: Über eine Milliarde Euro Handelsv...
» Darm-Hirn-Herz-Achse: Probiotika könnten Herz schützen ( Finanztrends)
» Delivery Hero Aktie: Zwiespältige Signale ( Finanztrends)
» Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)
» Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)
» Telix Aktie: Umsatzsprung beflügelt ( Finanztrends)
» G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)
» Österreich-Depots: All time High Stockpicking Österreich; gute Signale, ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Klondike Gold, United Internet, Hypoport, par...
- Wie Wirecard, Drillisch, Aixtron, Commerzbank, Lu...
- Wie Scout24, Commerzbank, Deutsche Telekom, adida...
- Covestro Aktie: Zäsur ( Finanztrends)
- OpenAI: Sicherheitsprobleme erschüttern ( Finanzt...
- Tesla Aktie: Siebensitzer kommt ( Finanztrends)
Featured Partner Video
177. Laufheld Online Workout für Läufer
0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...
Books josefchladek.com
JH Engström
Dimma Brume Mist
2025
Void
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Man Ray
Photographie n'est pas L'Art
1937
GLM
Helmar Lerski
Köpfe des Alltags
1931
Hermann Reckendorf
27.02.2026, 3076 Zeichen
Kaffee, Denksport und Omega-3 schützen das Gehirn nachweislich. Das belegen mehrere große Langzeitstudien, die im Februar veröffentlicht wurden. Ihre Botschaft ist klar: Ein aktiver Lebensstil kann das Risiko für Alzheimer und andere Demenzformen erheblich reduzieren.
Gehirntraining wirkt noch nach 20 Jahren
Das Gehirn bleibt fit, wenn es gefordert wird. Eine Studie der Rush University mit fast 2.000 Senioren zeigt: Menschen mit hoher lebenslanger geistiger Aktivität hatten ein um 38 Prozent geringeres Alzheimer-Risiko. Lesen, Schreiben oder Sprachenlernen bauen eine "kognitive Reserve" auf.
Mentale Fitness ist keine Frage des Alters, sondern der richtigen Routine. Dieser kostenlose Ratgeber zeigt Ihnen 7 Geheimnisse für ein leistungsfähiges Gehirn und wie Sie Ihr Demenz-Risiko effektiv senken können. Gratis-PDF: 11 Übungen für mehr Fokus und Gedächtnis
Noch eindrucksvoller sind die Daten einer NIH-Studie. Teilnehmer, die vor 20 Jahren ein spezielles Computertraining zur Verarbeitungsgeschwindigkeit absolvierten, erkrankten später um 25 Prozent seltener an Demenz. Schon wenige Wochen Training könnten demnach langfristig schützen.
Zwei Tassen Kaffee am Tag machen den Unterschied
Auch die Ernährung spielt eine Schlüsselrolle. Eine Harvard-Studie mit über 130.000 Personen fand heraus: Zwei bis drei Tassen koffeinhaltiger Kaffee täglich senken das Demenzrisiko um 18 Prozent. Bei entkoffeiniertem Kaffee trat der Effekt nicht auf. Forscher vermuten, dass Koffein zusammen mit Pflanzenstoffen Entzündungen im Gehirn hemmt.
Eine weitere Studie in "Clinical Nutrition" analysierte Blutwerte. Hohe Omega-3-Spiegel gingen mit einem bis zu 40 Prozent geringeren Risiko für früh einsetzende Demenz einher. Die Botschaft: Die Vorsorge sollte schon im mittleren Lebensalter beginnen.
Ob Omega-3 oder Entzündungswerte – wer seine Gesundheit proaktiv steuern will, muss seine Laborwerte richtig deuten können. Erfahren Sie in diesem Experten-Report, welche 10 Vitalstoff-Werte wirklich zählen und wie Sie Fehldiagnosen vermeiden. Kostenlosen Laborwerte-Selbstcheck hier herunterladen
Prävention wird zur wichtigsten Waffe
Angesichts steigender Fallzahlen gewinnt die Vorbeugung an Bedeutung. Medikamentöse Therapien zeigen bislang nur begrenzte Erfolge. Die neuen Studien liefern nun konkrete, alltagstaugliche Ansätze.
Fachgesellschaften fordern, diese Erkenntnisse stärker in die Gesundheitsaufklärung zu integrieren. Der Clue: Einfache Maßnahmen wie Kaffeetrinken, Lesen oder digitales Gehirntraining sind für fast jeden zugänglich und bezahlbar.
Der Mix macht's
Die Forschung bewegt sich weg von der Suche nach der einen Wunderwaffe. Stattdessen setzt sie auf ein Bündel aus Lebensstilfaktoren. Künftige Präventionsstrategien werden wahrscheinlich individuell zugeschnitten sein und Ernährung, Bewegung, Sozialkontakte und Gehirntraining kombinieren.
Die Studien senden eine ermutigende Nachricht: Der kognitive Abbau im Alter ist kein unabwendbares Schicksal. Durch bewusste Entscheidungen im Alltag lässt er sich aktiv beeinflussen – und das mit messbarem Erfolg.
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
Strabag
Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17).
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Deutsche Leberstiftung setzt mit Kochbuch auf gesunde Fette ( Finanztrends)
» LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute flog mir der Royal TS ...
» BAWAG-Aktie schreibt Börsengeschichte: Über eine Milliarde Euro Handelsv...
» Darm-Hirn-Herz-Achse: Probiotika könnten Herz schützen ( Finanztrends)
» Delivery Hero Aktie: Zwiespältige Signale ( Finanztrends)
» Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)
» Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)
» Telix Aktie: Umsatzsprung beflügelt ( Finanztrends)
» G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)
» Österreich-Depots: All time High Stockpicking Österreich; gute Signale, ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Klondike Gold, United Internet, Hypoport, par...
- Wie Wirecard, Drillisch, Aixtron, Commerzbank, Lu...
- Wie Scout24, Commerzbank, Deutsche Telekom, adida...
- Covestro Aktie: Zäsur ( Finanztrends)
- OpenAI: Sicherheitsprobleme erschüttern ( Finanzt...
- Tesla Aktie: Siebensitzer kommt ( Finanztrends)
Featured Partner Video
177. Laufheld Online Workout für Läufer
0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...
Books josefchladek.com
Helmar Lerski
Köpfe des Alltags
1931
Hermann Reckendorf
Man Ray
Photographie n'est pas L'Art
1937
GLM
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void