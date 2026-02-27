SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Neue Studien: Lebensstil senkt Demenzrisiko deutlich ( Finanztrends)

27.02.2026, 3076 Zeichen

Kaffee, Denksport und Omega-3 schützen das Gehirn nachweislich. Das belegen mehrere große Langzeitstudien, die im Februar veröffentlicht wurden. Ihre Botschaft ist klar: Ein aktiver Lebensstil kann das Risiko für Alzheimer und andere Demenzformen erheblich reduzieren.

Gehirntraining wirkt noch nach 20 Jahren

Das Gehirn bleibt fit, wenn es gefordert wird. Eine Studie der Rush University mit fast 2.000 Senioren zeigt: Menschen mit hoher lebenslanger geistiger Aktivität hatten ein um 38 Prozent geringeres Alzheimer-Risiko. Lesen, Schreiben oder Sprachenlernen bauen eine "kognitive Reserve" auf.

Anzeige

Mentale Fitness ist keine Frage des Alters, sondern der richtigen Routine. Dieser kostenlose Ratgeber zeigt Ihnen 7 Geheimnisse für ein leistungsfähiges Gehirn und wie Sie Ihr Demenz-Risiko effektiv senken können. Gratis-PDF: 11 Übungen für mehr Fokus und Gedächtnis

Noch eindrucksvoller sind die Daten einer NIH-Studie. Teilnehmer, die vor 20 Jahren ein spezielles Computertraining zur Verarbeitungsgeschwindigkeit absolvierten, erkrankten später um 25 Prozent seltener an Demenz. Schon wenige Wochen Training könnten demnach langfristig schützen.

Zwei Tassen Kaffee am Tag machen den Unterschied

Auch die Ernährung spielt eine Schlüsselrolle. Eine Harvard-Studie mit über 130.000 Personen fand heraus: Zwei bis drei Tassen koffeinhaltiger Kaffee täglich senken das Demenzrisiko um 18 Prozent. Bei entkoffeiniertem Kaffee trat der Effekt nicht auf. Forscher vermuten, dass Koffein zusammen mit Pflanzenstoffen Entzündungen im Gehirn hemmt.

Eine weitere Studie in "Clinical Nutrition" analysierte Blutwerte. Hohe Omega-3-Spiegel gingen mit einem bis zu 40 Prozent geringeren Risiko für früh einsetzende Demenz einher. Die Botschaft: Die Vorsorge sollte schon im mittleren Lebensalter beginnen.

Anzeige

Ob Omega-3 oder Entzündungswerte – wer seine Gesundheit proaktiv steuern will, muss seine Laborwerte richtig deuten können. Erfahren Sie in diesem Experten-Report, welche 10 Vitalstoff-Werte wirklich zählen und wie Sie Fehldiagnosen vermeiden. Kostenlosen Laborwerte-Selbstcheck hier herunterladen

Prävention wird zur wichtigsten Waffe

Angesichts steigender Fallzahlen gewinnt die Vorbeugung an Bedeutung. Medikamentöse Therapien zeigen bislang nur begrenzte Erfolge. Die neuen Studien liefern nun konkrete, alltagstaugliche Ansätze.

Fachgesellschaften fordern, diese Erkenntnisse stärker in die Gesundheitsaufklärung zu integrieren. Der Clue: Einfache Maßnahmen wie Kaffeetrinken, Lesen oder digitales Gehirntraining sind für fast jeden zugänglich und bezahlbar.

Der Mix macht's

Die Forschung bewegt sich weg von der Suche nach der einen Wunderwaffe. Stattdessen setzt sie auf ein Bündel aus Lebensstilfaktoren. Künftige Präventionsstrategien werden wahrscheinlich individuell zugeschnitten sein und Ernährung, Bewegung, Sozialkontakte und Gehirntraining kombinieren.

Die Studien senden eine ermutigende Nachricht: Der kognitive Abbau im Alter ist kein unabwendbares Schicksal. Durch bewusste Entscheidungen im Alltag lässt er sich aktiv beeinflussen – und das mit messbarem Erfolg.


(27.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner

Strabag
Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17).

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Deutsche Leberstiftung setzt mit Kochbuch auf gesunde Fette ( Finanztrends)

» LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute flog mir der Royal TS ...

» BAWAG-Aktie schreibt Börsengeschichte: Über eine Milliarde Euro Handelsv...

» Darm-Hirn-Herz-Achse: Probiotika könnten Herz schützen ( Finanztrends)

» Delivery Hero Aktie: Zwiespältige Signale ( Finanztrends)

» Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)

» Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)

» Telix Aktie: Umsatzsprung beflügelt ( Finanztrends)

» G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)

» Österreich-Depots: All time High Stockpicking Österreich; gute Signale, ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Neue Studien: Lebensstil senkt Demenzrisiko deutlich ( Finanztrends)
BeOne Medicines präsentiert Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 – weltweiter Erfolg von BRUKINSA und führende Rolle in der Onkologie
Wie Wirecard, Drillisch, Aixtron, Commerzbank, Lufthansa und SBO für Gesprächsstoff sorgten
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)
Apple Aktie: Produktwoche startet ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Lenzing
    #gabb #2050
    Featured Partner Video

    177. Laufheld Online Workout für Läufer

    0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

    Books josefchladek.com

    JH Engström
    Dimma Brume Mist
    2025
    Void

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Helmar Lerski
    Köpfe des Alltags
    1931
    Hermann Reckendorf

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers



    Autor: Finanztrends

    27.02.2026, 3076 Zeichen

    Kaffee, Denksport und Omega-3 schützen das Gehirn nachweislich. Das belegen mehrere große Langzeitstudien, die im Februar veröffentlicht wurden. Ihre Botschaft ist klar: Ein aktiver Lebensstil kann das Risiko für Alzheimer und andere Demenzformen erheblich reduzieren.

    Gehirntraining wirkt noch nach 20 Jahren

    Das Gehirn bleibt fit, wenn es gefordert wird. Eine Studie der Rush University mit fast 2.000 Senioren zeigt: Menschen mit hoher lebenslanger geistiger Aktivität hatten ein um 38 Prozent geringeres Alzheimer-Risiko. Lesen, Schreiben oder Sprachenlernen bauen eine "kognitive Reserve" auf.

    Anzeige

    Mentale Fitness ist keine Frage des Alters, sondern der richtigen Routine. Dieser kostenlose Ratgeber zeigt Ihnen 7 Geheimnisse für ein leistungsfähiges Gehirn und wie Sie Ihr Demenz-Risiko effektiv senken können. Gratis-PDF: 11 Übungen für mehr Fokus und Gedächtnis

    Noch eindrucksvoller sind die Daten einer NIH-Studie. Teilnehmer, die vor 20 Jahren ein spezielles Computertraining zur Verarbeitungsgeschwindigkeit absolvierten, erkrankten später um 25 Prozent seltener an Demenz. Schon wenige Wochen Training könnten demnach langfristig schützen.

    Zwei Tassen Kaffee am Tag machen den Unterschied

    Auch die Ernährung spielt eine Schlüsselrolle. Eine Harvard-Studie mit über 130.000 Personen fand heraus: Zwei bis drei Tassen koffeinhaltiger Kaffee täglich senken das Demenzrisiko um 18 Prozent. Bei entkoffeiniertem Kaffee trat der Effekt nicht auf. Forscher vermuten, dass Koffein zusammen mit Pflanzenstoffen Entzündungen im Gehirn hemmt.

    Eine weitere Studie in "Clinical Nutrition" analysierte Blutwerte. Hohe Omega-3-Spiegel gingen mit einem bis zu 40 Prozent geringeren Risiko für früh einsetzende Demenz einher. Die Botschaft: Die Vorsorge sollte schon im mittleren Lebensalter beginnen.

    Anzeige

    Ob Omega-3 oder Entzündungswerte – wer seine Gesundheit proaktiv steuern will, muss seine Laborwerte richtig deuten können. Erfahren Sie in diesem Experten-Report, welche 10 Vitalstoff-Werte wirklich zählen und wie Sie Fehldiagnosen vermeiden. Kostenlosen Laborwerte-Selbstcheck hier herunterladen

    Prävention wird zur wichtigsten Waffe

    Angesichts steigender Fallzahlen gewinnt die Vorbeugung an Bedeutung. Medikamentöse Therapien zeigen bislang nur begrenzte Erfolge. Die neuen Studien liefern nun konkrete, alltagstaugliche Ansätze.

    Fachgesellschaften fordern, diese Erkenntnisse stärker in die Gesundheitsaufklärung zu integrieren. Der Clue: Einfache Maßnahmen wie Kaffeetrinken, Lesen oder digitales Gehirntraining sind für fast jeden zugänglich und bezahlbar.

    Der Mix macht's

    Die Forschung bewegt sich weg von der Suche nach der einen Wunderwaffe. Stattdessen setzt sie auf ein Bündel aus Lebensstilfaktoren. Künftige Präventionsstrategien werden wahrscheinlich individuell zugeschnitten sein und Ernährung, Bewegung, Sozialkontakte und Gehirntraining kombinieren.

    Die Studien senden eine ermutigende Nachricht: Der kognitive Abbau im Alter ist kein unabwendbares Schicksal. Durch bewusste Entscheidungen im Alltag lässt er sich aktiv beeinflussen – und das mit messbarem Erfolg.


    (27.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Random Partner

    Strabag
    Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17).

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Deutsche Leberstiftung setzt mit Kochbuch auf gesunde Fette ( Finanztrends)

    » LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute flog mir der Royal TS ...

    » BAWAG-Aktie schreibt Börsengeschichte: Über eine Milliarde Euro Handelsv...

    » Darm-Hirn-Herz-Achse: Probiotika könnten Herz schützen ( Finanztrends)

    » Delivery Hero Aktie: Zwiespältige Signale ( Finanztrends)

    » Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)

    » Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)

    » Telix Aktie: Umsatzsprung beflügelt ( Finanztrends)

    » G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)

    » Österreich-Depots: All time High Stockpicking Österreich; gute Signale, ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Neue Studien: Lebensstil senkt Demenzrisiko deutlich ( Finanztrends)
    BeOne Medicines präsentiert Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 – weltweiter Erfolg von BRUKINSA und führende Rolle in der Onkologie
    Wie Wirecard, Drillisch, Aixtron, Commerzbank, Lufthansa und SBO für Gesprächsstoff sorgten
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)
    Apple Aktie: Produktwoche startet ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Lenzing
      #gabb #2050
      Featured Partner Video

      177. Laufheld Online Workout für Läufer

      0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

      Books josefchladek.com

      Helmar Lerski
      Köpfe des Alltags
      1931
      Hermann Reckendorf

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Jeff Mermelstein
      What if Jeff were a Butterfly?
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de