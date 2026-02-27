Telix Aktie: Umsatzsprung beflügelt ( Finanztrends)

27.02.2026, 3015 Zeichen

Telix Pharmaceuticals meldet für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 einen Umsatzsprung von 56 Prozent auf rund 804 Millionen US-Dollar. Nach einer Phase regulatorischer Rückschläge im vergangenen Jahr signalisieren die aktuellen Zahlen und eine neue KI-Forschungskooperation eine operative Wende. Kann das Unternehmen diese Dynamik auch im laufenden Jahr beibehalten?

Starke Zahlen und optimistischer Ausblick

Die vorläufigen, noch ungeprüften Erlöse liegen mit 804 Millionen US-Dollar am oberen Ende der eigenen Prognosespanne. Wesentlicher Treiber war das Bildgebungsmittel Gozellix zur Diagnose von Prostatakrebs, das seit Oktober 2025 von der staatlichen US-Krankenversicherung Medicare erstattet wird.

Für das Geschäftsjahr 2026 stellt das Management Umsätze zwischen 950 und 970 Millionen US-Dollar in Aussicht, was einem weiteren Plus von bis zu 21 Prozent entspräche. Die Anleger reagierten gestern bereits mit einem Kurssprung von knapp elf Prozent auf die Nachrichten und halbierten damit die bisherigen Jahresverluste.

KI-Forschung und EU-Expansion

Heute gab das Unternehmen zudem eine strategische Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Essen bekannt. Ziel der Partnerschaft ist die Entwicklung KI-basierter Modelle zur Überlebensprognose bei Prostatakrebs-Patienten. Dabei greift das Projekt auf Daten von über 15.000 Patienten aus dem PROMISE-PET-Register zurück, um die Diagnostik zu präzisieren.

Parallel dazu treibt Telix die Expansion in Europa voran. Das Unternehmen hat einen Zulassungsantrag für das Hirntumor-Diagnostikum TLX101-Px bei der zuständigen EU-Behörde eingereicht. Ein positiver Bescheid würde den Markteintritt in einem weiteren wichtigen Segment bedeuten.