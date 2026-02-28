Rexford Industrial Realty Aktie: Insider greifen zu ( Finanztrends)

28.02.2026, 2730 Zeichen

Während viele Anleger nach enttäuschenden Quartalszahlen noch zögern, zeigen gleich drei Führungskräfte von Rexford Industrial Realty Vertrauen in die eigene Aktie. Am 27. Februar 2026 griffen Director David Stockert, die designierte CEO Laura Clark und CFO Michael Fitzmaurice zeitgleich zu – und investierten zusammen knapp 487.000 Dollar in das eigene Unternehmen.

Drei Käufe am selben Tag

Die Käufe erfolgten koordiniert: Stockert erwarb 5.000 Aktien zu durchschnittlich 37,39 Dollar, Clark stockte um 5.310 Papiere zu 37,73 Dollar auf und Fitzmaurice kaufte 2.650 Stück zu 37,55 Dollar. Die Transaktionen werten Marktbeobachter als deutliches Signal – gerade vor dem Hintergrund der schwachen Zahlen aus dem vierten Quartal 2025.

Denn diese hatten enttäuscht: Mit einem Verlust von 0,30 Dollar je Aktie verfehlte der Industrial-REIT die Erwartungen von 0,25 Dollar deutlich. Auch die Erlöse von 248,1 Millionen Dollar blieben leicht unter den Prognosen. Der Aktienkurs reagierte entsprechend und steht aktuell bei 37,47 Dollar.

Parallele Portfoliobereinigung

Parallel zu den Insider-Käufen trennte sich Rexford Industrial von zwei Immobilien für insgesamt 41,2 Millionen Dollar. Verkauft wurden ein 5,1 Hektar großes Grundstück in Irwindale sowie ein vollvermietetes Industriegebäude in Fountain Valley. Gleichzeitig kaufte das Unternehmen eigene Aktien im Wert von 100 Millionen Dollar zurück – ein weiteres Zeichen für die Überzeugung des Managements, dass die Bewertung attraktiv ist.